Products & Services

Within Alternative Energy Sources

Products & Services

Agricultural Solar Power Installation

Agricultural Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of agricultural solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Commercial Solar Power Installation

Commercial Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of commercial solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Home Energy Review

Home Energy Review

Krystal Planet Corporation

$100.00Service

Have a certified energy consultant perform a proprietary Home Energy Review (available only from Krystal Planet) over the phone in 10 minutes (or in person if you wish) to determine possible energy...

Krystal Hydrogen System

Krystal Hydrogen System

Krystal Planet Corporation

$150,000.00Product

The world's 1st turnkey Home Hydrogen system produces enough power from solar (and wind if possible in your area) to power 100% of a typical energy efficient US home plus make enough extra hydrogen -...

Residential Solar Power Installation

Residential Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of residential solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

wind turbine 10KW

wind turbine 10KW

Huarui Wind Energy

Product

wind turbine 10KW: Rated power(W): 10KW Max. output power (W): 14KW Output DC voltage (V) : 240 or 360 Start wind speed (m/s): 3 Rated wind speed (m/s): 10 Over speed protection : Auto program...

wind turbine 200W

wind turbine 200W

Huarui Wind Energy

Product

wind turbine, wind generatorRated Power: 200W Output Voltages: 12V or 24V Rotor Diameter: 2.2m Start-up Wind Speed: 3m/s (10.8kph) Rated Wind Speed: 8m/s (28.8kph) Max. Wind Speed: 44m/s (144kph)...

wind turbine 2KW

wind turbine 2KW

Huarui Wind Energy

Product

wind turbine 2000W: 1. Rotor diameter: 5.8M 2. Start wind speed(m/s): 4 3. Blade: 3 PCS 4. Blade materials: FRP complex resin 5. Adjustment speed: lateral misalignment 6. Rated wind speed: 10M/S 7.

wind turbine 400W

wind turbine 400W

Huarui Wind Energy

Product

Rated Power: 400W Output Voltage: 12V & 24V Rotor Diameter: 1.4m Start-up Wind Speed: 2.4m/s Rated Wind Speed: 12.5m/s Max. Wind Speed: 60m/s Controller output: 12VDC& 24VDC, 400W Net...

wind turbine 5KW

wind turbine 5KW

Huarui Wind Energy

Product

wind turbine 5KW: Rated power(W): 5KW Max. output power (W): 7KW Output DC voltage (V) : 240 Start wind speed (m/s): 3 Rated wind speed (m/s): 10 Over speed protection : Auto program...

Products & Services 1 - 10 of 10