Products & Services

Within Facilities Support Services

Products & Services

Business Funding

Business Funding

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Funding is crucial to the success of any business. Small and medium-sized businesses in particular may find themselves struggling without proper funding. Fortunately, business owners and managers in...

Business Plan Templates

Business Plan Templates

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Use the free template from Business.govt.nz to develop the business plan that will guide your business for years to come.

Cleaning services, carpet cleaning, window cleaning

Cleaning services, carpet cleaning, window cleaning

I & B Cleaning Services

Service

I & B is a company with 13 years experience in general building cleaning. It takes care as well as other cleaning services: carpet cleaning, window cleaning and clean up.

Drycleaning

Drycleaning

Four Seasons Drycleaning Company Pvt Ltd

Service

Drycleaning is a process that cleans the clothes without water. In fact dry cleaning isn't really dry. The clothes do get wet, but not with water. The fact that there is no...

Drycleaning Delivery Service

Drycleaning Delivery Service

Four Seasons Drycleaning Company Pvt Ltd

Service

If you are looking for the convenience of a pick-up and delivery service for your drycleaning, at a nominal cost we promise to go beyond all your expectations.

I & B Ceaning Services

I & B Ceaning Services

I & B Cleaning Services

Service

I & B is a company with 13 years experience in general building cleaning. Cleaning services include: carpet cleaning, window cleaning and clean up. http://iandbcleaningservices.com

Laundry

Laundry

Four Seasons Drycleaning Company Pvt Ltd

Service

Laundry is a process where the garments are washed cleaned with water using specialized Laundry chemicals and detergents. It is a total wet process. Laundry process: At Four...

LIFEcard Health

LIFEcard Health

EMERgency 24

$0.00Service

The LIFEcard Health program acts as your own health advocate when you or your loved ones are unable to communicate. The Health LIFEcard informs medical personnel or concerned parties of existing...

Pressing

Pressing

Four Seasons Drycleaning Company Pvt Ltd

Service

Pressing is a process that gives the garment its personality and appearance. We at Four Seasons Drycleaning Company take utmost care for this process. At Four Seasons...

Small business

Small business

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Information required to successfully start up and manage a small business franchise in New Zealand.

Starting up a business

Starting up a business

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Advice and templates to help you start your business from the group up or to purchase a small business franchise.

Tax Regulations

Tax Regulations

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Business.govt.nz provides information on laws and online calculators to understand business tax obligations in New Zealand.

Virtual Assistant

Virtual Assistant

Truly Virtual

Service

What is a Virtual Assistant? A Professional Virtual Assistant is: An entrepreneur who provides administrative services to their clients in collaborative and long term arrangements. A small...

Workplace health and safety

Workplace health and safety

Business.Govt.Nz Business Funding, Advice & Information

Service

Health and safety in the workplace is a major consideration for all businesses. From emergency evacuation plans to the prevention of employee burnout, it is important for business owners and managers...

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