Products & Services

Within Apprenticeship Training

Products & Services

Confidential Document Shredding

Confidential Document Shredding

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Shredding and disposal of confidential documents.

Group Island Tours

Group Island Tours

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Group island tours for challenged individuals.

Habilitation-Supported Employment

Habilitation-Supported Employment

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Competitive-wage opportunities for individuals with developmental disabilities.

Personal Assistant

Personal Assistant

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant services for developmentally disabled individuals.

Personal Assistant - Chore

Personal Assistant - Chore

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant - Chore services for developmentally disabled individuals.

Shredded Packing Materials

Shredded Packing Materials

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Product

Used newspaper, shredded into value-added packing materials.

Ti Leaves and Foliage

Ti Leaves and Foliage

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Product

Assorted ti leaves and other foliage at wholesale prices.

Transportation

Transportation

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Transportation services for developmentally challenged individuals.

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