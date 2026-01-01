Products & Services

Within Drugs & Druggists' Sundries Merchant Wholesalers

Products & Services

Alfagin Syrup/Capsule

Alfagin Syrup/Capsule

Herbion International

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Alfagin is a unique preparation of an original formulation composed solely of bioactive medicinal herbs and free of any synthetic chemicals, developed by the “Research & Development” Department...

Bionpad

Bionpad

Asia Pacific 2000 Ltd

$450.00Product

--Manufactured and exclusively licensed (Asia Pacific region) from Bion-tec GBMH(www.bion-pad.de)-- The BION-pad® is the absolute latest in medical technology: it can alleviate pain, reduce...

Bonjigar

Bonjigar

Herbion International

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Bonjigar, a well-balanced formulation of herbs, useful in liver disorders. It combats liver injury, protects it against damages, improves the functional efficiency of liver and prevents accumulation...

Entoban Syrup/Capsule

Entoban Syrup/Capsule

Herbion International

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Entoban incorporates an outstanding combination of herbs that have been used for decades to eliminate microbes and worms from Gastrointestinal tract.

Evica

Evica

Herbion International

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Herbion Evica, a uterine tonic, is a research formulation of selected medicinal plants known for their efficacy in gynaecological disorders

Insty - Herbal Tea

Insty - Herbal Tea

Herbion International

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Herbion Insty - Herbal Tea Insty, herbal granules with pleasant taste, is an optimally balanced blend of carefully selected plants to exert potent expectorant and decongestant action in Cold and Flu.

Intellan

Intellan

Herbion International

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Intellan is an original formulation of herbal extract of well known medicinal herbs Ginkgo biloba, Centella asiatica, Herpestis monniera, Coriandrum sativum, Amomum subulatum, and Emblica officinalis...

Linkus Lozenges

Linkus Lozenges

Herbion International

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Linkus Lozenges have been developed with balanced blend of selected herbs to provide immediate relief from irritaion of throat and cough.Its significantly reduces the duration and severity of cough.

Linkus Syrup

Linkus Syrup

Herbion International

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Herbion Linkus Syrup: Linkus is an optimally balanced combination of carefully selected plants to exert potent anti tussive, expectorant and decongestant actions. Linkus by virtue of their...

Stop Smoking

Stop Smoking

AcuAids

$39.99Product

AcuAids therapy is considered a non-medical procedure combining the affects of acupuncture hypnosis and Neuroprogramming.Treatment with AcuAids acupuncture therapy helps to promote the release of...

Verona Capsules

Verona Capsules

Herbion International

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Verona improves sexual desire and enhances the erectile function. It also helps in formation sperms to increase male fertility.

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