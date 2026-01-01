Products & Services

Within Undergraduate

Products & Services

Artistry of Makeup Program

Artistry of Makeup Program

EI, School of Professional Makeup

$18,685.00Service

EI, School of Professional Makeup www.ei.edu This one-year program of study prepares students to become fully-trained makeup artists capable of working in all aspects of the various makeup...

College Application Counseling

College Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications consist of various components such as personal statements, supplementary essays, recommendation letters, resume and addenda. All these components must speak together in one...

College Preparatory Candidacy Building

College Preparatory Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Candidacy Building is working one-on-one with aspiring college students who are not quite at the application stage, but ready to begin shaping their application profiles from a very early stage in...

LSAC Application Counseling

LSAC Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications consist of various components such as personal statements, supplementary essays, recommendation letters, resume and addenda. All these components should speak cohesively in...

MBA Application Counseling

MBA Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications are more than the sum of their parts. All of the components - your personal statement, supplementary essays, resume, addenda-- need to speak together in one voice about who...

Mock Interview

Mock Interview

InGenius Prep

Service

You have seven seconds to make a first impression in person. Those few seconds can change the course of your college, business school, or medical school career. InGenius Prep will work with you on...

Pre-Business Candidacy Building

Pre-Business Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Getting admitted to a good MBA program requires a fair amount of planning. Unlike other professional schools, candidates to business school are expected to spend a few years in the “real...

Pre-Law Candidacy Building

Pre-Law Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Candidacy Building is working one-on-one with aspiring law students who are not quite at the application stage, but ready to begin shaping their application profiles from a very early stage in order...

Premed Application Counseling

Premed Application Counseling

InGenius Prep

Service

These packages are for the premedical student who is preparing for their application phase to medical school. After you’ve put the time into your coursework and studying for the MCAT, now is...

Premed Essay Editing Packages

Premed Essay Editing Packages

InGenius Prep

Service

Your written materials are the most individualized representation of who you are on your application. Your personal statement and secondary essays are your opportunity to express your personal voice...

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