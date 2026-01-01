Products & Services

Within Floral & Gifts Stores

Products & Services

Artificial Christmas Tree: Fiber Optic 7 ft

Artificial Christmas Tree: Fiber Optic 7 ft

artificial-christmas-tree.com

$229.00Product

Green tree with fiber optics both multi color to white light toggle plus 8 function controller Brand New! L.E.D. POWERED Fiber Optic Trees! The safest, most energy efficient pre-lit tree ever...

Bookmarks

Bookmarks

Bessie & Me

Product

Nostalgic image bookmarks. Designs created using vintage photographs circa 1920 through the 1950's. Extra heavy stock in a vinyl sleeve, with black tassle.

Confidential Document Shredding

Confidential Document Shredding

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Shredding and disposal of confidential documents.

Custom Corporate Apparel

Custom Corporate Apparel

Threadsmith

Product

If you are looking for corporate logo clothing, embroidered clothes or embroidered products for your small business, Threadsmith.com is the place. Custom embroidery can be fantastic for your...

Group Island Tours

Group Island Tours

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Group island tours for challenged individuals.

Habilitation-Supported Employment

Habilitation-Supported Employment

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Competitive-wage opportunities for individuals with developmental disabilities.

Journal

Journal

Bessie & Me

Product

Nostalgic image journal. Designs created from vintage photographs circa 1920 through the 1950's. These books are coil bound to lay flat. They contain 200 blank pages for your thoughts, ideas,...

MyLynxx Luxurious Apollo Dog Collar

MyLynxx Luxurious Apollo Dog Collar

MyLynxx, LLC.

$78.00Product

Apollo: This brushed version of the Poseidon offers the same lasting durability, while exuding craftsmanship and a hint of light to really make your canine shine. Sizes range from approximately 6...

MyLynxx Luxurious Athena Dog Collar

MyLynxx Luxurious Athena Dog Collar

MyLynxx, LLC.

$78.00Product

Athena: Distinctively engineered for our smaller canines, the unique Athena dog collar embodies poise and elegance to make a big statement. Sizes range from approximately 6 – 16 inches, with...

MyLynxx Luxurious Poseidon Dog Collar

MyLynxx Luxurious Poseidon Dog Collar

MyLynxx, LLC.

$78.00Product

Poseidon: The Poseidon is perfectly designed for your smaller, but husky canine. Combining sleekness with strength, this stainless steel collar flows with elegance. Sizes range from approximately 6...

Note Cards

Note Cards

Bessie & Me

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Nostalgic image note cards. Designs created using vintage photographs circa 1920 through the 1950's. 30 designs available as single note card, 4 packs theme collections, or boxed sets of 6.

Personal Assistant

Personal Assistant

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant services for developmentally disabled individuals.

Personal Assistant - Chore

Personal Assistant - Chore

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant - Chore services for developmentally disabled individuals.

Personalized Baby Gifts

Personalized Baby Gifts

Threadsmith

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Premium-quality baby blankets, towels, and bibs are better than ever when you add a personal touch. Create unique designs or use our templates to embroider one-of-a-kind gifts for the baby you love.

Postcards

Postcards

Bessie & Me

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Nostalgic image postcards. Designs created using vintage photographs circa 1920 through the 1950's. Extra heavy stock (12 pt). Standard postcard copy on back. Meets all USPS mailing requirements. 8...

Shredded Packing Materials

Shredded Packing Materials

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

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Used newspaper, shredded into value-added packing materials.

Ti Leaves and Foliage

Ti Leaves and Foliage

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

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Assorted ti leaves and other foliage at wholesale prices.

Transportation

Transportation

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Transportation services for developmentally challenged individuals.

Wedding Accessories

Wedding Accessories

A Diamond Image

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We offer discounted wedding frames, unity candles, cake serving sets, guest books, cake toppers, personalized gifts, and more!

Wedding Cake Tops

Wedding Cake Tops

A Diamond Image

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We offer a large selection of wedding cake toppers. From porcelain to plastic - there's a cake top for every budget.

Wedding Favors

Wedding Favors

A Diamond Image

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We carry an extensive line of wedding favors from name brands such as Kate Aspen, Beverly Clark, Lillian Rose, Wilton, Weddingstar, Victoria Lynn, and more!

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