Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Celebrates Newest Members

Farmingdale, NY, January 18, 2023 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York is proud to recognize their newest members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide is pleased to introduce their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide Directory and online website:Carol Oldham--HealthcareNikolaos V. Safos--HealthcareSusan H. Wilson--AuthorRaul Gomez Chacon--ConstructionPaul R. Cox--PhotographyKenesha Moore--Alternative HealthcareCammarie R. France--Heavy EquipmentStephen C. Evans--Lawn CareAlice Walton--OrganizationRamon J. Chavez--Industrial MetalsDaniel U. Pruitt--Transportation/LogisticsGerald "Junior" Collins--HealthcareJohn R. Homlish--Recruiting and StaffingBrenda Lee Walter--EducationPamela S. Barentine--EducationAshley R. Tucker--HealthcareCharles D. Allen III--HealthcareEdwin G. Lindquist--AviationBobby F. Smith Jr.--ITThomas S. Piekarski--OrganizationMiranda R. Stoneman-Olsen-Smith--Traffic ControlGarrick A. Duckery--NonprofitDiana M. Mason--HealthcareAndrew Karl Knuckle--FinancialJudi A. Blaze--PublishingPamela S. Valle--HealthcareTanya K. Townsend--HealthcareKannon K. Kemp--EducationLollett Jones-Boyce--WellnessRonnie C. Cruel--ReligionGregory W. Mims--FinancialRebecca W. Fisk--RestaurantHazel M. Simpson--Nonprofit/Media ProductionRobert K. Orr--HealthcareGloria S. Holloway--Solar PowerReginald J. Holmes--Healthcare/Laboratory ServicesRema Judeh--MarketingMarianne S. Martinez--TechnologyStylianos Logethetis--EducationAnn Mechelle Woodbury--CateringRegina Z. Muhammad--Biotechnology and Pharmaceutical TestingJennifer Sanchez--HealthcareKenneth Leon Little Sr.--PublishingAnn Barlow--Public Relations/MarketingElizabeth Davis Hezekiah--EducationYsidro Hernandez--Construction/Home ImprovementCarmen M. Peters--AccountingPatricia C. Wirth--NonprofitRobin J. Handa--HealthcareDavid W. Patterson--ConstructionSeamus Burns--ConstructionMichael D. Humbert--Retail/TiresAndrew Arno--FinancialMitzi Sansivero--PrintingViolet D. Jackson--HealthcareTracey V. Kyles--EducationAnthony L. Rice--EducationShelly M. Ratigan--Recreation/BowlingKizzy W. Myles--RestaurantLynn G. Dolby--Title InsuranceJeffrey Cantrell--Consulting/AviationEdwena Smith Taylor--CoachingPatricia J. Gordon--Education/MusicRenee Clay-Circle--Retail/Medical MarijuanaInez M. Steele--HealthcareSusan Zingone--LegalWayne A. Rickert--MiningMigdalia Santiago-White--IT ConsultingYesiah Escoffier--NonprofitDavid J. Berkowitz--GovernmentSplash Mullah--EntertainmentJoseph Fx Gaffney--GovernmentRebecka Lee Christiana--HealthcareRoderick W. Mangum--ConcreteDoris D. Bishop--Government/AviationDesiree Powell--EducationMarc Perry--GovernmentHarrison G. Leon--Automotive/AssistanceFa'apepele Hunkin--Motivational Speaking/AuthorJennifer T. Carpenter--Mental HealthcareJaness Anne Nimrod--ReligionMaryJane Turner Schomaker--EducationAllan A. Hill--PlasticsRoger H. Emmons Jr.--ReligionMelissa A. Ortega--GovernmentJames A. Koury--Automotive PartsMichael J. Fleming--AuthorPaul Denny Mawicke--Architectural LandscapingTheo A. Rollins--ConsultingGholamhossein Erjaee--EducationMichael S. Ross--MasonryRobin A. Waters--Mental HealthcareNancy M. Wightman--Museum/BoatingDwight Edwards--Entertainment/MusicFancy Macelli--MediaDavid E. Blackburn--ArtJudith A. Shortreed--EntertainmentAnabell C. DeOliveira--LegalFrank M. Pacelli--RetailDavid J. Mires--Real EstatePatrick D. McGuire--EducationClark West Cooper--EntertainmentCarl Grant Fausey Jr.--MediaMichelle A. Rothschild--Lawn/Garden/Pet SuppliesJeremy D. Person--MarketingWillie Grayson Jr.--Environmental ServicesVincent L. Brown Jr.--Government HealthcareAbout Strathmore’s Who’s Who Worldwide PublicationStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business.