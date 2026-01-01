Products & Services

Within Doll & Stuffed Toy Manufacturing

Products & Services

Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition)

Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$115.00Product

The Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition) include blocks, boards, axles, wheels, gears, pulleys, sticks, wires, sensors, resistance, capacitance, diode, triode, lamp, switches, RCX, motors, IC...

Electricity Circuits Education Kit (Student Edition)

Electricity Circuits Education Kit (Student Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$95.00Product

The electricity circuits education kit (Student Edition) include blocks, boards, IC NE 555, IC NE 7555, IC CD 4017, IC CD 4026, IC CD 4011, IC CD 4023, IC PT 2262, IC PT 2272, IC 74LS08, IC 74LS32,...

Electricity Circuits Education Kit (Teacher Edition)

Electricity Circuits Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$55.00Product

The electricity circuits education kit (Student Edition) include blocks, boards, IC NE 555, IC NE 7555, IC CD 4017, IC CD 4026, IC CD 4011, IC CD 4023, IC PT 2262, IC PT 2272, IC 74LS08, IC...

Technology & Design Education Kit (Student Edition)

Technology & Design Education Kit (Student Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$85.00Product

The technology & design education kit (Student Edition) include blocks, axles, gears, wheels, pulleys, student guide and etc to build 30 models: 1. Table. 2. Ladder. 3. Tea Table. 4.

Technology & Design Education Kit (Teacher Edition)

Technology & Design Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$35.00Product

The technology & design education kit (Teacher Edition) include blocks, axles, gears, wheels, pulleys, teacher guide and etc to build 5 models: 1. House 2. Separate System 3. Fire Room 4.

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