Platinum Products & Services
Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
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Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV
Stratton Equities
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Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV
Stratton Equities
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National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions
Global Facility Management & Construction
Service
NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
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Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV
Stratton Equities
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