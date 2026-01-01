Products & Services

Within Conveyor & Conveying Equipment Manufacturing

Products & Services

5 Axis 3D Plasma Cutting System

5 Axis 3D Plasma Cutting System

Burlington Automation

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5-Axis Plasma Cutting System for the Structural Steel, Pre Engineered & Metal Building Industries does the job of 7 machines. Do the work of a Drill Line / Beam Line, Flange / Bar Line, Angle...

Custom Factory Automation & System Integration

Custom Factory Automation & System Integration

Burlington Automation

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Burlington Automation provides Custom Automation Solutions and Custom Machinery for numerous applications.

Fabrication Machinery

Fabrication Machinery

Burlington Automation

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Fabrication Machinery includes, CNC Plate Lines, Angle Lines, Plasma Cutting Systems, CNC Drills and Punches, Three Spindle Drilling Centres, Submerged Arc Beam Welders, Flange Lines, Plate Marking...

Material Handling Systems

Material Handling Systems

Burlington Automation

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Custom Material Handling Systems, including Manless CNC Cranes, Automated Conveyor Systems, Gantry Style Robotic Palletizing Equipment and Custom Measuring Systems

Questica SE

Questica SE

Questica Inc.

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Questica SE is the only Enterprise Resource Planning (ERP) system developed exclusively for Engineer-to-Order (ETO) manufacturers. Leading-edge Technology Our commitment to Microsoft technology (we...

Questica SE ERP Software

Questica SE ERP Software

Questica Inc.

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Our easy to use ETO software will help you grow your business without having to hire additional staff. Questica SE will improve efficiencies by eliminating clerical work and providing departments...

TeamBudget Operating, Salaries and Capital Budgeting Solutions

TeamBudget Operating, Salaries and Capital Budgeting Solutions

Questica Inc.

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Questica’s industry-leading Operating and Capital budgeting software, the first web-based budgeting software solutions, will streamline your budget preparation process and make the experience...

Tire Material Handling Machinery

Tire Material Handling Machinery

Burlington Automation

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Tire Industry Retrofits, Automated Tread Booking Systems and Associated Equipment, Tread Inverting, Cart Handling and more.

Tube Mill Finishing Floor Equipment

Tube Mill Finishing Floor Equipment

Burlington Automation

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Multi and Single Saw Tube Cutting Equipment, Wire Brush Deburring Machinery, Tube Washing Equipment, End Finishing and Tube Packaging Machinery.

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