Products & Services

Within Sugar & Confectionery Product Manufacturing

Products & Services

Brownie Sampler

Brownie Sampler

Fairytale Brownies

$7.95Product

Taste them, you'll LOVE them! Think our brownies look delicious but want to make absolutely sure before sending them to your most valuable clients? The Business Brownie Sampler offers 3 flavor...

Brownies - Happy Birthday Sixteen

Brownies - Happy Birthday Sixteen

Fairytale Brownies

$46.00Product

This year, say Happy Birthday with 16 Fairytale Brownies! One each of our 12 Fairytale Flavors plus an extra Original, Chocolate Chip, Toffee Crunch & Walnut. Your personalized birthday wishes are...

Bunches of Caramel Brownies

Bunches of Caramel Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Coconut Brownies

Bunches of Coconut Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Mint Chocolate Brownies

Bunches of Mint Chocolate Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Original Brownies

Bunches of Original Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Peanut Butter Brownies

Bunches of Peanut Butter Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Raspberry Swirl Brownies

Bunches of Raspberry Swirl Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of Walnut Brownies

Bunches of Walnut Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Bunches of White Chocolate Brownies

Bunches of White Chocolate Brownies

Fairytale Brownies

Product

We offer our individually wrapped Fairytale Brownies without the gift packaging for reduced prices for those times when you need brownies by the “bunch”. Choose from our 12 brownie flavors in...

Thank You Dozen Brownies

Thank You Dozen Brownies

Fairytale Brownies

$36.00Product

The Thank You Dozen is always a tasteful gift filled with 12 rich Belgian chocolate brownies. Includes an elegant "Thank You!" gift band and personalized card. Fairytale Brownies donates a...

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