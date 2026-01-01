Products & Services

Within Postproduction Services & Other Motion Picture & Video Industries

Products & Services

3D & 2D Animation, Visual Effects, Online Editing, Offline Editing

3D & 2D Animation, Visual Effects, Online Editing, Offline Editing

Soho / Rogue Editorial

Service

Branded Entertainment

Branded Entertainment

Winters Rock Entertainment

$0.00Service

Winters Rock Entertainment is a multi-award winning film & television production company. WRE is a one stop shop for all aspects of branded entertainment development and production.

Corporate Video Production

Corporate Video Production

Spore Media

Service

At SPORE our aim is to help you communicate your message to your audience in a stylish and successful way from concept and scriptwriting to shooting, editing and duplication.

Documentary & Doc-Series Production

Documentary & Doc-Series Production

Winters Rock Entertainment

$0.00Service

Winters Rock Entertainment is a multi-award winning documentary film production company. We create films for brands, organizations, and individuals.

DVD and CD-ROM Authoring

DVD and CD-ROM Authoring

Spore Media

Service

SPORE's full-service CD & DVD authoring services will enhance the look and user experience of your video with the use of interactivity and professional menu design.

Radio Commecials / Jingles / Audio Production

Radio Commecials / Jingles / Audio Production

Bruen Media Group, LLC

Product

"Concept," "Humor," or "Announcer," it all starts with a creative concept - developed from discussions about your product, target market, and best marketing strategy . .

Scripted Narrative Film Development & Production

Scripted Narrative Film Development & Production

Winters Rock Entertainment

$0.00Service

Winters Rock Entertainment is a multi-award winning film & television production company. WRE is a one stop shop for all aspects of scripted narrative film development and production.

Television Commercial Production

Television Commercial Production

Spore Media

Service

When you enter SPORE's world, you can be assured that your commercial is produced with a clear and entertaining message. Our extensive creative team will provide you with a cost efficient...

Television Commercials

Television Commercials

Bruen Media Group, LLC

Product

These commercials consistently produce dramatic results — for markets of all sizes and locations.

Television Production

Television Production

Spore Media

Service

SPORE's team of exceptional, award winning, storytellers specializes in unscripted programming including sporting events, specials, and documentaries.

Television Show Development & Production

Television Show Development & Production

Winters Rock Entertainment

$0.00Service

Winters Rock Entertainment is a multi-award winning film & television production company. WRE is a one stop shop for all aspects of TV series development and production.

Testimonial Commercials

Testimonial Commercials

Bruen Media Group, LLC

Product

Your own customers can tell your story better and more believably than anyone. Bruen’s Testimonial Commercials are the hottest, most effective advertising since "word of mouth".

Video News Release

Video News Release

Spore Media

Service

SPORE's VNR Service delivers a video press release right to the desks of news editors throughout the U.S.

WEBmercials/Podcasting

WEBmercials/Podcasting

Bruen Media Group, LLC

Product

Products & Services 1 - 14 of 14