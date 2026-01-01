Products & Services

Within Musical Instrument Manufacturing

Products & Services

Brand New Jollysun Branded Red Alto Saxophone With Case.

Brand New Jollysun Branded Red Alto Saxophone With Case.

Jadecity Industries Limited

$325.00Product

Brand new jollysun red alto saxophone with case. This saxophone has the f# key and it is detachable. This saxophone also has a floral engraving and the brand is engraved in it. This...

Custom Handcrafted Limited Edition Piano

Custom Handcrafted Limited Edition Piano

Ravenscroft Pianos

$280,000.00Product

Offering a seemingly endless spectrum of dynamics, our Model 275 - 9' concert grand ostensibly delivers limitless possibilities to the pianist. Titanium string terminations with tuned front and rear...

Custom Handcrafted Limited Edition Piano

Custom Handcrafted Limited Edition Piano

Ravenscroft Pianos

$230,000.00Product

The Model 220 offers 7' 3" of exhilarating performance. Enormous full bass, clear lush tenor, exquisite singing treble, and tuned rear duplex scaling characterize the meticulously sculpted sound.

Drum Set

Drum Set

Beijing Sunrise Musical Instruments Corp., Ltd

Product

Ods90 Ordinary 5piece Drum Set (Cymbal&Throne) Ods101 Economu 5 Piece Drum Set (W/O Cymbal&Throne) Ods201 Professinal 5 Piece Drum Set (W/O Cymbal&Throne) Ods301a High-Grade Of 5 Piece Drum Set...

Musical instrumt Bag or case

Musical instrumt Bag or case

Kingstar Int'l Enterprise Ltd

Service

Designed by High end 1680D twill polyester, reinforced rigid plastic sidewalls protection, tridimensional rigid EVA music pockets for multi-storage, stylish Silver metal zipper, Moulded...

Violin

Violin

Beijing Sunrise Musical Instruments Corp., Ltd

$0.00Product

Violin Model No. Description Sv1410 1. Student Violin Outfit 2. Press Many-Ply Wood Shell Top &Back 3. Inland Purflings, Maple Fingerboard, Metal 1 Tuner Tailpiece 4. Canvas Covered...

Wind Instrument

Wind Instrument

Beijing Sunrise Musical Instruments Corp., Ltd

$0.00Service

No. Unit Price (Fob Xingang Seaport) Description 1. Piccolos P- I8n Piccolo Of C, Hard White-Copper Body & Keys, Nickel Plated, W/Abs Case P-18s Piccolo Of C, Hard White-Copper Body & Keys,...

Products & Services 1 - 7 of 7