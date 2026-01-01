Products & Services

Within Books Printing

Gold Products & Services

Branding: Creative social media campaigns from conceptualization

Branding: Creative social media campaigns from conceptualization

Childress Ink

$150.00Service

Media campaigns as low as $150 month, website design with SEO integration available, cost per project.

Editing: All stages, Ages, & Genres

Editing: All stages, Ages, & Genres

Childress Ink

$150.00Service

$150 Quick Read includes: ~Hour read with detailed suggestions and edits ~Suggest next steps ~Comparable titles and appropriate publisher suggestions ~Sample proposal template(s) ~$150 toward...

Editing: All stages, Ages, & Genres

Editing: All stages, Ages, & Genres

Childress Ink

$150.00Service

Quick Read Includes: 1. Hour-read of manuscript, with detailed edits and suggestions 2. Next steps 3. Sample proposal template(s) 4. Comparable titles 5. Suggested publishers 6. $150 credit toward...

Website & Content Creation and/or Management

Website & Content Creation and/or Management

Childress Ink

$150.00Service

Ø Website creation with content creation and/or management, directing clients on every project, individualized for every project, with cross-promotion across all channels o Helping authors...

Products & Services

Complete Book Publishing

Complete Book Publishing

Schiel & Denver Book Publishers

$599.00Service

Schiel & Denver offers complete ISBN book publishing, editing, marketing, book design, distribution and printing from just $599. Authors keep all the rights to their work, and profit with 50%...

Diamond Publishing Package

Diamond Publishing Package

Outskirts Press, Inc.

$999.00Service

Our Diamond package provides you with 15 book formats and 25 cover options to choose from and provides you with a professionally designed interior layout. World-wide distribution of your unique ISBN...

eBook Publishing - Amazon Kindle, Apple Ipad, Adobe PDF, Palm Reader

eBook Publishing - Amazon Kindle, Apple Ipad, Adobe PDF, Palm Reader

Schiel & Denver Book Publishers

$0.00Service

Get your book out in the latest e-Book format with Schiel & Denver's suite of comprehensive electronic book or eBook publishing. We take care of the whole eBook process including formatting for...

Emerald Publishing Package

Emerald Publishing Package

Outskirts Press, Inc.

$199.00Service

Our Emerald package provides you with 1 book format (8.5x5.5) and 2 cover options to choose from and provides you with a professionally designed interior layout. System generated sale sheets and...

Frankfurt International Book Fair

Frankfurt International Book Fair

Schiel & Denver Book Publishers

$350.00Service

Schiel & Denver is proud to offer representation at this year's Frankfurt Book Fair, which is one of the biggest book and media fairs in the world. With around 7,500 exhibitors from over 110...

Full Colour Business Cards

Full Colour Business Cards

Delhiprinter.com

$40.00Product

Our regular print products : Business Cards, Letter Heads, Envelopes, Brochures, Posters, Folders, offset printing - Price list - 1. 1000 full color Business cards USD 40.00 2. 1000 8.5...

Full Colour Envelopes (9" x 4")

Full Colour Envelopes (9" x 4")

Delhiprinter.com

$90.00Product

- Price list - 1. 1000 full color Business cards USD 40.00 2. 1000 8.5 inch x 11 inch flyers 4/4 color USD 250.00 3. 1000 full color Letter Heads USD 90.00 4. 1000 full color...

Full Colour Letter Heads

Full Colour Letter Heads

Delhiprinter.com

$90.00Product

- Price list - 1. 1000 full color Business cards USD 40.00 2. 1000 8.5 inch x 11 inch flyers 4/4 color USD 250.00 3. 1000 full color Letter Heads USD 90.00 4. 1000 full color...

Pearl Full-Color Publishing Package

Pearl Full-Color Publishing Package

Outskirts Press, Inc.

$999.00Service

Our Pearl full-color publishing package comes standard with a host of options and services already included, such as professional layout and design of the interior artwork and text, quality laminated...

Professional Copy-editing

Professional Copy-editing

Schiel & Denver Book Publishers

$0.02Service

Schiel & Denver's professional editorial department focus on improving the quality of your book for your readership. From just $0.02 per word, we will provide line by line copy-edting analysis...

Ruby Publishing Package

Ruby Publishing Package

Outskirts Press, Inc.

$599.00Service

Our Ruby package provides you with 9 book formats and 16 cover options to choose from and provides you with a professionally designed interior layout. World-wide distribution of your unique ISBN...

Sapphire Publishing Package

Sapphire Publishing Package

Outskirts Press, Inc.

$399.00Service

Our Sapphire package provides you with 3 book formats and 9 cover options to choose from and provides you with a professionally designed interior layout. World-wide distribution of your unique ISBN...

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