Products & Services

Within Small Business Lending

Products & Services

AEX Business Communications Help

AEX Business Communications Help

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX provides practical solutions for avoidable business communications problems throughout the United States. This specialized help often includes commercial lender communications and business lender...

AEX Business Finance Consulting

AEX Business Finance Consulting

AEX Commercial Financing Group

Service

Business owners are likely to need business finance consulting help to resolve many complications that have resulted from the current financial crisis. Some of our business consulting efforts are...

Career Training Program - Business Finance Consultant

Career Training Program - Business Finance Consultant

AEX Commercial Financing Group

Service

Career planning solutions have changed because so many career training programs were not effective. Individualized and specialized training is almost always more effective than group and generalized...

Commercial Lender Negotiations

Commercial Lender Negotiations

AEX Commercial Financing Group

Service

For most small business owners, communicating and negotiating with commercial lenders represents one of their most disliked activities. Because of this, AEX is often particularly helpful and...

Commercial Real Estate Loan Programs

Commercial Real Estate Loan Programs

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX Commercial Financing Group provides commercial real estate loans up to $25 million throughout the United States for commercial purchases, refinancing and construction. AEX Commercial Financing...

Credit Card Processing Services with Reduced Fees

Credit Card Processing Services with Reduced Fees

AEX Commercial Financing Group

Service

For business owners unhappy with their current credit card processing services or simply wondering if cost improvements are viable, a high-quality credit card financing program should be considered.

Equipment Financing

Equipment Financing

Phoenix Financial Partners

$30,000.00Service

If you are in need of Equipment Financing, we can assist you with the Equipment Financing aspect of your search. When searching for construction equipment, Equipment Financing will be your next task...

Referral Fee Program for Small Business Loans

Referral Fee Program for Small Business Loans

AEX Commercial Financing Group

Service

Our Business Advisor Referral Fee Program allows anyone to refer commercial loan opportunities to AEX and receive compensation upon completion of financing. With this program, AEX performs all of the...

SBA Loan and SBA Loan Refinancing Program

SBA Loan and SBA Loan Refinancing Program

AEX Commercial Financing Group

Service

Two of the most difficult business financing scenarios for a commercial borrower involve obtaining a Small Business Administration loan (SBA loan) and refinancing an SBA loan. AEX Commercial...

Short-Term Working Capital Financing Programs

Short-Term Working Capital Financing Programs

AEX Commercial Financing Group

Service

Even thriving businesses frequently need more cash than they can borrow from a bank. In most cases small businesses can obtain short-term working capital using either working capital loans or credit...

Working Capital Journal

Working Capital Journal

AEX Commercial Financing Group

Service

The Working Capital Journal is published by AEX Commercial Financing Group to provide a concise reference source dedicated to updated coverage about current practices and programs for working capital...

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