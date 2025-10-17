Advanced Data Analytics for Warfare & Intelligence Summit Speakers & Agenda Released
Military Data Science and Analytics Community to convene in National Harbor, MD this December 3-4.
National Harbor, MD, October 17, 2025 --(PR.com)-- DSI’s 13th Annual Advanced Data Analytics for Warfare & Intelligence Summit fosters active dialogue on prioritizing data as a strategic asset to maintain intelligence and decision-making advantages over rapidly evolving threats. Speakers will explore how to leverage and accelerate data, AI, and analytical capabilities to generate actionable intelligence at speed and scale.
Confirmed Speakers Include:
- Cyrus Jabbari, Chief Data Officer, U.S. Central Command
- Ariana Tifft, Chief Data Scientist, DoW Cyber Crime Center
- Linda VanDyke, Chief Digital & AI Officer, Defense Logistics Agency
- Dr. Adele Merritt, Chief Research Officer, Applied Research Laboratory for Intelligence & Security, University of Maryland
- Mark Munsell, Former Chief AI Officer & Director of Digital Innovation, NGA
- Eileen Vidrine, Former Chief Data & AI Officer, DAF
- Ronald Keesing, Chief AI Officer, Leidos
- Matthias Oschinski, Senior Fellow, Center for Security & Emerging Technology, Georgetown University
- Marcus Thornton, Deputy Chief Data Officer, Virginia Office of Data Governance & Analytics
- Dartanion Swift-Williams, Chief Data Officer, City of Baltimore
- Laura Freeman, PhD, Deputy Director, Virginia Tech National Security Institute
- Event Moderator: Nancy Morgan, Former CDO, ODNI
Attendees will have the opportunity to interact with and ask questions of speakers and key decision-makers who are at the forefront of data centricity, resiliency, and interoperability.
For more information, to download the full agenda, or to register for the event, please visit https://data.dsigroup.org/.
Confirmed Speakers Include:
- Cyrus Jabbari, Chief Data Officer, U.S. Central Command
- Ariana Tifft, Chief Data Scientist, DoW Cyber Crime Center
- Linda VanDyke, Chief Digital & AI Officer, Defense Logistics Agency
- Dr. Adele Merritt, Chief Research Officer, Applied Research Laboratory for Intelligence & Security, University of Maryland
- Mark Munsell, Former Chief AI Officer & Director of Digital Innovation, NGA
- Eileen Vidrine, Former Chief Data & AI Officer, DAF
- Ronald Keesing, Chief AI Officer, Leidos
- Matthias Oschinski, Senior Fellow, Center for Security & Emerging Technology, Georgetown University
- Marcus Thornton, Deputy Chief Data Officer, Virginia Office of Data Governance & Analytics
- Dartanion Swift-Williams, Chief Data Officer, City of Baltimore
- Laura Freeman, PhD, Deputy Director, Virginia Tech National Security Institute
- Event Moderator: Nancy Morgan, Former CDO, ODNI
Attendees will have the opportunity to interact with and ask questions of speakers and key decision-makers who are at the forefront of data centricity, resiliency, and interoperability.
For more information, to download the full agenda, or to register for the event, please visit https://data.dsigroup.org/.
Contact
Defense Strategies InstituteContact
Emma Watters
201-987-0183
https://data.dsigroup.org/
Emma Watters
201-987-0183
https://data.dsigroup.org/
Categories