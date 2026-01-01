Products & Services
Accounting Services
Unisoft Accounting Services
$0.00Service
Back Taxes / Unfiled Tax Returns
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Bank Levy Release
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Business Valuation Services
Accountancy Associates, LLC
Service
Casino Tax Refund for International Visitors to the US
Casino Tax Rebate®
Service
Certified QuickBooks ProAdvisor
EMC Financial Management Resources, LLC
Service
Consulting
PayStream Advisors, Inc.
Service
Contract CFO Services
EMC Financial Management Resources, LLC
Service
Exit Strategy Services
Accountancy Associates, LLC
Service
Finance & Accounting Services :
Sapphire Info Solutions (P) Ltd
Service
FIRPTA tax recovery
USA Tax Rebate
Service
IRS Tax Audit Representation
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
ITPayS In-house Payroll Software
Midrange Software
Product
Lot Wizard Auto Dealer Software
Friday Systems, Inc
Product
Mergers & Acquisitions
Madison Street Capital
Service
Negotiated Tax Settlements
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Payroll Services
EMC Financial Management Resources, LLC
Service
Payroll Tax Problem Representation
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Penalty Abatement Service
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
PERMS Human Resources Information System
Midrange Software
Product
Portable Employer of Record
MBO Partners
Service
Private Placements of Debt & Equity (Capital Raise)
Madison Street Capital
Service
Research
PayStream Advisors, Inc.
Service
Research Reports/Buyer's Guides
PayStream Advisors, Inc.
Product
Sales Tax Representation
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Strategic Advisory Services
Madison Street Capital
Service
Tax Lien Release
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Tax Planning & Preparation
EMC Financial Management Resources, LLC
Service
Tax Planning Services
Accountancy Associates, LLC
Service
Tax Relief Services
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
Tax returns for foreign owned LLC companies
USA Tax Rebate
Service
Tax returns for US rental properties
USA Tax Rebate
Service
Virtual Assistant
Truly Virtual
Service
Wage Levy / Wage Garnishment Release
Mike Habib, EA Tax Relief Services
Service
XacTime Time and Attendance System
Midrange Software
Product
XpertHire
Midrange Software
Product