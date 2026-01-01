Products & Services

Within Membership Organizations

Products & Services

Beginner Violin Play Alongs, Suzuki book 1 and more

Beginner Violin Play Alongs, Suzuki book 1 and more

StringsAlong.com

$10.00Product

Beginner Violin Lessons Online Play Alongs with Video Accompaniment You will Accelerate your learning naturally because while playing w/ the pros you'll Be led by master musicians every...

Membership

Membership

HindlerScott & Associates LLC

$9,899.00Service

A three year membership. First, you will meet with Miss. Scott for a personal, no-obligation interview. These initial meetings are fun, and usually last about an hour. At any point during the...

Membership Organization

Membership Organization

Florida Direct Marketing Association

Service

Individual member rates vary. Great organization for networking and attending relevant educational seminars monthly. The FDMA has nearly 200 members, including catalogers, Internet retailers,...

Online Monthy Recruiting Membership

Online Monthy Recruiting Membership

CitiNannies LLC

$49.00Service

Monthly Subscription - Complete access to qualified nannies and elder caregivers for 30 days. Subscribe to citinannies.net now to find your new nanny or caregiver. Since internet safety and having...

Online Quarterly Recruiting Membership

Online Quarterly Recruiting Membership

CitiNannies LLC

$119.00Service

Quarterly Subscription - Complete access to qualified nannies and elder caregivers for 90 days. Subscribe to citinannies.net now to find your new nanny or caregiver. Since internet safety and having...

Online Yearly Recruiting Membership

Online Yearly Recruiting Membership

CitiNannies LLC

$299.00Service

Yearly Subscription - Complete access to qualified nannies and elder caregivers for 365 days. Subscribe to citinannies.net now to find your new nanny or caregiver. Since internet safety and having...

Specialty Market Advertising Guides

Specialty Market Advertising Guides

National Mail Order Association

$49.95Product

The NMOA provides many direct marketing and advertising research products. Among them are our advertising guides. These guides provide you with all the major publications to reach a specific market...

Products & Services 1 - 7 of 7