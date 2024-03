P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Introduces Its Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, March 15, 2024 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to introduce their newest Women of Empowerment members who have been honored for their contributions and achievements in the many fields listed.About the New Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is pleased to introduce the newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abigail D. Mitchell--Interior DesignAdrian Verdedette Abbott--E-CommerceAlisia Carnovsky--HealthcareAllegra Butler--EducationAlyse Nicole Arpino--Theater/ performing artsAlyssa Kehr--Advertising/MarketingAmanda Bradford--Real EstateAmanda Wood--Advertising/MarketingAmanda K. Anderson--HealthcareAna Stariha--Advertising/MarketingAndrea Tintrup--General DentistAndrea Leigh Cox--Alternative MedicineAngela M. Cumbo--Non-Profit/VolunteeringAnna Marie Montgomery--Creative ArtArmina Kajdic--Real EstateAyanna Kai Thompson--Life CoachingBetty J. Houbion--Social ServicesBeverly Marquez--EducationBobbi Jo Nichols--HealthcareBrenda M. Boyce--EntertainmentCami Smalley--Life CoachingCandice Coopman--Real EstateCarmen Delane Hill--EducationCarol Ann Radcliffe--TextilesCarrie R. Clark--Retail IndustryCasey Kilchrist--BankingCheryl Fratello--Law/Legal ServicesChrista Zangara--Apparel/FashionChristina Hassan James--ConsultingChristine P. Baeza--Real EstateCindy Hounsell--Non-Profit/VolunteeringClaudia F. Haberland Granger--PsychicConstance J. Watkins--HealthcareCourtney G. Bethea--Food/BeveragesCyndy Trimmer--Law/Legal ServicesDanica J. Dorlette--Public HealthDanielle Parton--Food/BeveragesDeana Ambrosio--Advertising/MarketingDeborah A. DeMarta--HealthcareDebra Smith--Financial ServicesDiane Gysin--Alternative MedicineDiane Merrill-Wigginton--PublishingDiane E. Pryor-Holland--Non-Profit/VolunteeringDominique M. Martin--Mental Health CareDothula E. Baron--Non-Profit/VolunteeringElisabeth Bernhardt--Advertising/MarketingElizabeth J. Diamond--Real EstateElizabeth R. Austin--MusicEmily R. Casey--Law/Legal ServicesErin Moriarty--JournalismErin E. Dunnavant--Law/Legal ServicesGina Hookway--PublishingGwengale J. Parker--MinistryHeather Katz--Fine ArtHeather R. Mineart--EducationHeidi Keyvan--Real EstateHellen Jeter--Mental Health CareHolly A. Coffee--HospitalityHolly A. Rubick--EducationIndia Roberts--Financial ServicesIndira Rivera Rivera--Alternative MedicineIrene Lennon--Creative ArtIrina S. Fiorella--Real EstateJacqueline O. Dansby--EducationJana G. Hirsekorn--Pet CareJanice Delvecchio--Logistics/ProcurementJenell R. Ross--AutomotiveJennifer Hartmann--EducationJennifer Velasco--Real EstateJenny Benjamin--EducationJessica L. Bradley--Food/BeveragesJoy Gartzke--Real EstateJudy A. Hood--PublishingJudy Diana Villecco--PublishingKaren Clark-Reddon--HospitalityKarla Vandenberg--Personal ServicesKarol M. LeBrun--CateringKasye Neill--Apparel/FashionKatherine Roeper--Human Resources/HRKathleen Bremer--HealthcareKay A. Posillico--Mental Health CareKenisha A. Richards--ChildcareKerry Schultz--Law/Legal ServicesKerry A. Audino--HealthcareKim Thaler--Real EstateKimberly Cacciaguida Ryan--Animal CareKimberly Dixon-Foushee--Financial ServicesLaila M. Jorns--EducationLaKeisha Davis--InsuranceLana M. Johnson--HealthcareLana S. Rauhauser--HealthcareLashundra Strother Wiley--Financial ServicesLaura Jean Ewing--MinistryLaura N. Dixon--EducationLaura S. Highman--HealthcareLekesha N. Hayes--Financial ServicesLenka Hladikova--Real EstateLeslie Rae Bega--Real EstateLinda Bynum--HealthcareLinda Paden--Health/FitnessLindsay Stewart--EducationLori Powell--AccountingLourdes Cendejas--Non-Profit/VolunteeringL'Tanya Morrow-Cain--EducationLynda Halama--EducationMaria Bartiromo--JournalismMaria "Sucy" Collazo--Food/BeveragesMaria C. Serrano--Law/Legal ServicesMaria Soledad Gonzalo--Law/Legal ServicesMarisa Davis--AccountingMarissa Acchione--Human Resources/HRMaritza Roño Refuerzo--Social ServicesMary E. Heard--EducationMary K. Thomas--Fine ArtMelissa Goldstein--Apparel/FashionMelissa Nickelson--Life CoachingMelissa Hope Matson--InsuranceMichelle Mcelwaney--Health ServicesMonica Floyd--MinistryMonica Leggett--ConsultingMonique N. Robinson--Beauty/CosmeticsMorgan Rees--PublishingNathalie C. Lilavois--EducationNina St'cyr--ConsultingParul Makkar--General DentistPatricia Farley--PublishingPatricia A. Smith--EducationPatricia C.A. Sasser--EducationPhyllis G. Bivins-Hudson--EducationPriscilla Arthus--LegalPritika Swarup--Beauty/CosmeticsRachel E. Clemens--HealthcareRebecca A. Onayiga--Mental Health CareRegie M. Wise--Beauty/CosmeticsRegina Monique Upshaw--BankingRenee T. Poppie--Real EstateRonna L. Barker--Food/BeveragesRose J. DiGregorio--HealthcareRoxanne A. Hanna--Beauty/CosmeticsRuth A. Heidebreicht--TechnologySabine Becker--Motivational SpeakerSabrina Jarrett--Nutrition/WellnessSarah Malone--Alternative MedicineSarah L. Marshall--HealthcareShamira U. Anderson--PsychicSharon Leid--Public Relations/PRSinda D. Lewis--MinistrySonya L.D. MacDonald--Beauty/CosmeticsStacie R. Segebart--Life CoachingStacy Cavin--AccountingStacy D. Alexander--AccountingStephanie R. Davis--Information Technology/ITSusan Seaton--EducationSuzanne E. Scarlett--HealthcareSylvia Bastone--ChildcareTamara L. Terry--GovernmentTammy Sensibaugh--EducationTammy Sensibaugh--EducationTeresa Villa--Law/Legal ServicesTeri St. Pierre--Financial ServicesTheresa M. Tremmel-Anderson--TransportationTiffany Bryson--Social ServicesTiffany L. Willis--Human Resources/HRTimea Ciliberti--Alternative MedicineTina Nguyen Middleton--Advertising/MarketingTonya Turrell--TechnologyTraci A. Hill--CoachingTracy Alesia--EducationTracy Lovig--Real EstateTrinity Rose LeMieux--Environmental ServicesTroyauna Williams-Boyd--Retail IndustryVanessa N. Snell--HealthcareVictoria M. Sherlock--EducationWendy Valentino--AccountingYanping Yu--Health ServicesAbout P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and powerwoe.comP.O.W.E.R is a website as well as a digital and print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. Our mission is to provide a powerful network of empowering women who will mentor and inspire each other to be the best they can be. Through our valuable services, our members can network, collaborate with like-minded professionals, gain recognition and obtain knowledge from those who have already achieved success. For more information, visit www.powerwoe.com