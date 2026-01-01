-
Afghanistan
-
Albania
-
Algeria
-
American Samoa
-
Andorra
-
Angola
-
Anguilla
-
Antigua and Barbuda
-
Argentina
-
Armenia
-
Aruba
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahamas, The
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Barbados
-
Belarus
-
Belgium
-
Belize
-
Benin
-
Bermuda
-
Bhutan
-
Bolivia
-
Bosnia and Herzegovina
-
Botswana
-
Brazil
-
Brunei
-
Bulgaria
-
Burkina Faso
-
Burma
-
Burundi
-
Cambodia
-
Cameroon
-
Canada
-
Cape Verde
-
Cayman Islands
-
Central African Republic
-
Chad
-
Chile
-
China
-
Colombia
-
Comoros
-
Congo (Brazzaville)
-
Congo (Kinshasa)
-
Cook Islands
-
Costa Rica
-
Croatia
-
Cuba
-
Cyprus
-
Czech Republic
-
Denmark
-
Djibouti
-
Dominica
-
Dominican Republic
-
East Timor
-
Ecuador
-
Egypt
-
El Salvador
-
Equatorial Guinea
-
Eritrea
-
Estonia
-
Ethiopia
-
Faroe Islands
-
Fiji
-
Finland
-
France
-
French Guiana
-
French Polynesia
-
Gabon
-
Gambia, The
-
Gaza Strip
-
Georgia
-
Germany
-
Ghana
-
Gibraltar
-
Greece
-
Greenland
-
Grenada
-
Guadeloupe
-
Guam
-
Guatemala
-
Guernsey
-
Guinea
-
Guinea-Bissau
-
Guyana
-
Haiti
-
Honduras
-
Hong Kong S.A.R.
-
Hungary
-
Iceland
-
India
-
Indonesia
-
Iran
-
Iraq
-
Ireland
-
Israel
-
Italy
-
Ivory Coast
-
Jamaica
-
Japan
-
Jersey
-
Jordan
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kiribati
-
Korea, North
-
Korea, South
-
Kuwait
-
Kyrgyzstan
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Liberia
-
Libya
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luxembourg
-
Macau S.A.R.
-
Macedonia
-
Madagascar
-
Malawi
-
Malaysia
-
Maldives
-
Mali
-
Malta
-
Man, Isle of
-
Marshall Islands
-
Martinique
-
Mauritania
-
Mauritius
-
Mayotte
-
Mexico
-
Micronesia
-
Moldova
-
Monaco
-
Mongolia
-
Montserrat
-
Morocco
-
Mozambique
-
Namibia
-
Nauru
-
Nepal
-
Netherlands
-
Netherlands Antilles
-
New Caledonia
-
New Zealand
-
Nicaragua
-
Niger
-
Nigeria
-
Northern Mariana Islands
-
Norway
-
Oman
-
Other
-
Pakistan
-
Palau
-
Panama
-
Papua New Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Philippines
-
Poland
-
Portugal
-
Qatar
-
Reunion
-
Romania
-
Russia
-
Rwanda
-
Saint Helena
-
Saint Kitts and Nevis
-
Saint Lucia
-
Saint Pierre and Miquelon
-
Saint Vincent and the Grenadines
-
Samoa
-
San Marino
-
Sao Tome and Principe
-
Saudi Arabia
-
Senegal
-
Serbia and Montenegro
-
Seychelles
-
Sierra Leone
-
Singapore
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Solomon Islands
-
Somalia
-
South Africa
-
Spain
-
Sri Lanka
-
Sudan
-
Suriname
-
Swaziland
-
Sweden
-
Switzerland
-
Syria
-
Taiwan
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Togo
-
Tonga
-
Trinidad and Tobago
-
Tunisia
-
Turkey
-
Turkmenistan
-
Turks and Caicos Islands
-
Tuvalu
-
Uganda
-
Ukraine
-
United Arab Emirates
-
United Kingdom
-
United States
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Vanuatu
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Virgin Islands
-
Virgin Islands, British
-
Wallis and Futuna
-
West Bank
-
Western Sahara
-
Yemen
-
Zambia
-
Zimbabwe