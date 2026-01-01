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Fridge Magnets

Fridge Magnets

Siam HomeTec Limited Partnership

Product

Fridge Magnets are available in Resin or Plaster. We can also designed to your specification.For quotation and catalogue request Contact us on email: siamtec@poppymail.com or at our address

Helicoil Gauge

Helicoil Gauge

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$90.00Product

Helicoil Gauges are available as Go/No Go thread plug gauges for inspection of threaded holes formed by Helicoil Taps. These gauges are available in various Class of fit as 4H/5H , 6H & 2B/3B.

Helicoil Prewinder Type Installation Tool

Helicoil Prewinder Type Installation Tool

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$75.00Product

Installation Tools Helicoil Insertion Tools are available as both plain slotted mandrel and threaded mandrel prewinder type tools. Prewinder tools are best suited for easy & fatigue free...

Helicoil Tap

Helicoil Tap

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$35.00Product

Thread Cutting Taps Helicoil Threading Taps are available in HSS material as standard and in other materials such as HSS-E. Coated taps with TiN or desired special coatings can also be provided.

Helicoil Thread Repair Kit

Helicoil Thread Repair Kit

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$50.00Product

Thread Repair Kits Helicoil Thread Repair Kits are available in Metric Series from range M2 to M39 , in Imperial series UNC/UNF & BSW /BSF starting from 2-64 / 2-56 to 1-1/4 inch. Helicoil...

Helicoil Wire Thread Inserts

Helicoil Wire Thread Inserts

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$0.25Product

Wire Thread Inserts Helicoil wire thread inserts are made of cold rolled 18-8 grade Stainless steel best suited for most of the industrial applications. Helicoil inserts can be supplied in...

Soccer Player Fridge Magnets

Soccer Player Fridge Magnets

Siam HomeTec Limited Partnership

Product

Soccer Player Fridge Magnets are available in Resin or Plaster.We offer a variety of players face upon request. For quotation and catalogue request Contact us on email: siamtec@poppymail.com or at...

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