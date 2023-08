Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Recognizes New Members

Farmingdale, NY, August 02, 2023 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York, recognizes their newest members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About new membersStrathmore’s Who’s Who Worldwide introduces their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide Directory and online website:Eric E. Stephenson--BeautyWilliam A. Hagan--HealthcareDouglas W. Burrows Jr.--ScienceMaurizio A. Maritz--AccountingArthur H. Rothwell III--Life CoachingHerbert Young Reynolds--MedicalYauve R. Tharps--Interior DesignJohn LaMora--HealthcareFabian L. Hall--CateringJohn H. Woodland--ITJeanie Traub--WellnessNikitas J. Kalantjakos--ConsultingSherman Van Craig--Fashion/Apparel/BeautyAamir Siddiqui--Medical DevicesRalph Haven Wolfe--EducationWilliam P. Tucker--ConstructionMarcia Tappin Miller--Finance/TechnologyChris L. Langlo--BowlingSteven D. Ureles--DentistryJeffery N. Steele--HVACSteven Friess--HealthcareSonney Jones--LogisticsNeil H. Fishman--AccountingJoe Landes--Real EstateJoseph L.J. Schwartz--Mental HealthcareRoderick Holmes--E-CommerceJoseph P. Mulvey--BiopharmaceuticalMurray D. Bradley Jr.--FinancialJames Cornelius Thriffiley III--EducationDerek R. Lauer--ArchitectureRobert M. Naples Jr.--ConstructionDavid Nieves--PlumbingShelia Ann Morgan--HealthcareWilliam R. Krohmer--AutomotiveDonnie Strickland--ConstructionJohn H. Hollis--InventingSteven M. Slome--FinancialPaul I. Onyewuenyi--GovernmentVivian A. Williams--EducationStephen F. Mankowski--AccountingKevin J. Halchuk--ArchitectureKelly Y. Snow--WellnessGeorge J. Lisicki--AssociationWilliam M. Huffman--NonprofitMartin P. Van Der Heyden--AutomotiveSteven F. van Lopik--HealthcarePaul C. Maragoni--EngineeringJohn C. Holoduek Jr.--EducationCarlos Rivera--Government/MilitaryTiffany L. Hollar--Indian AffairsLew Sheary--SportsKeion A. Cedeno--RestaurantJason Pillar--Real EstateLance A. Trammell--FinancialAugustus S. Magee--GovernmentMark A. Weeks--ElectricalNaomi A. Pemberton--HealthcareFrances Jacobs--Mental HealthcareSheri A. Clark--HealthcareDavid R. Sooy--AviationSasa He--AutomotiveJames H. Haywood--UtilityDarrell M. Waterford--Government/Parks and RecreationJulie Anna Keller--Mental HealthcareAlan J. Franklin--HealthcareKevin D. Kendrick--EducationEnrico C. Newell--Real EstateVijay R. Patel--AviationStephen P. Geyer--InsuranceGinger M. Whitehawk--TransportationTomas Maestas--Government/CommunityJonah M. Hutchison--Government/MilitaryAaron Travis Baugh--ConstructionCraig C. Whilby--TransportationHoward P. Jensen--DentistryMike S. Jorgenson--AgricultureJonathan Evan Moser--EntertainmentMichael F. Johnson--ReligionMaria A. Ruelas--Government/MilitaryDavid D. Deininger--PharmaceuticalAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business.