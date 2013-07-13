Recent Headlines
Within Alumina Refining
Hermetic 38999 Style Connectors with Integrated EMI Filters
New EMI Filtered Option for SOURIAU PA&E's Lightweight, High-Performance 38999 Style Connectors - July 13, 2013 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
SOURIAU PA&E Announces New Hermetic Mini-Micro-D
27% Lower Profile Than Standard Micro-D Connectors - November 11, 2011 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Announces New Lightweight, Hermetic Micro-D Connector
Aluminum Shell Option Provides a 67% Weight Savings. - May 15, 2010 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Announces New Ceramic Sealed Hermetic Windows
Sealing Process Offers Highest Levels of Hermetic Performance, Greater Flexibility - February 20, 2010 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Announces Lightweight Hermetic Receptacle for Souriau’s microComp® Connector Line
New Option for Applications Where Size, Weight and Hermetic Performance are Key Considerations. - October 08, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
New Hermetic Fiber Optic Bulkhead Feedthru for Souriau 38999 ELIO® Connectors
Ultra Lightweight, Option Now Available for a Variety of Applications - July 24, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Announces New Hermetic Aluminum 38999 Connector
New Ultra Lightweight, Hermetic Connector Now Available for a Variety of Applications - June 12, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Joins Leading Companies at IEEE MTT-S International Microwave Symposium
Highlighting its EMI filter, hermetic interconnect products at the largest technical event serving the RF/microwave community - May 10, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Joins Leading Avionics Suppliers, Manufactures at Avionics USA Expo
Highlighting hermetic connector, EMI filter and electronic packaging technology. - April 29, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Exhibiting at RadarCon 2009 in Pasadena
PA&E will be highlighting its hermetic interconnect, electronic packaging and EMI filter product lines at this year’s RadarCon 2009 conference, held May 4-8 at the new Pasadena Convention Center in Pasadena, CA. PA&E application engineers will be available in Booth 17 throughout the... - April 24, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Bonded Metals Division to Participate in American Physical Society’s March Exposition
Innovative explosive metal welding and explosive metal forming applications to be highlighted - March 04, 2009 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)
PA&E Offers Aluminum Silicon Carbide Option for Titanium Composite Electronic Packages
AlSiC Heat Sinks Offer Reduced Weight and Improved Thermal Conductivity. - October 31, 2008 - Pacific Aerospace & Electronics (PA&E)