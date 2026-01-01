Products & Services

Within Religious, Grantmaking, Civic, Professional, & Similar Organizations

Gold Products & Services

Career Fairs

Career Fairs

World Campus Connections

Service

We host a variety of career fairs throughout the year in our local markets. These employers are seeking to fill part and full-time positions, as well as co-ops and internships.

Charity Volunteerism

Charity Volunteerism

World Campus Connections

Service

We provide ample opportunity for our students to volunteer at local charities. We maintain relationships with many charities in the markets we serve to provide our students the ability to connect to...

Elderly Care Ministry

Elderly Care Ministry

World Campus Connections

Service

This ministry offers much needed support to our elderly population. We connect with senior and retirement communities to provide monthly visits and to be a means of spiritual support.

Hospital Ministry

Hospital Ministry

World Campus Connections

Service

We offer monthly visits to local hospitals to visit those who are sick and shut in. This ministry connects our students with those who have experienced prolonged or life threatening illnesses.

Job Readiness

Job Readiness

World Campus Connections

Service

We work with our students to ensure they are adequately prepared for the job market of their chosen professions. This includes resume writing, interview skills, proper dress, and etiquette.

Life Coaching

Life Coaching

World Campus Connections

Service

We offer practical and spirit-led life coaching advice to our students. This can range from solid advice on relationships, financial management, to personal wellbeing.

Mission Trips

Mission Trips

World Campus Connections

Service

We utilize a service called Mission Finder to connect us to thousands of organizations that organize and coordinate mission trips.

Prison Ministry

Prison Ministry

World Campus Connections

Service

We participate in prison ministries primarily aimed at those in the juvenile detention system. We offer monthly visits to local centers with a message of Christ and salvation.

School Resources

School Resources

World Campus Connections

Service

We connect students to school resources all from our website platform. This makes it easier for many students to find the needed services offered at their particular college, university, or high...

Test Prep

Test Prep

World Campus Connections

Service

We offer test prep through a third party called College Prep Genius. Since 2004, College Prep Genius has been helping thousands of students raise their college entrance exam scores because high test...

Products & Services

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

7 Days to Prosperity & Peace (CD)

Soul Currency Institute

$15.95Product

"7 Days to Prosperity & Peace," a CD of powerful meditative prayers set to original music, is designed as a "spiritual vitamin pill" to be used for five minutes in the morning...

Agricultural Solar Power Installation

Agricultural Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of agricultural solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Capital Secrets: How to Raise Millions for Your Company in 90 Days or Less

Soul Currency Institute

$24.95Product

A widely recognized expert on financing emerging growth companies, Ernest Chu has created more than $1 billion in market value for his clients. How did he do it, and how can you? On this new CD,...

Coaching with Ernest D. Chu

Coaching with Ernest D. Chu

Soul Currency Institute

Service

As a very successful entrepreneur and spiritual teacher, the Rev. Ernest Chu is eminently qualified as a master business and life coach. In his 35+ years as an investment banker, corporate executive...

Commercial Solar Power Installation

Commercial Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of commercial solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Innovation for Results Training & Project Workshop

Innovation for Results Training & Project Workshop

New & Improved LLC

Service

Purpose: Teaches participants a proven process for making creativity and innovation happen by both creating opportunities and solving problems rapidly and effectively. The Creative process is an...

Living Innovation-Beyond Buzzwords Keynote & Senior Leader Round-table Discussion

Living Innovation-Beyond Buzzwords Keynote & Senior Leader Round-table Discussion

New & Improved LLC

Service

Living Innovation - Beyond Buzzwords Keynote & Senior Leader Round-table Discussion Service Overview It’s known that innovation is vital to commercial success, but do we really know how...

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

May 29 Spiritual Abundance Teleconference

Soul Currency Institute

$0.00Service

Tuesday, May 29, 9 p.m. EST KIM PROCTOR is the Chief Customer & Communications Officer for www.SpiritOnTheJob.com. She founded the site with a small team of people who love God and believe that...

New Party Donation

New Party Donation

The New Party

$0.00Service

http://www.newparty.co.uk/joinus/donate.asp

New Party Membership

New Party Membership

The New Party

$0.00Service

http://www.newparty.co.uk/joinus/membership.asp

PokerIce Play Free Poker Ice Texas Hold em Game

PokerIce Play Free Poker Ice Texas Hold em Game

pokerice

Product

The Best Facebook Poker application available! Everyone can now play and enjoy Poker on Pokerice! Founded in 2005. Visit our websites: http://www.pokerice.com http://www.pokerice.co.uk http://www.

Recruitment in United Arab Emirates and United States

Recruitment in United Arab Emirates and United States

AIC Managements

$500.00Service

We specialize in recruiting Doctors, Medical staff and other skilled professionals to become part of the international team in the Gulf region, such as Kuwait, UAE, Qatar, Bahrain and Saudi...

Residential Solar Power Installation

Residential Solar Power Installation

Premier Power Renewable Energy, Inc.

Service

Premier Power offers turnkey installation of residential solar power systems. Our professional team of installers, engineers, and designers completes every step of the process, from initial site...

Restorative and Preservation Activity

Restorative and Preservation Activity

Save Ellis Island

Service

Save Ellis Island is dedicated to the preservation and restoration of not only the physical attributes of the island, but also the memory and image of this famous landmark. Through volunteer...

Saturday Family Activities

Saturday Family Activities

All About Family

Service

All About Family is a weekly activity group that facilitates the building of community through activities focused on the entire family. Everyone can be included in these activities and a special...

State-of-the-art-academics

State-of-the-art-academics

Mount Carmel Youth Ranch

Service

Mount Carmel Youth Ranch is a Therapeutic Catholic Boarding School that provides one of the best values in the industry for the services provided. Services we provide are: Teacher assisted Individual...

Wedding in Northern Ohio

Wedding in Northern Ohio

Weddings by Jester

$250.00Service

Northern Ohio is defined as any location north of Interstate 70 and includes any northern location outside the I-270 loop around Columbus. Rehearsals are additional in Northern Ohio.

Wedding in Ross County

Wedding in Ross County

Weddings by Jester

$50.00Service

Wedding ceremony performed anywhere within Ross County Ohio. Rehearsals are an additional fee. No additional fees for travel within Ross County Ohio.

Wedding in Southern Ohio

Wedding in Southern Ohio

Weddings by Jester

$150.00Service

Southern Ohio is defined as any location south of Interstate 70 and includes any location within the I-270 loop around Columbus. Rehearsals are extra.

WindStar's Certified National Master Naturalist Homestudy Course

WindStar's Certified National Master Naturalist Homestudy Course

WindStar Wildlife Institute

$265.00Service

The National Master Naturalist course is divided into two parts—The Woods In Your Backyard and the Wildlife In Your Backyard. Two of the DVD videos used in the course—“How Birds...

WindStar's Certified Wildlife Habitat Naturalist Homestudy Course

WindStar's Certified Wildlife Habitat Naturalist Homestudy Course

WindStar Wildlife Institute

$235.00Service

IF YOU LOVE to feed, photograph, or just observe wildlife, this computer-based e-learning course is for you. You can do it at your own pace, place and time. And, you will acquire a better...

Products & Services 1 - 31 of 31