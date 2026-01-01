Products & Services

Within Wireless Software

Products & Services

AppCraft - Cam Wizard

AppCraft - Cam Wizard

APPCRAFT Inc.

$39.95Product

With CAM Wizard it's possible to set up a multiple camera CCTV audio/video surveillance system with motion detection capabilities in a matter of seconds. You can use any video device that's...

AppCraft - Disk Doctors Undelete

AppCraft - Disk Doctors Undelete

APPCRAFT Inc.

$49.00Product

Disk Doctor's Undelete is The World's Most Reliable and Fastest Undelete Software. It features an extremely easy interface and powerful functions that allows users to recover deleted and lost data.

AppCraft - Driver Detective

AppCraft - Driver Detective

APPCRAFT Inc.

$29.95Product

Fix Driver Problems With Driver Detective Vista Drivers and XP Drivers are at your fingertips when you use Driver Detective software and service. Drivers HeadQuarters is the first and only driver...

AppCraft - ImVajra Spyware Remover

AppCraft - ImVajra Spyware Remover

APPCRAFT Inc.

$29.00Product

ImVajra Spyware Remover is multifunctional anti-spyware to protect local system and networking security. It enables you to scan every process under your local/web-service, to block and remove...

AppCraft - Safe n Sec Plus Antivirus

AppCraft - Safe n Sec Plus Antivirus

APPCRAFT Inc.

$35.00Product

Current protection solutions (antivirus software and personal firewalls) are extremely effective at combating known threats and vulnerabilities. Antivirus applications protect users only against...

AppCraft - Salon Calendar

AppCraft - Salon Calendar

APPCRAFT Inc.

$39.95Product

Salon Calendar is a software tool designed specially for hair salons, beauty, manicure or aesthetic shops, tanning salons, fitness studios, wedding salons, fashion shops and ateliers, beauty centers,...

AppCraft - VNCScan Enterprise Network Manager

AppCraft - VNCScan Enterprise Network Manager

APPCRAFT Inc.

$59.00Product

What is VNC Scan (VENM)? VNCScan is a popular Network Administration tool that allows you to remotely manage all of your desktops and servers from a single location. The first version was leased in...

ConvertXtoDVD

ConvertXtoDVD

APPCRAFT Inc.

$49.99Product

ConvertXtoDVD converts and burns your internet movie files to a compatible DVD. ConvertXtoDVD supports most popular format such Divx, Xvid, MOV, VOB, Mpeg, Mpeg4, AVI, WMV, DV and stream formats. It...

DataSplice Mobile Integration Suite

DataSplice Mobile Integration Suite

DataSplice LLC

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The DataSplice Mobile Integration Suite offers a single, easy-to-use, highly configurable interface across multiple underlying databases and applications. DataSplice provides mobile field service...

Easy Hi-Q Recorder

Easy Hi-Q Recorder

APPCRAFT Inc.

$29.95Product

Recording software to record streaming audio, Internet radio, webcasts, music, convert LP's, records, tapes and a lot more. A sound recorder to record anything you can hear!

InteracTrivia Online Multiplayer Trivia Game

InteracTrivia Online Multiplayer Trivia Game

InteracTrivia

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InteracTrivia is an online, interactive, multiplayer trivia challenge allowing users to go head-to-head against other players around the world in a battle of knowledge - all happening in real time.

Nethzah Contact Management

Nethzah Contact Management

Nethzah Inc

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A Contact Management (http://www.nethzah.com/contact-management/) is an integrated customer relational management (CRM) solution that allows organizations and individuals to record relationships and...

Nethzah CRM

Nethzah CRM

Nethzah Inc

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Nethzah customer relationship management (CRM) (http://www.nethzah.com/CRM/) helps streamline sales, marketing and customer support functions in a simple and secure manner. You can productively...

Nethzah Customer Help desk

Nethzah Customer Help desk

Nethzah Inc

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Customer Help desk (http://www.nethzah.com/Solutions/Customer-Help-Desk/) module of Nethzah CRM solution lets you provide online helpdesk using ticketing system 24 / 7. You can quickly view a list of...

Nethzah Customer Portal (Web / CRM Portal)

Nethzah Customer Portal (Web / CRM Portal)

Nethzah Inc

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CRM Portal or Web Portal is a integrated, adaptable portal solution, which helps you and your company to rise to the next level in your customers relations. Nethzah Portal is 100%...

Nethzah Defect Tracking

Nethzah Defect Tracking

Nethzah Inc

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Defect Tracking (http://www.nethzah.com/Solutions/Defect-Tracking/) module of Nethzah CRM solution designed for small, medium and large software companies to simplify their defect handling...

Nethzah Knowledge Management Software

Nethzah Knowledge Management Software

Nethzah Inc

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Nethzah Knowledge Base (http://www.nethzah.com/knowledge-base-software/) is a searchable online repository of information that enables customer service and support staff to resolve issues faster to...

Nethzah Sales Force Automation (SFA)

Nethzah Sales Force Automation (SFA)

Nethzah Inc

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Sales Reps love the Nethzah CRM Sales module (http://www.nethzah.com/Solutions/Sales-Force-Automation/) because everything they need to do their jobs is in one place. With Nethzah CRM online sales...

NotePager Pro

NotePager Pro

NotePage, Inc.

$29.95Product

Send SMS or text messages to anyone, anywhere any time. Messages can be sent through a modem or the Internet. Communication is critical in todays competitive business world. NotePager Pro allows...

PageGate

PageGate

NotePage, Inc.

$150.00Product

Pagegate is a sophisticated wireless messaging server application. It can send SMS and text messages to pagers, mobile phones, PIMs and other wireless devices. PageGate can accept messages from many...

PQ DVD to iPod Video Suite

PQ DVD to iPod Video Suite

APPCRAFT Inc.

$39.95Product

PQ DVD to iPod Video Converter Suite is a One-Click, All-In-One solution to convert DVD, Tivo, DivX Video, MPEG, WMV, AVI, RealMedia and many more to iPod Video. Super fast (400% faster than other...

Telogis Fleet

Telogis Fleet

Telogis

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Telogis Fleet management software can help fleets optimize their operations and works with other business software using the optional API add-on. The API allows developers to customize and build the...

Telogis GeoBase

Telogis GeoBase

Telogis

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Take the complexity out of geospatial software development with a toolkit that offers you a scalable, stable, foundation for building applications that leverage spatial data for geographies around...

Telogis Mobile

Telogis Mobile

Telogis

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The Telogis Mobile handheld application connects workers in the field to their back office with 2-way messaging, HOS reporting, dynamic job management and route optimization. Telogis Mobile connects...

Telogis Progression

Telogis Progression

Telogis

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Telogis Progression offers real-time job creation, tracking (including estimated time of arrival and completion), routing (including preplanned routes and dynamic changes throughout the day),...

Telogis Route

Telogis Route

Telogis

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Telogis Route is a powerful, scalable tool for both strategic and tactical resource planning. Because Telogis Route is web-based, it has a quicker return on investment than other offerings and...

Wireless Standard POS

Wireless Standard POS

B2B Soft

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B2B Soft's flagship product, Wireless Standard, is a leading SaaS Point-of-Sale solution that provides access to software and its functions for the wireless industry. With an innovative approach to...

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