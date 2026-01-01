Products & Services

Within Saw Blade & Handsaw Manufacturing

Products & Services

All-Cut Blades

All-Cut Blades

Diamond Blade Dealer

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All-Cut Blades are Supreme grade diamond blades designed for maximum performance and superior functionality on a wide range of applications. Their Alternating segments, Undercut protection, Slanted U...

Asphalt Blades

Asphalt Blades

Diamond Blade Dealer

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Asphalt Blades are used for cutting asphalt and asphalt over concrete roadways. Asphalt Diamond Blades come laser welded, u-slot gullets with heavy duty core and undercut protection. Asphalt Blades...

Blue Boulette Tuck Point Blades

Blue Boulette Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

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Blue Boulette Tuck Point Blades are developed for quick, efficient mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Blue Boulette Tuck Point Blades feature a wide U-gullet design,...

Concrete Blades

Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

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Concrete blades are used for cutting concrete, hard concrete, concrete with reinforced bar, block, brick, hard brick, pavers, clay pavers and field stones. Concrete Blades come with the following...

Core Bits

Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Core Bits are used for core drilling concrete, green concrete, brick, hard brick, clay pavers, pavers, asphalt and field stones. Diamond Core Bits come laser welded. Diamond Core Bits are designed...

Crack Chaser Blades

Crack Chaser Blades

Diamond Blade Dealer

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Crack Chaser Blades are brazed and specifically engineered to efficiently clean out and repair cracks and/or imperfections on a wide range of masonry surfaces. Crack Chaser Blades feature a V-shaped...

Cup Wheels

Cup Wheels

Diamond Blade Dealer

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Cup Wheels are used for cutting, grinding and polishing concrete, hard concrete, marble, granite, field stones, paint removal and coating removal. Diamond Cup Wheels feature turbo style arranged...

Diamond Profile Wheels

Diamond Profile Wheels

Diamond Blade Dealer

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Diamond Profile Wheels for smoothing and edging granite, marble, stone and tile counter top slabs, edges and corners. Diamond Profile Wheels feature an electroplated bond for fast, smooth cuts and...

driver bit magnetizer

driver bit magnetizer

Carbide Processors

$7.13Product

The most powerful driver bit magnetizer on the market! The patented Mag Ring will slip over and magnetize any 1/4" steel shank, including: *All types of 1/4" driver bits, *Nut Drivers, *Hex...

Dry Cut Core Bits

Dry Cut Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Dry Cut Core Bits are designed with premium grade diamonds for superior dry cutting of concrete, brick, block, pavers and asphalt. Dry Cut Diamond Core Bits are laser welded with a shank length of...

Dry Cut Tile Blades

Dry Cut Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Dry Cutting Tile Blades are specifically designed for dry cutting ceramic tile and porcelain tile applications. Dry Cut diamond tile blades provide fast cutting action and feature cooling holes and a...

Ductile Iron Blades

Ductile Iron Blades

Diamond Blade Dealer

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Ductile Iron Blades feature Swirl Electroplated Diamond Side Protection on the core specifically designed to eliminate “pipe pinching”. These Premium grade, Turbo segmented diamond blades...

Filter Unit- CP 1000

Filter Unit- CP 1000

Carbide Processors

$599.00Product

Filter Units > CP 1000 High performance, long life, low cost A submersible pump drops in the sump and pumps though a bag filter. This gives very good filtering and very good filter life in light...

Filter Unit- CP 2000

Filter Unit- CP 2000

Carbide Processors

$1,198.00Product

Filter Units > CP 2002 One-month filter life in saw shops. Best model for saw & tool shops. This unit is the result of seven years of constant development with the input of a couple hundred...

Filter Unit- CP 2002

Filter Unit- CP 2002

Carbide Processors

$2,038.00Product

Filter Units > CP 2002 One-month filter life in saw shops. Best model for saw & tool shops. This unit is the result of seven years of constant development with the input of a couple hundred...

Filter Unit- CP 2020

Filter Unit- CP 2020

Carbide Processors

$2,398.00Product

Filter Units > CP 2020 4 times filter life of 2002 - Mighty Max motor add $480. The CP 2020 has 6 times the capacity of the CP 2002) is solid, proven, hardworking, and has a huge capacity. The...

Filter Units- CP 2002-2

Filter Units- CP 2002-2

Carbide Processors

$2,454.00Product

Filter Units > CP 2002-2 3 way - Turn 2 valves and filter 2 sumps - Mighty Max motor add $480. Makes it very easy to switch from one sump to the other by just switching two valves. Not good for...

Filter Units- CP 3000

Filter Units- CP 3000

Carbide Processors

$2,158.00Product

Filter Units > CP 3000 with 3 rd filter- ultra clean filtering & long filter life. The third filter services as a polishing filter for ultra clean coolant.

Filter Units- CP 3000 Mighty Max Motor

Filter Units- CP 3000 Mighty Max Motor

Carbide Processors

$2,638.00Product

Filter Units > CP 3000- Mighty Max Motor with Mighty Max motor – ultra clean filtering & long filter life. The third filter services as a polishing filter for ultra clean coolant.

Filter Units- Lab Unit

Filter Units- Lab Unit

Carbide Processors

$1,798.00Product

Filter Units > Lab Unit Optical shops, general lens grinding & other uses where appearance is essential. Quiet, clean pump and clean, white professional cover

Filter Units- Turbo

Filter Units- Turbo

Carbide Processors

$4,385.00Product

Filter Units > Turbo A customer requested "silo" unit in stainless steel. This unit holds 10 - 10" filters or 5 - 20" filters. This gives an exceptionally large number of...

Filter Units- Wall Mount

Filter Units- Wall Mount

Carbide Processors

$675.00Product

Filter Units > Wall Mount Unit Same life & effective filtering as CP 2002 - runs off coolant pump on grinder. This unit mounts on the wall and uses the coolant pump on the grinder. Most...

Final Cut Saw Blade

Final Cut Saw Blade

Carbide Processors

$67.46Product

Final Cut Saw Blade 10”x 40T x 5/8” bore, 0.070” plate, 0.104” kerf carbide tipped Precision Blade

Glass Tile Blades

Glass Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Glass Tile Blades feature a sintered, continuous rim design to consistently deliver fast, smooth, chip-free cutting. Glass Tile Diamond Blades are durable and provide extended blade life for wet use...

Granite and Marble Core Bits

Granite and Marble Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Granite and Marble Core Bits are designed for cutting thicker applications of stone incuding marble slabs, granite slabs and concrete slabs. Granite and Marble diamond Core Bits with .197 height are...

Green Concrete Blades

Green Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

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Green Concrete Blades are used for cutting green concrete, asphalt, and asphalt over concrete roadways. Green Concrete Diamond Blades come laser welded, turbo segmented, core designed with gullets...

Grinding Shoes

Grinding Shoes

Diamond Blade Dealer

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Grinding Shoes are designed for grinding and polishing concrete floors. Diamond Grinding Shoes come brazed, soft bond, hard bond, standard bond and with mixed grit. Concrete diamond Grinding Shoes...

Jack Rabbit Drill and Drive Set

Jack Rabbit Drill and Drive Set

Carbide Processors

$35.70Product

Jack Rabbit Drill and Driver Set Comes with 4 sizes of 4- fluted countersinks(3- 3/8", 1- 1/2"), 4 drill bits- (7/64", 1/8", 9/64", 5/32" ), JACK RABBIT LOCKING BODY FOR...

LongLife Saw Blades

LongLife Saw Blades

Carbide Processors

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LongLife Saw Blades are made from exceptionally high grade steel plate paired with advanced cermet II saw tips that last longer and are more resistant to breakage. LongLife Saw Blades can be run at...

LongLife Saw Blades

LongLife Saw Blades

Carbide Processors

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Advanced Material and Innovation in Tooling Combine to make a better Saw Blade: Our advanced Cermet II material and the finest Saw plate double tensioned to ensure the flatest structure combine to...

Marble and Granite Turbo Cup Wheels-"Standard"

Marble and Granite Turbo Cup Wheels-"Standard"

Diamond Blade Dealer

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Standard Marble and Granite Turbo Cup Wheels for marble, granite and concrete. Standard Marble and Granite Turbo Diamond Cup Wheels are sintered turbo wheels with special contoured (convex) segments...

Masonry Blades

Masonry Blades

Diamond Blade Dealer

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Masonry Blades are used for cutting all masonry applications including: concrete, hard concrete, pavers, brick, clay pavers, general purpose, concrete, hard brick, hard block, roof tile, field...

Polishing Pads

Polishing Pads

Diamond Blade Dealer

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Diamond Polishing Pads are used for polishing or buffing granite, marble, natural stone and cured concrete. Diamond Polishing Pads come with velcro backing and are available in a full range of grit...

Raised Panel Router Bits

Raised Panel Router Bits

Carbide Processors

$57.33Product

Southeast Tool Raised Panel Router Bits at a great price. Exceptional Tools, Quality crafted, and discounted well below the retail price. 1/2" Shank Diameter, 3 1/4" Cutting Diameter, and 1...

Replacement Sanding Discs

Replacement Sanding Discs

Carbide Processors

$15.30Product

Final Cut Abrasive Sanding Discs 11 1/4" diameter for 12" Saw Blades. Fully patented and proven successful in cutting and sanding your work piece all at one time.

Rescue Diamond Blades

Rescue Diamond Blades

Diamond Blade Dealer

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The Rescue Diamond Blades are the first Rescue Blade on the market that cuts through steel, rebar, ductile iron, angle iron, concrete, brick, PVC pipe, roof decking, wood and sheet metal. Rescue...

Sanding discs for 10" Saw Blade

Sanding discs for 10" Saw Blade

Carbide Processors

$13.50Product

Final Cut 9" Abrasive Sanding disc for 10" Saw Blade- Pack of 2. Fully patented and proven successful in sanding and cutting your workpiece all at one time.

sanding discs for 7 1/4" saw blade

sanding discs for 7 1/4" saw blade

Carbide Processors

$10.80Product

Final Cut Abrasive Sanding Discs 6 5/8" disc for 7 1/4" Saw Blade. Fully patented and proven successful in cutting and sanding your work piece all at one time.

Sanding discs for 8 1/2" Saw Blade

Sanding discs for 8 1/2" Saw Blade

Carbide Processors

$20.70Product

Final cut abrasive sanding discs 7 7/8" sanding disc for 8 1/2" Saw Blades. Pack of 4 sanding discs. Fully patented and proven successful in sanding and cutting your workpiece all at one...

Silent Core Granite & Marble Blade

Silent Core Granite & Marble Blade

Diamond Blade Dealer

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Silent Core Granite and Marble blades are designed with a silent Sandwich core for jobs where noise level is a concern. They are brazed diamond blades specially designed with “W” segments...

Single Round Grinding Plugs

Single Round Grinding Plugs

Diamond Blade Dealer

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Single Round Diamond Grinding Plugs are brazed and designed for aggressive concrete cleaning, smoothing, and coating removal. They deliver fast grinding speed, high performance and long life. Single...

Super G Blades

Super G Blades

Diamond Blade Dealer

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Super G Blades with a 10mm Rim with 4 drop segments for superior cutting action and extended cutting life. Super G Blades are laser welded and feature Undercut Protection for cutting abrasive and...

Supreme Granite & Marble Blades

Supreme Granite & Marble Blades

Diamond Blade Dealer

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The Supreme Granite Marble Blades are narrow turbo blades that consistently deliver fast cutting action and a smooth finish. These marble and granite diamond blades feature cooling holes to provide...

Tap Grinding Discs

Tap Grinding Discs

Diamond Blade Dealer

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Tap Grinding Discs for polishing or grinding concrete. Tap Grinding Discs come designed with 8 over-sized segments to deliver longer wheel life than regular cup wheels. Tap Grinding Discs provide...

Tiger Blades

Tiger Blades

Diamond Blade Dealer

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Tiger Combo Blades with a 12 mm Jumbo Rim and Turbo segments for super fast cutting action and extended cutting life. Tiger Blades are laser welded blades which feature Undercut Protection for...

Tile Blades

Tile Blades

Diamond Blade Dealer

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Tile/Porcelain Blades are used for cutting ceramic tile, porcelain tile, glass tile, natural stone tile, engineered stone tile, granite tile and marble tile. Tile/Porcelain Diamond Blades come...

Tile Core Bits

Tile Core Bits

Diamond Blade Dealer

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Tile Core Bits for core drilling thinner applications of stone including marble tile, granite tile, ceramic tile and porcelain tile. Tile Diamond Core Bits are sintered with premium grade diamonds...

Trapezoid Double Round Grinding Shoe

Trapezoid Double Round Grinding Shoe

Diamond Blade Dealer

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Double Round diamond grinding shoes for grinding or polishing concrete surfaces. Double Round grinding shoes are brazed and deliver fast grinding speed for aggressive concrete cleaning, smoothing,...

Trapezoid Double Square Grinding Shoes

Trapezoid Double Square Grinding Shoes

Diamond Blade Dealer

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Double Square diamond grinding shoes for grinding or polishing concrete surfaces. Double Square grinding shoes are brazed and deliver fast grinding speed for aggressive concrete cleaning, smoothing,...

Triple Tuck Point Blades

Triple Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

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Triple Tuck Point Blades are sintered and feature an innovative triple layer (sandwich core) design for mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Triple Tuck Point Diamond...

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