Products & Services

Within Construction

Platinum Products & Services

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

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Cash Out Refinance Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Stratton Equities

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Fix and Flip Mortgage Program Overview: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Mixed-Use Rates Starting at 7.25% $100K – $5M Up to 90% LTV / 75%...

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Stratton Equities

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Here is an overview of a Hard Money Mortgage Program: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial,...

National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions

National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions

Global Facility Management & Construction

Service

Global Facility Management & Construction is a national facilities management company partnering with multi-location retailers and institutions around the country. Some of our many national...

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

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NO-DOC Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Stratton Equities

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Soft Money Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Gold Products & Services

Air Duct Cleaning

Air Duct Cleaning

Cleanway Cleaning & Restoration

Service

Air Duct Cleaning provides clean indoor air, extends the liftime of your furnace, and Improves HVAC airflow. When your airducts are clean it saves you energy and provents possible furnace and dryer...

Colorbond Roof Restoration

Colorbond Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Colorbond Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Restore Strength, Style & Protection Colorbond roofing is known for its strength, durability, and sleek appearance, but over...

FF&E Procurement

FF&E Procurement

IGroup Design

Service

Seamlessly transform your hospitality space. Our expert FF&E procurement services ensure that every detail aligns with your design vision. From furniture and fixtures to lighting and...

Home Solar Panels

Home Solar Panels

Raze Solar

Service

There’s never been a better time for Florida homeowners to take advantage of the money-saving benefits that come with adding home solar panels. With the solar tax credit, homeowners can save...

Interior Architecture

Interior Architecture

IGroup Design

Service

Design the foundation for memorable guest experiences. IGroup Design's interior architecture services go beyond aesthetics, focusing on the flow, functionality, and emotional impact of your...

Interior Design

Interior Design

IGroup Design

Service

Transform your hospitality venue with IGroup Design's innovative interior design solutions. Our team of experts will create spaces that are both visually stunning and functionally efficient.

Metal Roof Restoration

Metal Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Metal Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Strengthen, Protect & Renew Your Metal Roof Metal roofs, including Colorbond and corrugated steel, are a popular choice in Brisbane...

Real Estate Investor DSCR Loans

Real Estate Investor DSCR Loans

Mortgage Calculator Company LLC

Service

DSCR Mortgage Loans are designed specifically for real estate investors to finance rental properties with ease. The main focus of these loans is the rental income generated by the property. Investor...

Roof Inspections

Roof Inspections

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

At ABC Roof Restoration Brisbane, our roof inspection service is designed to give homeowners and property managers peace of mind by identifying potential issues before they turn into costly repairs.

Roof Painting

Roof Painting

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Roof Painting by ABC Roof Restoration Brisbane – Quality, Protection & Curb Appeal ABC Roof Restoration Brisbane offers expert roof painting services designed to transform the appearance of...

Roof Repairs

Roof Repairs

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Roof Repairs by ABC Roof Restoration Brisbane – Reliable, Efficient & Long-Lasting Solutions A sound, well-maintained roof is vital for protecting your home from the elements. ABC Roof...

Solar Battery & Home Energy Backup Systems

Solar Battery & Home Energy Backup Systems

Raze Solar

Service

Florida homeowners don’t need to switch their entire home to solar power to utilize a solar battery backup system. We have several options that allow homeowners to invest in just enough solar...

Terracotta Roof Restoration

Terracotta Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Terracotta Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Preserve Beauty & Strength Terracotta roofs are prized for their classic appearance, natural durability, and timeless charm.

Tiled Roof Restoration

Tiled Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Tiled Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Renew, Protect & Beautify Tiled roofs are a classic choice for many Brisbane homes, offering durability and aesthetic appeal. Over...

Products & Services

100% Financing Loans

100% Financing Loans

MLS, Mortgage Loan Specialists

Product

Rates are higher for qualified borrowers who have a high credit score with a low debt to income ratio.

100% Mortgage

100% Mortgage

FloridaLoan.net

Product

100% to 560 credit score, full documentation. 100% To 575 credit score, stated documentation. 100% to $1,200,000.

AC Repair Jacksonville

AC Repair Jacksonville

All Weather Contractors

Service

AC repair in Jacksonville, FL by All Weather Contractors. We repair all types of air conditioners and heaters, and offer AC maintenance, AC replacement, new AC installations, commercial...

AEX Business Communications Help

AEX Business Communications Help

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX provides practical solutions for avoidable business communications problems throughout the United States. This specialized help often includes commercial lender communications and business lender...

AEX Business Finance Consulting

AEX Business Finance Consulting

AEX Commercial Financing Group

Service

Business owners are likely to need business finance consulting help to resolve many complications that have resulted from the current financial crisis. Some of our business consulting efforts are...

Aggregate

Aggregate

US Concrete

Product

U.S. Concrete produces crushed stone aggregates, sand and gravel from seven aggregates facilities located in New Jersey and Texas. The end-markets for aggregates are commercial, industrial and public...

All-Cut Blades

All-Cut Blades

Diamond Blade Dealer

Product

All-Cut Blades are Supreme grade diamond blades designed for maximum performance and superior functionality on a wide range of applications. Their Alternating segments, Undercut protection, Slanted U...

American Dryer hand Dryer

American Dryer hand Dryer

Restroom Direct

Product

Restroom Direct offers the best prices on the complete line of American Dryer hand dryers. We keep American Dryer products in-stock and offer free shipping in the Continental US. Orders before 1:00PM...

American Specialties Hand Dryers

American Specialties Hand Dryers

Restroom Direct

Product

In business since 1961,american Specialities, Inc (The ASI Group) is a quality provider of washroom accessories including hand dryers, towel and soap dispensers, stall partitions, storage solutions,...

Apartments, penthouses and villas in North Cyprus

Apartments, penthouses and villas in North Cyprus

Blue C Developments

$0.00Product

A unique property investment opportunity in a resort unique among existing property in North Cyprus.

Archilads Series 1

Archilads Series 1

Archilads Pty. Ltd.

$3,500.00Product

43 Concepts plans to impress your clients! Architecturally Designed and artistically drawn. These concepts are sure to amaze your clients. What you receive: (43) - A3 Colour Prints, in a...

Archilads Series 2

Archilads Series 2

Archilads Pty. Ltd.

$2,000.00Product

14 New Concepts to BLOW your clients away! Architecturally Designed and artistically drawn. These concepts are sure to amaze your clients. What you receive: (14) - A3 Colour Prints, in a...

Architecture

Architecture

The TPA Design Company

Service

Designing buildings for both traditional & contemporary situations, including work on listed buildings

Arizona New Home Builders

Arizona New Home Builders

New Homes Section

Service

New Homes Section features ads from Arizona new home builders, new housing developments, and lots of great home buying resources and articles to help you in purchasing a new home in Arizona. Our...

Arizona New Home Co-broke information

Arizona New Home Co-broke information

New Homes Section

Service

At NewHomesSection.com you'll find new home builder ads, directed towards Real Estate Professionals, with co-broke information. Several Arizona home builders submit their new home ads with co-broke...

Arizona Resale Listings

Arizona Resale Listings

New Homes Section

$9.95Service

NewHomesSection.com features resale real estate listings. Real Estate Agents and home owners can list their homes on NewHomesSection.com in our Resale Listings Section.

Asphalt Blades

Asphalt Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Asphalt Blades are used for cutting asphalt and asphalt over concrete roadways. Asphalt Diamond Blades come laser welded, u-slot gullets with heavy duty core and undercut protection. Asphalt Blades...

Barbed Wire Making Machinery

Barbed Wire Making Machinery

Bumra Industrial Corporation

Product

The group of barbed wire with unidirectional twist require take up unit of rotary type and this is placed below the table of the barbing unit and mounted on the stands on which the Bumra barbing unit...

Blue Boulette Tuck Point Blades

Blue Boulette Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Blue Boulette Tuck Point Blades are developed for quick, efficient mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Blue Boulette Tuck Point Blades feature a wide U-gullet design,...

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Building

Building

Eton Construction UK Ltd

Service

General Building Work: We offer a range of services across the board which include tiling, brickwork, plastering & rendering, drylining, electrics, plumbing, carpentry, fixtures, furnishings and...

Butcher blocks

Butcher blocks

Lafor Wood Products

Product

1", 1-1/2", 2", 3" thick x 26-1/2" or 36-1/2" wide x 2', 4', 6', 8', 10' long buthcer blocks countertops and kitchen islands. Species available: maple, cherry, walnut,...

California Fixed Rate Mortgage

California Fixed Rate Mortgage

MLS, Mortgage Loan Specialists

Product

Interest rate remains unchanged throughout the loan period. Loan payments are a fixed amount, usually payable monthly, and include both interest and a portion a portion of the loan balance. The loan...

Career Training Program - Business Finance Consultant

Career Training Program - Business Finance Consultant

AEX Commercial Financing Group

Service

Career planning solutions have changed because so many career training programs were not effective. Individualized and specialized training is almost always more effective than group and generalized...

Commercial Lender Negotiations

Commercial Lender Negotiations

AEX Commercial Financing Group

Service

For most small business owners, communicating and negotiating with commercial lenders represents one of their most disliked activities. Because of this, AEX is often particularly helpful and...

Commercial Real Estate Debt & Equity Placement

Commercial Real Estate Debt & Equity Placement

Altoma Real Estate Advisors, Inc.

Service

Altoma is a commercial real estate finance company that sources debt and equity on retail, office, industrial, multifamily (market, low-income, senior, assisted, student & mobile home),...

Commercial Real Estate Loan Programs

Commercial Real Estate Loan Programs

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX Commercial Financing Group provides commercial real estate loans up to $25 million throughout the United States for commercial purchases, refinancing and construction. AEX Commercial Financing...

Commercial Real Estate Title Insurance

Commercial Real Estate Title Insurance

Foundation Title LLC

Product

Foundation Title Commercial Division leverages the talents of very experienced Title Examiners led by C. Clinton Cooper, Esq. who has more than 35 years experience in Commercial Real Estate involving...

Concrete Blades

Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Concrete blades are used for cutting concrete, hard concrete, concrete with reinforced bar, block, brick, hard brick, pavers, clay pavers and field stones. Concrete Blades come with the following...

Products & Services 1 - 50 of 181