Products & Services

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Products & Services

08 X SULZER TW 11 153” D1

08 X SULZER TW 11 153” D1

H H Traders

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08 X SULZER TW 11 153” D1 Four Color Tappet Motion Serial: 65000-69000 Accessories with each loom: Healed Frames:-------------- 06 Harness Shafts:-------------- 08 Healed...

24 X SULZER TW 11 153” ES D1 for SELL

24 X SULZER TW 11 153” ES D1 for SELL

H H Traders

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24 X SULZER TW 11 153” ES D1 Single Color Tappet Motion Serial: 39000-47000 Accessories with each loom: Healed Frames:------------- 06 Harness Shafts:------------- 08...

All-Cut Blades

All-Cut Blades

Diamond Blade Dealer

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All-Cut Blades are Supreme grade diamond blades designed for maximum performance and superior functionality on a wide range of applications. Their Alternating segments, Undercut protection, Slanted U...

Asphalt Blades

Asphalt Blades

Diamond Blade Dealer

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Asphalt Blades are used for cutting asphalt and asphalt over concrete roadways. Asphalt Diamond Blades come laser welded, u-slot gullets with heavy duty core and undercut protection. Asphalt Blades...

Blue Boulette Tuck Point Blades

Blue Boulette Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

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Blue Boulette Tuck Point Blades are developed for quick, efficient mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Blue Boulette Tuck Point Blades feature a wide U-gullet design,...

Concrete Blades

Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

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Concrete blades are used for cutting concrete, hard concrete, concrete with reinforced bar, block, brick, hard brick, pavers, clay pavers and field stones. Concrete Blades come with the following...

Core Bits

Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Core Bits are used for core drilling concrete, green concrete, brick, hard brick, clay pavers, pavers, asphalt and field stones. Diamond Core Bits come laser welded. Diamond Core Bits are designed...

Crack Chaser Blades

Crack Chaser Blades

Diamond Blade Dealer

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Crack Chaser Blades are brazed and specifically engineered to efficiently clean out and repair cracks and/or imperfections on a wide range of masonry surfaces. Crack Chaser Blades feature a V-shaped...

Cup Wheels

Cup Wheels

Diamond Blade Dealer

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Cup Wheels are used for cutting, grinding and polishing concrete, hard concrete, marble, granite, field stones, paint removal and coating removal. Diamond Cup Wheels feature turbo style arranged...

Diamond Profile Wheels

Diamond Profile Wheels

Diamond Blade Dealer

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Diamond Profile Wheels for smoothing and edging granite, marble, stone and tile counter top slabs, edges and corners. Diamond Profile Wheels feature an electroplated bond for fast, smooth cuts and...

Dry Cut Core Bits

Dry Cut Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Dry Cut Core Bits are designed with premium grade diamonds for superior dry cutting of concrete, brick, block, pavers and asphalt. Dry Cut Diamond Core Bits are laser welded with a shank length of...

Dry Cut Tile Blades

Dry Cut Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Dry Cutting Tile Blades are specifically designed for dry cutting ceramic tile and porcelain tile applications. Dry Cut diamond tile blades provide fast cutting action and feature cooling holes and a...

Ductile Iron Blades

Ductile Iron Blades

Diamond Blade Dealer

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Ductile Iron Blades feature Swirl Electroplated Diamond Side Protection on the core specifically designed to eliminate “pipe pinching”. These Premium grade, Turbo segmented diamond blades...

Dyson Airblade

Dyson Airblade

ProDryers

$1,199.00Product

The Dyson Airblade hand dryer wipes hands dry with a high-velocity sheet of air in just 12 seconds. The Airblade actually scrapes water off the hands from both sides simultaneously. It cleans the air...

Glass Tile Blades

Glass Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Glass Tile Blades feature a sintered, continuous rim design to consistently deliver fast, smooth, chip-free cutting. Glass Tile Diamond Blades are durable and provide extended blade life for wet use...

Granite and Marble Core Bits

Granite and Marble Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Granite and Marble Core Bits are designed for cutting thicker applications of stone incuding marble slabs, granite slabs and concrete slabs. Granite and Marble diamond Core Bits with .197 height are...

Green Concrete Blades

Green Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

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Green Concrete Blades are used for cutting green concrete, asphalt, and asphalt over concrete roadways. Green Concrete Diamond Blades come laser welded, turbo segmented, core designed with gullets...

Grinding Shoes

Grinding Shoes

Diamond Blade Dealer

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Grinding Shoes are designed for grinding and polishing concrete floors. Diamond Grinding Shoes come brazed, soft bond, hard bond, standard bond and with mixed grit. Concrete diamond Grinding Shoes...

Helicoil Gauge

Helicoil Gauge

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$90.00Product

Helicoil Gauges are available as Go/No Go thread plug gauges for inspection of threaded holes formed by Helicoil Taps. These gauges are available in various Class of fit as 4H/5H , 6H & 2B/3B.

Helicoil Prewinder Type Installation Tool

Helicoil Prewinder Type Installation Tool

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$75.00Product

Installation Tools Helicoil Insertion Tools are available as both plain slotted mandrel and threaded mandrel prewinder type tools. Prewinder tools are best suited for easy & fatigue free...

Helicoil Tap

Helicoil Tap

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$35.00Product

Thread Cutting Taps Helicoil Threading Taps are available in HSS material as standard and in other materials such as HSS-E. Coated taps with TiN or desired special coatings can also be provided.

Helicoil Thread Repair Kit

Helicoil Thread Repair Kit

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$50.00Product

Thread Repair Kits Helicoil Thread Repair Kits are available in Metric Series from range M2 to M39 , in Imperial series UNC/UNF & BSW /BSF starting from 2-64 / 2-56 to 1-1/4 inch. Helicoil...

Helicoil Wire Thread Inserts

Helicoil Wire Thread Inserts

Helicoil Noble ( Helicoil India )

$0.25Product

Wire Thread Inserts Helicoil wire thread inserts are made of cold rolled 18-8 grade Stainless steel best suited for most of the industrial applications. Helicoil inserts can be supplied in...

Marble and Granite Turbo Cup Wheels-"Standard"

Marble and Granite Turbo Cup Wheels-"Standard"

Diamond Blade Dealer

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Standard Marble and Granite Turbo Cup Wheels for marble, granite and concrete. Standard Marble and Granite Turbo Diamond Cup Wheels are sintered turbo wheels with special contoured (convex) segments...

Masonry Blades

Masonry Blades

Diamond Blade Dealer

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Masonry Blades are used for cutting all masonry applications including: concrete, hard concrete, pavers, brick, clay pavers, general purpose, concrete, hard brick, hard block, roof tile, field...

Polishing Pads

Polishing Pads

Diamond Blade Dealer

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Diamond Polishing Pads are used for polishing or buffing granite, marble, natural stone and cured concrete. Diamond Polishing Pads come with velcro backing and are available in a full range of grit...

Rescue Diamond Blades

Rescue Diamond Blades

Diamond Blade Dealer

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The Rescue Diamond Blades are the first Rescue Blade on the market that cuts through steel, rebar, ductile iron, angle iron, concrete, brick, PVC pipe, roof decking, wood and sheet metal. Rescue...

Silent Core Granite & Marble Blade

Silent Core Granite & Marble Blade

Diamond Blade Dealer

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Silent Core Granite and Marble blades are designed with a silent Sandwich core for jobs where noise level is a concern. They are brazed diamond blades specially designed with “W” segments...

Single Round Grinding Plugs

Single Round Grinding Plugs

Diamond Blade Dealer

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Single Round Diamond Grinding Plugs are brazed and designed for aggressive concrete cleaning, smoothing, and coating removal. They deliver fast grinding speed, high performance and long life. Single...

Super G Blades

Super G Blades

Diamond Blade Dealer

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Super G Blades with a 10mm Rim with 4 drop segments for superior cutting action and extended cutting life. Super G Blades are laser welded and feature Undercut Protection for cutting abrasive and...

Supreme Granite & Marble Blades

Supreme Granite & Marble Blades

Diamond Blade Dealer

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The Supreme Granite Marble Blades are narrow turbo blades that consistently deliver fast cutting action and a smooth finish. These marble and granite diamond blades feature cooling holes to provide...

Tap Grinding Discs

Tap Grinding Discs

Diamond Blade Dealer

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Tap Grinding Discs for polishing or grinding concrete. Tap Grinding Discs come designed with 8 over-sized segments to deliver longer wheel life than regular cup wheels. Tap Grinding Discs provide...

Tiger Blades

Tiger Blades

Diamond Blade Dealer

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Tiger Combo Blades with a 12 mm Jumbo Rim and Turbo segments for super fast cutting action and extended cutting life. Tiger Blades are laser welded blades which feature Undercut Protection for...

Tile Blades

Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Tile/Porcelain Blades are used for cutting ceramic tile, porcelain tile, glass tile, natural stone tile, engineered stone tile, granite tile and marble tile. Tile/Porcelain Diamond Blades come...

Tile Core Bits

Tile Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Tile Core Bits for core drilling thinner applications of stone including marble tile, granite tile, ceramic tile and porcelain tile. Tile Diamond Core Bits are sintered with premium grade diamonds...

Trapezoid Double Round Grinding Shoe

Trapezoid Double Round Grinding Shoe

Diamond Blade Dealer

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Double Round diamond grinding shoes for grinding or polishing concrete surfaces. Double Round grinding shoes are brazed and deliver fast grinding speed for aggressive concrete cleaning, smoothing,...

Trapezoid Double Square Grinding Shoes

Trapezoid Double Square Grinding Shoes

Diamond Blade Dealer

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Double Square diamond grinding shoes for grinding or polishing concrete surfaces. Double Square grinding shoes are brazed and deliver fast grinding speed for aggressive concrete cleaning, smoothing,...

Triple Tuck Point Blades

Triple Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

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Triple Tuck Point Blades are sintered and feature an innovative triple layer (sandwich core) design for mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Triple Tuck Point Diamond...

Tuck Point Blades

Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

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Tuck Point Blades are used for the removal of mortar joints and the preparation of masonry surfaces including concrete, block, bricks, pavers and stone. Diamond Tuck Point Blades come brazed,...

Wave Core Supreme Blades

Wave Core Supreme Blades

Diamond Blade Dealer

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Wave Core Supreme blades with Undercut protection help prevent segment loss during cutting marble, granite and stone applications. Wave Core Supreme diamond blades are sintered turbo blades that...

Xlerator Hand Dryer

Xlerator Hand Dryer

ProDryers

$400.00Product

Most orders will be Lightning Fast Same Day Shipping. Shipping is Free of charge on all Xlerators to anywhere in the continental US! Guaranteed lowest XLERATOR pricing, anywhere! We are a trusted,...

Products & Services 1 - 41 of 41