Products & Services

Within Marketing Research & Public Opinion Polling

Products & Services

Analysis of data collected

Analysis of data collected

Opinion Market Research

Service

We also deliver manual or data processed analysis of studies completed, if required by the client

Analysis of data collected

Analysis of data collected

Opinion Market Research

Service

We also deliver manual or data processed analysis of studies completed, if required by the client

Analyst Relations

Analyst Relations

Aduro

Service

Analysts can have a powerful impact on your company's reputation in the marketplace. Enterprise PR works to identify the key analysts in your industry and to establish relationships that can help...

Appointment Settting Services

Appointment Settting Services

OutSourcedMarketingPros.com

$0.00Service

We will call CEOs, CFOs, CIOs, COOs or you decision makers and arrange a face to face meeting with them for you to have an opportunity to make a sale. Calling list can be generated by us or can be...

Business and Marketing Consulting

Business and Marketing Consulting

E-Business Consulting

Service

The constant development, in firstly national and multinational companies is the business card of E-Business Consulting measuring the clients satisfaction of the business and marketing consulting...

Bylined Articles

Bylined Articles

Aduro

Service

What can a company do when getting in front of the right editors and analysts is difficult? Enterprise PR will team with a client’s executives, marketing specialists, or customers to write timely,...

Case Studies

Case Studies

Aduro

Service

Enterprise PR is known for its ability to deliver high-profile case studies that can dramatically enhance a company’s corporate image.

Central location test [ In hall test ]

Central location test [ In hall test ]

Opinion Market Research

Service

Since 1987 Opinion has conducted at least 3 tests every month with sample sizes varying from 150 to 1500 interviews. Broadly we have conducted following types of central location tests- i] Forced...

Consumer Panels

Consumer Panels

Authentic Response

Service

High quality consumer panels that provide representative samples of your target market and/or audience.

Crisis Communications

Crisis Communications

Aduro

Service

It's an unfortunate truth that when a crisis arises, inexpert handling can make a bad situation worse. The reputation of your products, services, and even your company, can be at risk. When so much...

CRM Data Hygiene & Data Feeds

CRM Data Hygiene & Data Feeds

Discovery Data

Service

Our data services help ensure you are communicating with the right clients and prospects in a cost-effective manner, while optimizing resources. Populate and maintain an up-to-date Customer...

Custom Market Consulting Projects

Custom Market Consulting Projects

GCiS China Strategic Research

Service

GCiS uses international methods and local access to understand markets in China and create value for our clients. We have experience doing custom research projects of all sizes, all levels of...

Data Collection of all types of Market Research Projects

Data Collection of all types of Market Research Projects

Opinion Market Research

Service

This includes i] House to house interviews involving interviews with housewives, main earners, teenagers and children. ii] Institutional interviews involving interviews with officers,...

Data-Driven Market Insight

Data-Driven Market Insight

Discovery Data

Service

It is one thing to have extensive data. More important is to understand what that data is telling you and to employ that intelligence effectively. When you subscribe to Discovery Data you have the...

Download Now: 2009 - 2011 BD Rep Movement Study Executive Summary

Download Now: 2009 - 2011 BD Rep Movement Study Executive Summary

Discovery Data

Product

Within this special report from Discovery Data is an analysis of rep movement for the three year period of 2009 to 2011 as well as separate analyses of the years 2010 and 2011. Which BD channels were...

Financial Services Industry Database

Financial Services Industry Database

Discovery Data

Service

Discovery Data offers the only database with a single consolidated view of the financial services industry, including 33,000 firms and over 600,000 professionals. Annual subscriptions to the database...

Focus groups

Focus groups

Opinion Market Research

Service

Over last 13 years Opinion has handled on an average 15-20 groups per month. Our rigid field controls ensure that all operational details are looked in to. Groups are conducted among 1] Main earners...

Hispanic Marketing, PR, Advertising Design

Hispanic Marketing, PR, Advertising Design

VIDA PR & Marketing Group

Service

Translation/Transcreation- Relevant Spanish that speaks not just the language but to the true heart of the Hispanic community Research- Need the most recent facts and figures? We maintain information...

Insurance Agent Database

Insurance Agent Database

Discovery Data

Service

The Insurance Agent database provides extensive information on 1.6 million insurance agents such as business and home contact information, carrier appointments and licenses. With over 8.6 million...

Limited Publication Studies

Limited Publication Studies

GCiS China Strategic Research

Product

Overview Limited publication studies (LPS) are reports and related products GCiS produces from its non-commissioned research program. We sell these to multiple customers, although the information...

Media Relations

Media Relations

Aduro

Service

We have the experience and relationships with key publications in a number of spaces, including business, technology, logistics/supply chain, life sciences, and specific vertical markets. Enterprise...

Media Tours

Media Tours

Aduro

Service

For major announcements, nothing beats face-to-face meetings with the key editors in your industry. Whether you need a traveling, city-to-city tour, or a trade show blitz, we can schedule in-person...

PollStream for Business to Business

PollStream for Business to Business

PollStream Inc.

Product

Business leaders are more likely to respond to PollStream because it lets them measure their opinions against others in their industry. They gain instant insight into issues that concern them. At the...

PollStream for Business to Consumer

PollStream for Business to Consumer

PollStream Inc.

Product

PollStream helps you build, manage and maintain relationships with your customers, giving you a solid return on your investment.

PollStream for Internal Communications

PollStream for Internal Communications

PollStream Inc.

Product

PollStream is a powerful tool for managing communication within an organization. By including PollStream on your corporate intranet or in targeted email communications you engage your workforce in...

Press Release Development and Distribution

Press Release Development and Distribution

Aduro

Service

Enterprise PR will work to develop and distribute a steady stream of positive news about your company. From new customer wins and new product announcements, to new funding, personnel and company...

Product Launches

Product Launches

Aduro

Service

We know that you have made a significant investment in your products before you are ready to debut them to the world. We can help you ensure success by developing a product launch plan to...

Review and Awards Programs

Review and Awards Programs

Aduro

Service

What could be more powerful than a positive review or award from a publication your customers trust? Enterprise PR has proven success in securing product reviews, awards, and buyers' guide listings...

Speaking Engagements

Speaking Engagements

Aduro

Service

What better way to let the world know that your company's executives, partners, and customers are true industry thought leaders than to get them in front of key decision makers at industry events,...

Special Events

Special Events

Aduro

Service

Planning a special event can be a daunting task. We have experience coordinating and publicizing a variety of events, including user conferences, industry conferences, and shareholder meetings. We...

Strategy and positioning

Strategy and positioning

Aduro

Service

We will conduct a thorough analysis of your company, products, marketplace, and competition to help you develop a strategy to support your long-range goals. Because we know that you can't get where...

Texas Research and Investment

Texas Research and Investment

Advocate USA LLC

Service

Texas Reseach and Investment provides quality consumer research to those interested in entering the business climate of Texas. Texas is like a whole 'nother country and so are its consumers.

The Qualifier - Loan.by.Phone Service

The Qualifier - Loan.by.Phone Service

Advocate USA LLC

$1.00Service

AdTel International was the originator of the loan by phone service for consumers to qualify for financing 24/7/365. We automatically accept applications, confirm buyer information, determine...

Trade Shows

Trade Shows

Aduro

Service

Trade shows serve as gathering places for your marketplace. The key editors in your industry, your customers, and your competition are all together. We can help you leverage trade shows into...

Products & Services 1 - 34 of 34