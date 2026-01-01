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Shower Rooms & Enclosures

Shower Rooms & Enclosures

Daya Sani-Ware Mfy. Ltd.

$50.00Product

OEM/ODM tempered glass shower enclosures manufactured in China for B2B wholesale buyers. Sliding, pivot, and walk-in designs with 6mm-8mm tempered safety glass (EN 12150 certified). Custom finishes...

Shower Trays & Bases

Shower Trays & Bases

Daya Sani-Ware Mfy. Ltd.

$50.00Product

Factory-direct resin, polymarble, and acrylic shower trays with anti-slip surface for B2B wholesale. Available in square, rectangle, and quadrant shapes with multiple size options. CE certified and...

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2004 art and craft trend - blue painted dot pattern long nose mask with gecko on cheeks and forehead

2004 art and craft trend - blue painted dot pattern long nose mask with gecko on cheeks and forehead

Asia - USA - Canada Trading Imports

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2004 art and craft trend - blue painted dot pattern long nose mask with gecko on cheeks and forehead detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/MASKV5626.htm

2004 gift decor collection - ladder pattern design white cotton lampshade with stand

2004 gift decor collection - ladder pattern design white cotton lampshade with stand

Asia - USA - Canada Trading Imports

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2004 gift decor collection - ladder pattern design white cotton lampshade with stand detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/LAMPH9413.htm

2004 gift trend - assorted aromatic incense set

2004 gift trend - assorted aromatic incense set

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

2004 gift trend - assorted aromatic incense set INH-9434 detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/INH9434.htm

2005 fashion trend, one string forming hematite bracelet with multi blue cat eye stones and faceted

2005 fashion trend, one string forming hematite bracelet with multi blue cat eye stones and faceted

Asia - USA - Canada Trading Imports

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2005 fashion trend, one string forming hematite bracelet with multi blue cat eye stones and faceted magnetic hematite beads For wholesale ordering please go to Wholesale Hematite Jewelry , Product...

Abstract carving 3 dolphin family plaque, made of tropical hard wood

Abstract carving 3 dolphin family plaque, made of tropical hard wood

Asia - USA - Canada Trading Imports

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PLAQUE-DOLH0201 Abstract carving 3 dolphin family plaque, made of tropical hard wood Size: 7.00 * 19.00 * 0.50 inches PLAQUE-DOLH0201 detail see:...

Abstract carving cobra statue, made of tropical wood

Abstract carving cobra statue, made of tropical wood

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Abstract carving cobra statue, made of tropical wood Wholesale Product Number : AB-COBRAV57C41 detail see :http://www.wholesalejewelryfinding.com/04octbalip/AB-COBRAV57C41.htm

Abstract carving white hard wood penguin statue

Abstract carving white hard wood penguin statue

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Abstract carving white hard wood penguin statue Wholesale Product Number :AB-H021PEG detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04octbalip/AB-H021PEG.htm

Accessories fashion jewlery supplier Fashion anklet design in heart and long oval shape beads with c

Accessories fashion jewlery supplier Fashion anklet design in heart and long oval shape beads with c

SupplyJewelry.com

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Accessories fashion jewlery supplier Fashion anklet design in heart and long oval shape beads with clear bead chips Wholesale Product Code: FANK-H2653, under one of these pages Wholesale Fashion...

Accessory gift collection - assorted fragrance aroma incense with incense holder box set, 4 bunch in

Accessory gift collection - assorted fragrance aroma incense with incense holder box set, 4 bunch in

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Accessory gift collection - assorted fragrance aroma incense with incense holder box set, 4 bunch incense detail on http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/INCH9431.htm

Accessory gift decor online catalog - dotted flower pattern design assorted color wooden gecko

Accessory gift decor online catalog - dotted flower pattern design assorted color wooden gecko

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Accessory gift decor online catalog - dotted flower pattern design assorted color wooden gecko GECKOH-2942 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/GECKOH2942.htm

Animal room decor - color painted wooden flying frog

Animal room decor - color painted wooden flying frog

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Animal room decor - color painted wooden flying frog FLYFROGV-5611 DETAIL SEE: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/FLYFROGV5611.htm

Antique Bathroom Vanities

Antique Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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An antique bathroom vanity is great for a classic style home. Antique vanities fit in well with lush carpets and wood furniture. The price tag might be a little higher on an antique style vanity, but...

apple pattern design coconut wood tray

apple pattern design coconut wood tray

Asia - USA - Canada Trading Imports

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KITAPPLEH-9515 apple pattern design coconut wood tray detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/KITAPPLEH9515.htm

Area Rugs

Area Rugs

FloorMall.com

$0.00Product

With over 30,000 different area rugs from around the world we guarantee we have what you are looking for.

art black and white, wholesale artistic jewelry fashion necklace with white black silver beads

art black and white, wholesale artistic jewelry fashion necklace with white black silver beads

SupplyJewelry.com

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art black and white, wholesale artistic jewelry fashion necklace with white black silver beads Wholesale Product Code:FNK-H36214, under one of these pages Wholesale Fashion Jewelry - Fashion...

Art nouveau jewellery wholesale Fashion fish hook earring with heart and key pattern design and enam

Art nouveau jewellery wholesale Fashion fish hook earring with heart and key pattern design and enam

SupplyJewelry.com

Product

Art nouveau jewellery wholesale Fashion fish hook earring with heart and key pattern design and enamel assorted color Wholesale Product Code: FER-V3C43 , under one of these pages Wholesale Fashion...

Art nouveau jewelry by manufacturer online wholesale bronze ring with double wave line decor central

Art nouveau jewelry by manufacturer online wholesale bronze ring with double wave line decor central

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Art nouveau jewelry by manufacturer online wholesale bronze ring with double wave line decor central widen design For wholesale ordering please go to Bronze Jewelry Wholesale Price, Product Number...

Artist's unique collection - dot pattern mad man face top assorted color painted spiky Japanese man

Artist's unique collection - dot pattern mad man face top assorted color painted spiky Japanese man

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Artist's unique collection - dot pattern mad man face top assorted color painted spiky Japanese man face mask detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/MASKV5621.htm

Asian jewelry wholesaler wholesale enameling cloisonne handmade jewelry bracelet

Asian jewelry wholesaler wholesale enameling cloisonne handmade jewelry bracelet

SupplyJewelry.com

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Asian jewelry wholesaler wholesale enameling cloisonne handmade jewelry bracelet Wholesale Product Code: FBRA-306GREEN, under one of these pages Wholesale Fashion Jewelry - Fashion Bracelet DETAIL...

Assorted color Batik rounded cat box with dot and flower pattern design

Assorted color Batik rounded cat box with dot and flower pattern design

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Assorted color Batik rounded cat box with dot and flower pattern design WHOLESALE CODE:CATBOXV-1835 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/catboxv1835.htm

Assorted color Batik rounded piggy box with dot and flower pattern design

Assorted color Batik rounded piggy box with dot and flower pattern design

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Assorted color Batik rounded piggy box with dot and flower pattern design WHOLESALE CODE:BOXPIGV6235 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/boxpigv6235.htm

Assorted color cat wooden calender with pencil holder, randomly pick

Assorted color cat wooden calender with pencil holder, randomly pick

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Assorted color cat wooden calender with pencil holder, randomly pick WHOSALE CODE:CALE-H92A52 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04octbalip/CALE-H92A52.htm

Assorted color cow design wooden calender, randomly pick

Assorted color cow design wooden calender, randomly pick

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Assorted color cow design wooden calender, randomly pick WHOSALE CODE:CALE-COWV57B detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04octbalip/CALE-COWV57B.htm

Assorted color fashion chopstick box set, box including 2 table runners and 2 chopstick sets

Assorted color fashion chopstick box set, box including 2 table runners and 2 chopstick sets

Asia - USA - Canada Trading Imports

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KITCHOPH-9522 Assorted color fashion chopstick box set, box including 2 table runners and 2 chopstick sets detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/KITCHOPH9522.htm

Assorted shape and carving design tropical wood retan box

Assorted shape and carving design tropical wood retan box

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Assorted shape and carving design tropical wood retan box WHOLESALE CODE:BOXV-18000 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/boxv18000.htm

Assorted shape wooden retan box with assorted carving design wooden top lid

Assorted shape wooden retan box with assorted carving design wooden top lid

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Assorted shape wooden retan box with assorted carving design wooden top lid WHOLESALE CODE:BOXCARVEV-6200 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/boxcarvev6200.htm

Atlantic Vase by M.Morales

Atlantic Vase by M.Morales

Amoretti Brothers

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Ceramic by Manuel Morales In this wonderful high temperature ceramic vase there are fishes ,symbol of abundantia, and prehispanic decorations.

Bali direct import fashion item online - wood carving dream chime with aluminum pipe

Bali direct import fashion item online - wood carving dream chime with aluminum pipe

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Bali direct import fashion item online - wood carving dream chime with aluminum pipe DCHIMECARVEH-81 DETAIL SEE: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/DCHIMECARVEH81.htm

Bali handcraft collection - assorted color dot pattern lovely mini pig set

Bali handcraft collection - assorted color dot pattern lovely mini pig set

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Bali handcraft collection - assorted color dot pattern lovely mini pig set PIGH-2941 DETAIL SEE :http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/PIGH2941.htm

Bali handicrafts wholesaler wholesale tropical hard wood made of swimming fish tabletop decorative s

Bali handicrafts wholesaler wholesale tropical hard wood made of swimming fish tabletop decorative s

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Bali handicrafts wholesaler wholesale tropical hard wood made of swimming fish tabletop decorative scrulpture Wholesale Product Number : AB-FISHV56FLOORA detail see:...

Bali jewelry silver catalog presenting sterling silver ring with multi mini red cz stone embedded

Bali jewelry silver catalog presenting sterling silver ring with multi mini red cz stone embedded

SupplyJewelry.com

$6.73Product

Sterling silver ring with multi mini red cz stone embedded square pattern decor at center

Bali wooden sculpture - naked lady in moon abstract carving stand

Bali wooden sculpture - naked lady in moon abstract carving stand

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Bali wooden sculpture - naked lady in moon abstract carving stand ABH-11161 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/ABH11161.htm

Banana Box Groceries

Banana Box Groceries

AuctionWholesaler Liquidators

Product

Banana boxes are items which were not sold by the original supermarket chain. These items will include dented cans, boxed goods with crushed corners, close to or slightly past expiration date, label...

Bathroom Vanities

Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

Product

Bathroom vanities are excellent for remodeling, adding property value and making the time you spend in your bathroom more enjoyable. Trade Winds Imports offers bathroom vanities in a wide range of...

Bathroom Vanity

Bathroom Vanity

Trade Winds Imports

Product

A new bathroom vanity is excellent for remodeling your bathroom. They improve the aesthetics of your bathroom, allow you flexibility with placement and design and allow for a very efficient use of...

Batik dotted fire edge top wooden mask with red and green color painted

Batik dotted fire edge top wooden mask with red and green color painted

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Batik dotted fire edge top wooden mask with red and green color painted WHOLESALE CODE:MASKDOTFIRECOLORV1820 detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/maskdotfirecolorv1820.htm

Beaded jewelry importer, double orange imitation pearl earring with golden bead cap and cz ring

Beaded jewelry importer, double orange imitation pearl earring with golden bead cap and cz ring

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Beaded jewelry importer, double orange imitation pearl earring with golden bead cap and cz ring For wholesale ordering please go to Wholesale Jewelry Pearl Earring, Product Number EARRING -4B200...

Black art supply - spiky top natural black long oval face mask

Black art supply - spiky top natural black long oval face mask

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Black art supply - spiky top natural black long oval face mask detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04june-page/MASKV5464.htm

Black bathroom vanities

Black bathroom vanities

Trade Winds Imports

Product

Black bathroom vanities are an excellent addition to many bathrooms for their sleek look and stylish design. Installing a black bathroom vanity is an excellent choice in bathrooms with dark tiles or...

Black beaded 3 chains connected fashion bracelet with multi mini bells attached on bottom

Black beaded 3 chains connected fashion bracelet with multi mini bells attached on bottom

SupplyJewelry.com

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Black beaded 3 chains connected fashion bracelet with multi mini bells attached on bottom BRAB-1709 Bracelet size: 6.50 inches plus 2 inches extension detail on:...

Black cobra sculpture made of tropical wood

Black cobra sculpture made of tropical wood

Asia - USA - Canada Trading Imports

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Black cobra sculpture made of tropical wood WHOLESALE CODE:COBRAV-19 detail see: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/cobrav19.htm

Black Copper Pot

Black Copper Pot

Amoretti Brothers

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Copper pot with a black “patina” on its exterior surface that contrasts with the sterling silver inlay of its interior. Because of this someone said it could be also called...

Black Copper Pot 2

Black Copper Pot 2

Amoretti Brothers

Product

This is a copper pot with a black “patina” on its exterior surface that contrasts with the sterling silver inlay of its interior. Because of this someone said it could be also called...

Black natural lady buddha wooden mask

Black natural lady buddha wooden mask

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Black natural lady buddha wooden mask For wholesale ordering please go to Wholesale Mask, Product Number MASKV62BUD detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/05maybali-p/maskv62bud.htm

Black praying man statue abstract carving, made of tropical hard wood

Black praying man statue abstract carving, made of tropical hard wood

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Black praying man statue abstract carving, made of tropical hard wood Wholesale Product Number :AB-MANV3B26 detail see :http://www.wholesalejewelryfinding.com/04octbalip/AB-MANV3B26.htm

Black tribal man wooden mask with rope hair and large eyes and mouth

Black tribal man wooden mask with rope hair and large eyes and mouth

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Black tribal man wooden mask with rope hair and large eyes and mouth For wholesale ordering please go to Wholesale Mask, Product Number MASKV94 detail on:...

Blown Engraved Gobelet

Blown Engraved Gobelet

Amoretti Brothers

Product

These gobelets is presented in two motives, with leaves and scales They are objects of a though beauty The shape recalls european splendours but the rustic blown glass makes this perfect for ...

Borneo middle eastern black wooden mask with color decor on face

Borneo middle eastern black wooden mask with color decor on face

Asia - USA - Canada Trading Imports

Product

Borneo middle eastern black wooden mask with color decor on face WHOLESALE CODE:MASKROUNDEYEV-1830 detail on: http://www.wholesalejewelryfinding.com/04augpage/maskroundeyev1830.htm

Products & Services 1 - 50 of 535