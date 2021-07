Manhasset, NY, July 14, 2021 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) highlights their newest Women of Empowerment members who are being recognized for their achievements and high level of success in the many fields and industries listed.About The Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight their newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Cassandra Ricks--HealthcareAlice Hopkins--Cleaning ServiceAlecia Rae Selden--Food/BeveragesRoxanne A. Miller--EducationRonna A. King--Cleaning ServiceCurressia D. Walton--Retail IndustryDeborah A.M. Vanek Tomeo--Financial ServicesShirley R. Englehorn--SportsKari L. Gibson--Tree ServiceRoxane Maliszewski--Electrical/ElectronicTisha Brandes--InsuranceDiane Rosario--Construction/BuildingAnna Kostanyan--HospitalityLinda Ward--Craft SuppliesRachelle Johnson--Financial ServicesAmy O'Hara--EducationMaxx Brown--EducationSamantha F. Bellina--InsuranceAlexandra C. Jackson--HealthcarePatrice A. Johnson--Health ServicesKameilah L. McKie--Food/BeveragesDelcina O. Smith--ReligionRegina M. Jones--Retail IndustryCeleste Pavone--Real EstateJacqueline Y. Fuqua--Beauty/CosmeticsYvonne L. Webber--EducationVanessa M. Williams--Beauty/CosmeticsMelissa Slider--Retail IndustryEdania C. Rondon--Law/Legal ServicesTamakie B. Mobley--HealthcareCharlotte S. Doyen--AutomotiveShawnsa S. Christy--ConsultingMercedes P. Armstrong--HealthcareKristi L. Fakhri--HealthcareElizabeth Loge--Construction/BuildingCarmen Hunter-Anderson--Real EstateLaura C. Morejon-Bodelo--Law/Legal ServicesLovett M. Ojuri-Davis--HealthcareAndreka Michelle Eberhart--Staffing/RecruitingDonna P. Davidson--HealthcareChrista Ward--Retail IndustryPauline Judy Scott--HospitalityVanessa L. Heights--TransportationTiplance L. Vernon--Beauty/CosmeticsNicole E. Scott--RodeoLouvinia A. Cole--Notary PublicTabitha S. Taylor-Boone--Mental Health CareConsandia Ann Grier--Home HealthcareTerrell L. Wright Jr.--Beauty/CosmeticsNancy L. Green--CommunicationsHanna Benti--Food/BeveragesCatherine Howard--Law/Legal ServicesEmily J. Osborne--Non-Profit/CommunityChauweda E. Smith--Mental Health CareJocelyn L. Johnson--Cleaning ServiceKimberly V. Lewis--Apparel/FashionAcacia Dietz--Non-Profit/CommunityPatty M. Breeze--InsuranceVera M. Johnson--Notary PublicTraci Jackson--Beauty/CosmeticsYvonne Pierce--HealthcareShamira N. Spruill--InsuranceRaashida Shelton--Real EstateCatrina R. Rivera--Financial ServicesJaime Napolitano--VeterinaryKimberly Chin--Food/BeveragesTeresa Stephenson--Real EstateJennifer Lynn Woods Peterka--SalesAmanda Baltz-Gainan--Non-Profit/Boys & Girls ClubDiane M. Stalker--PhotographyCynthia J. Leonard--Cleaning ServiceHeike M. Vogel--Law/Legal ServicesSigne Griffin--Real EstateJanetta A. Thomas-Inniss--HealthcareSue Slater--TravelSueAnn Squire--PublishingAngela M. Maxwell--Animal CareShandell M. Warren--Massage TherapyJessica Strawser--Social ServicesJennifer Melicia--Personal ServicesDebbie Faragoza--Animal CareJeanette Caballero--Beauty/CosmeticsLiz Fernwalt--InsuranceChristy L. Adams--Non-Profit/Breast CancerJosie M. Val--ConsultingLisaleigh Sniffen--Beauty/CosmeticsChristabel Bishop--Beauty/CosmeticsPatricia A. Alford--TransportationKaren A. Watson Williams--HealthcareCinnamon King--Beauty/CosmeticsTakilia S. Banks--HealthcareLeshell Dennis--Non-Profit/Woman EmpowermentJanet Riley-Wright--Human ServicesMonica Labeaud--Apparel/FashionMary L. Garbs--HealthcareAnnie Glenister--Law/Legal ServicesKerri L. Pippen--CoachingIre L. Evans--Food/BeveragesLinda A. Willis--Nutrition/WellnessCrista Lynn Fernandez--PhotographyLeanita J. Rivera--MediaEleanor Maria Goodman--EducationTawanna Johnson--GovernmentCher M. Bourque--PublishingMildred L. Huckleberry--ReligionKathleen McSherry--ArtTricia A. Myers-Hopson--EducationDebra L. Priest--ContractingBernetta L. Simmons--Food/BeveragesCyndy L. Brown--TransportationMaxine Oliver-Benson--Real EstateSandy C. Smith--Non-Profit/Equine TherapyKathleen S. Lang--HealthcareLovonnya L. Hedgepeth--MusicJustina P. Plowden--Non-Profit/Spinal Cord InjuriesChe D. Williamson--Law/Legal ServicesSusan A. Medina--Beauty/CosmeticsLaQuisha Jackson--CoachingHolly S. Underwood--Retail IndustryKyndra Lewis--CoachingRuth Mills--Retail IndustryBelinda M. Preston-Cash--CoachingNicole Marie Rose--Event ServicesWanda Diane Grondin--EducationJanet M. Burke--Information Technology/ITNicole Mahoe--Retail IndustryLoretta F. Hives-Moody--ReligionSimene' Nikio Walden--EducationChrista May Lajoyce Davis--Home HealthcareTiffany S. Northern--HealthcareShyma A. Andrews--HealthcareKrista Lynn Dickman--Real EstateAmarilys Velez--EducationArlene Strugar--Research & DevelopmentLaDenta Martin Wright--Non-Profit/YouthCrystal A. Casteneda--CraftingMary Virginia Boyd--Medical EquipmentCynthia S. Cadorette--Beauty/CosmeticsSofia Solis--ImmigrationSylvia Flores--InsuranceTerrie A. Dusek--Medical EquipmentDawn Desiree Brown--Home HealthcareDoreen M. Guarneri--Beauty/CosmeticsKarrla A. Smith--Financial ServicesMartha Washington--Retail IndustryWanda Kelley--GovernmentTamia Anderson--Massage TherapyHeather McQueen--Nutrition/WellnessRebecca L. Racine--HealthcareKathleen M. Csillag--HealthcareEmily A. DeMarco--HealthcareDebra J. Cunningham--PhotographySabrina L. Tate--Event ServicesAmy M. Ardruino--HealthcareBonnie Curlee Dawson--CraftingPorsha LaShae Robertson--EntertainmentProphetess Lila R. Jackson--Non-Profit/MinistryYvonne Ezell--HospitalityGabrielle Tomeo--Financial ServicesSabrina Bell--EducationMarilyn D. Herfurth--EducationElizabeth Johnsen--Beauty/CosmeticsAshley N. Jackson--ConsultingAbout P.O.W.E.R. Magazine (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and Powerwoe.comP.O.W.E.R. - Professional Organization of Women of Excellence Recognized is an organization and an online community. P.O.W.E.R. Magazine is a digital and exclusive print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. Our mission is to provide a powerful network of women who will mentor, inspire, and empower each other to be the best they can be. Through our valuable services and collaborating with like-minded professionals, our members can potentially gain the recognition and exposure they deserve, as well as obtain knowledge from those who have already achieved success.