Products & Services

Within Insurance Brokers & Agents - Property & Casualty Insurance

Products & Services

Aetna Medicare

Aetna Medicare

Absolute Insurance Management, LLC

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Aetna Medicare is one of our top selling plans here in New Jersey. We work along side top level Aetna corporate employees and guarantee the best possible plan for our customers.

California Auto Insurance Quotes

California Auto Insurance Quotes

Quotebroker Insurance Services

Product

Quotebroker Insurance Services offers affordable California Auto Insurance quotes from several of the countries best homeowner insurance companies, including Liberty Mutual, MetLife, Progressive,...

California Homeowner Insurance

California Homeowner Insurance

Quotebroker Insurance Services

Product

Quotebroker Insurance Services offers affordable California Homeowner Insurance quotes from several of the countries best homeowner insurance companies, including Liberty Mutual, MetLife, Safeco,...

FEMA FLOOD INSURANCE

FEMA FLOOD INSURANCE

The Flood Insurance Agency

Product

FEMA National Flood Insurance Program quotes and binders for insurance agents, mortgage lenders and property owners.

FEMA LENDER PLACED FLOOD INSURANCE

FEMA LENDER PLACED FLOOD INSURANCE

The Flood Insurance Agency

Product

The automated solution for keeping your loan portfolio in compliance with Federal flood insurance regulations. The only lender placed policies whose claims are funded by the U.S.Government. On-line,...

FEMA STANDARD FLOOD HAZARD DETERMINATIONS

FEMA STANDARD FLOOD HAZARD DETERMINATIONS

The Flood Insurance Agency

Service

Flood zone determinations available instantly, on-line. Guaranteed by First American, provided in all 50 states.

Foresters

Foresters

Absolute Insurance Management, LLC

$0.00Product

Foresters is a nationally based company with great Life Insurance and Final Expense coverage. They're requirements make even the hardest to insure find great coverage.

Gerber Life

Gerber Life

Absolute Insurance Management, LLC

$0.00Product

Similarly to Mutual of Omaha, Gerber Life also offers not only a Medicare Supplement plan but many life insurance plans as well.

Health Insurance

Health Insurance

Quotebroker Insurance Services

Product

Quotebroker offers affordable health insurance quotes to individuals, families, the self employed and business owners online. Within minutes you can receive a free instant health insurance quote...

Horizon BCBSNJ

Horizon BCBSNJ

Absolute Insurance Management, LLC

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Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey is another Medicare Advantage and Prescription drug plan we offer. Like many of our Medicare Advantage plans, this plan has a $0 premium and $0 co-pay for...

Humana

Humana

Absolute Insurance Management, LLC

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We offer many different products furnished by Humana. We are currently working with Humana to both employ and cover our nations Veterans. We also offer the standard Supplements and prescription plans...

Lawyers Professional Liability Policy

Lawyers Professional Liability Policy

JLT Facilities, Inc.

Product

Miscellaneous Professional Liability Policy

Miscellaneous Professional Liability Policy

JLT Facilities, Inc.

Product

Mutual of Omaha

Mutual of Omaha

Absolute Insurance Management, LLC

$0.00Product

Mutual of Omaha not only offers a Medicare Supplement, but also offers a wide variety of Life Insurance coverage.

Nursing Home Workers Compensation

Nursing Home Workers Compensation

California Healthcare Workers Compensation Group

Service

California Group Self Insured Plans are state approved alternatives to the use of an insurance carrier to provide workers' compensation benefits to employees. Each GSIP is reviewed and approved for...

Renter's Insurance

Renter's Insurance

eQuoteAmerica

Service

eQuoteAmerica™ is currently offering extremely low renter's insurance rates in all 50 U.S. States with the choice to purchase 100% automated or to contact a licensed agent.

United HealthCare-AARP

United HealthCare-AARP

Absolute Insurance Management, LLC

$0.00Product

We offer AARP's Medicare Advantage plans including the Community Plan. We also offer their Supplement plan as well as a prescription drug plan to accompany it.

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