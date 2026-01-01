Products & Services

Within Machine Shops; Turned Product; & Screw, Nut, & Bolt Manufacturing

Products & Services

Automatic Candle extruder

Automatic Candle extruder

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. For more details please go to www.ChinaCandle.biz

Candle Making Machine

Candle Making Machine

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. Go to www.ChinaCandle.biz for more details

Casting

Casting

FOX VPS LTD

Service

Sand and gravity die castings upto 200kg and investment casting upto 20kg. Typical batch sizes 1-500. Materials used include aluminium, phosphor bronze, and other yellow metals. Full spectrographic...

Chalk making machine

Chalk making machine

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. Go to www.ChinaCandle.biz for more details

CNC Machining

CNC Machining

Trout Tool Company Limited

Service

1 x Hurco VM2 (x1000mm y470mm z470mm) 40 taper, 8000 RPM spindle UltiMax control and software tools 16-station, automatic, swing-arm tool changer Rapid traverse X,Y,Z axis 750 (ipm)

EDM

EDM

Trout Tool Company Limited

Service

1 X Fanuc Robocut alpha-1C with large capacity work tank, Submerged, Autowire, (24 hour operation) Automatic Wire Feed Erosion (x500mm y370mm z300mm) 1 X Fanuc Robocut alpha-01C, Submerged,...

Fire Fighting Monitors

Fire Fighting Monitors

FOX VPS LTD

Product

We have been producing fire fighting monitors and foam proportioning systems for over 20 years. We manufacture the Chubb monitor as well as a range of our own derivative products. As well as...

Hydraulic Cylinders

Hydraulic Cylinders

FOX VPS LTD

Product

We produce a range of standard and special application hydraulic cylinders for uses such as foundation piling rigs, fork lift trucks, tunneling machines, drilling rigs, presses, waste compactors,...

Machining

Machining

FOX VPS LTD

Service

We offer CNC precision milling and turning using a range of multiaxis machines and a highly skilled workforce, and are continously investing in new equipment and the latest technology. * Normal...

Milling

Milling

Jenkins Engineering Services

Service

2 off DMF 220 linear Vertical Machining Centre X: 2200mm. Y: 560mm. Z: 720mm. New 2002 & 2005 Number of Tools: 30 off Siemans 840D Powerline Control with Shopmill Software. Linear rapid...

Presswork

Presswork

Trout Tool Company Limited

Service

Presswork: We offer presswork services in a range of materials including mild steel, stainless steel, aluminium and specialist alloys, working from sheet or coil stock with thicknesses of up to 10mm.

Toolmaking

Toolmaking

Trout Tool Company Limited

Service

Toolmaking: Trout Tool Company designs, manufactures and repairs press tools for single stroke and multi-stage progression tools and dies. We provide toolmaking services for both inhouse presswork...

Turning

Turning

Jenkins Engineering Services

Service

1 off Yamazaki Mazak Super Quickturn 250/1000 Horizontal CNC Lathe Max Cutting Diameter: 250mm. Z: 1000mm. New 2000 Max Diameter through bore: 66mm X: 762mm. Y: 508mm. Z: 610mm. 1998...

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