P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence) Welcomes Their Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, August 18, 2023 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) recognizes their newest Women of Empowerment members who are being recognized for their achievements and contributions in the many fields and industries listed below.About the Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight their newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Aisha M. Muhammad--EntertainmentAlesha M. Buchholz--Beauty/CosmeticsAmiee Elizabeth--Nutrition/WellnessAndrea Aragon--TextilesAngela Houlie--HealthcareAngie Benton--HealthcareAnne M. Antonucci--HealthcareAntonella Z. Marcks--Staffing/RecruitingAshley Onyewuchi--HealthcareAudrey Jones--HealthcareBarb Condit--TechnologyBeth McCabe--Life CoachingBeverly G. Flannel--ReligionCandee Hoggatt--Food/BeveragesCarolyn Raitt--Nutrition/WellnessCassie Garner--ArtCatherine M. Antanaitis--Food/BeveragesCathy Lombardi--AutomotiveCelia Barberena--EducationCharmine Mitchell-White--EducationChristy L. Vergara--HealthcareCindy Walker Stuart--Real EstateClara E. Velosa--HealthcareCynthia R. Lester--Information Technology/ITDawn Palikan--Apparel/FashionDenise Smithkovec--Law/Legal ServicesDenise S. Juluke--EducationDiane Brack-Evans--ReligionDiane L. Rose--Information Technology/ITElizabeth Melville--Non-Profit/VolunteeringEmily Ford--Beauty/CosmeticsEmily Katz Williamson--EducationEva Monique Davis--Real EstateFiordaliza A. Rodriguez--Law/Legal ServicesFlicka Rahn--EducationFrankie B. Lyons--Non-Profit/VolunteeringGinny B. Henry--Real Estate AgencyGisela Barulich--Food/BeveragesGrace Smith--EducationHala Georgy--Real EstateHeidi J. Gregory-Mina--ConsultingJ L Carothers--ArtJacqueline G. Griffin--Real EstateJacqueline W. Habersham--EducationJanet D. Collum--EducationJasmin Sanchez--InsuranceJeanette Nared Thompson--EducationJennifer Jones--Real EstateJennifer Porciello--HVACJennifer L. Bledsole--EducationJennifer L. Foster--OtherJennifer P.K. Jow--ReligionJill M. Hanson--Wine/SpiritsJoanne A. Chiota-Howey--Law/Legal ServicesJoanne H. Carbone--HealthcareJodi Riley--ConsultingJoEllen Suter--EducationJosefina Felipe--HealthcareJoyce C. Sherman--Aerospace/AviationKarolenn Calhoun-Willis--HealthcareKatherine Andino--Beauty/CosmeticsKiara Escribano--Financial ServicesLee Anne Walker--Law/Legal ServicesLinda Ravella--ArtLisa Iannelli--Retail IndustryLisa H. Roselli--HealthcareLissette I. Guzman--HealthcareLupita Avalos--Financial ServicesMaria Cooper--InsuranceMarie Reed--GovernmentMary Ann Chonge--TransportationMary Ann Currie--TelecommunicationsMelinda F. McDougal--HealthcareMichiko Williams--Retail IndustryMonique Alexandrea Weeks--HealthcareNatalie Bale--Food/BeveragesNicole Harvey--PrintingNicole C. Maloid--AutomotiveNicole L. Sherman Patterson--EducationNikilette Walker-Bowman--Nutrition/WellnessPallavi Pande--E-CommercePatricia A. Craig--Law/Legal ServicesPaula T. Campbell--Real EstatePrisca A. Diala--HealthcareRochelle S. Witherspoon--GovernmentRosalind Woodson--HealthcareSarah S. Davis--Food/BeveragesShanice Dockins--Life CoachingSharon Willeford--Nutrition/WellnessSharyn A. Camarato--Home ServicesSheryl Jackson-Cox--Life CoachingSophie Armstrong--Public Relations/PRStephanie "Amma" Young--ArtSusan Goetz--Animal CareTherese Herrero--Real EstateTiffany S. Moore--Financial ServicesTracy Brooks--EducationTracy Lee Harrington--EntertainmentTwila LePage-Hughes--Non-Profit/VolunteeringTyra A. Sphar--Mental Health CareValerie Miller--Financial ServicesWanda S. Keele--ReligionAbout P.O.W.E.R. Magazine - Professional Organization of Women of Excellence Recognized and powerwoe.comP.O.W.E.R.- Professional Organization of Women of Excellence Recognized is an organization and an online community. P.O.W.E.R. Magazine is a digital and exclusive print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. Our mission is to provide a powerful network of women who will mentor, inspire, and empower each other to be the best they can be. Through our valuable services and collaborating with like-minded professionals, our members can potentially gain the recognition and exposure they deserve, as well as obtain knowledge from those who have already achieved success.