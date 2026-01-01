Products & Services

Within Game, Toy, & Children's Vehicle Manufacturing

Platinum Products & Services

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE -1LX13Hx15/NAME-MODULE COMBO

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE -1LX13Hx15/NAME-MODULE COMBO

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit for both boys and girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. The price includes the unit, the blower, patch kits,...

BOUNCER SLIDE COMBO. NAME-SPORT ARENA COMBO. SIZE 31Lx13Wx15H

BOUNCER SLIDE COMBO. NAME-SPORT ARENA COMBO. SIZE 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit both for boys and girls and even adults at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. The price includes the unit, the...

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H/ NAME- HOT AIR BALLOON COMBO

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H/ NAME- HOT AIR BALLOON COMBO

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit both for boys and girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All the balloons are made through the heat sealing...

Dual Lane Curly Water Slide

Dual Lane Curly Water Slide

Unique World

$4,295.00Product

What an excitement and a challenge! Two kids or two adults may slide down at the same time on this perfectly built unique slide made out of unique material.

INFLATABLE SLIDE. NAME 20 FOOTER BACKYARD SLIDE. SIZE -20Hx12Wx25L

INFLATABLE SLIDE. NAME 20 FOOTER BACKYARD SLIDE. SIZE -20Hx12Wx25L

Unique World

$2,895.00Product

What could be more challenging and attractive for kids than an inflatable slide? New belly free feature of this slide will allow you to better deflate the unit. It weighs less than all the full...

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME -Rainbow Castle Combo. SIZE 31Lx13Wx15H

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME -Rainbow Castle Combo. SIZE 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great outstanding quality extra strong and extra durable combination inflatable. Excellent unit for all ages and any event. Meant for any geographical region and for any indoor and outdoor...

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME-PRINCESS CASTLE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME-PRINCESS CASTLE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit for girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. The price includes the...

WATER SLIDE. SIZE 37Lx11,5Wx17H NAME- SEA WORLD WATER SLIDE

WATER SLIDE. SIZE 37Lx11,5Wx17H NAME- SEA WORLD WATER SLIDE

Unique World

$2,495.00Product

A great water inflatable for any occassion. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. The price includes the...

WATER SLIDE. NAME GIANT DOUBLE LANE WATER SPLASH

WATER SLIDE. NAME GIANT DOUBLE LANE WATER SPLASH

Unique World

$4,250.00Product

What can be more exciting than a double lane Front Loader Water Slide. This Giant Wavy Water Splash with new features and crave waves is a great lovely unit for indoor and outdoor amusements. A...

WATER SLIDE. NAME Ocean Wave Wet/Dry Slide+Pool. SIZE-37Lx11,5Wx18H

WATER SLIDE. NAME Ocean Wave Wet/Dry Slide+Pool. SIZE-37Lx11,5Wx18H

Unique World

$2,895.00Product

An excellent inflatable unit for any summer or any other season event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. You...

WATER SLIDE. NAME- GIANT DOLPHIN RUN

WATER SLIDE. NAME- GIANT DOLPHIN RUN

Unique World

$4,100.00Product

Amazing Brand New Dophin Run Inflatable Ride. Can be used both with and without water. It has a wonderful feeling to slide on that ride under the cold and fresh splash of the water. The price...

Products & Services

Bounce House for Sale

Bounce House for Sale

Bouncer Depot

$1,495.00Product

Commercial grade inflatable bounce house for sale. The dimensions are L:13 W:13 H:13. This bounce house is made by Bouncer Depot.

Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition)

Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$115.00Product

The Easy Robotic Education Kit (Teacher Edition) include blocks, boards, axles, wheels, gears, pulleys, sticks, wires, sensors, resistance, capacitance, diode, triode, lamp, switches, RCX, motors, IC...

Electricity Circuits Education Kit (Student Edition)

Electricity Circuits Education Kit (Student Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$95.00Product

The electricity circuits education kit (Student Edition) include blocks, boards, IC NE 555, IC NE 7555, IC CD 4017, IC CD 4026, IC CD 4011, IC CD 4023, IC PT 2262, IC PT 2272, IC 74LS08, IC 74LS32,...

Electricity Circuits Education Kit (Teacher Edition)

Electricity Circuits Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$55.00Product

The electricity circuits education kit (Student Edition) include blocks, boards, IC NE 555, IC NE 7555, IC CD 4017, IC CD 4026, IC CD 4011, IC CD 4023, IC PT 2262, IC PT 2272, IC 74LS08, IC...

inflatable water slides

inflatable water slides

Bouncer Depot

$3,495.00Product

20 feet high commercial grade inflatable water slide for sale made by Bouncer Depot. This slide is made in the USA and comes with 3 year warranty.

Jumpers Sales

Jumpers Sales

Bouncer Depot

$1,595.00Product

13x13 feet commercial grade tropical inflatable jumper for sale made by Bouncer Depot. Comes with 3 year warranty. This bounce house is made in the USA!

Technology & Design Education Kit (Student Edition)

Technology & Design Education Kit (Student Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$85.00Product

The technology & design education kit (Student Edition) include blocks, axles, gears, wheels, pulleys, student guide and etc to build 30 models: 1. Table. 2. Ladder. 3. Tea Table. 4.

Technology & Design Education Kit (Teacher Edition)

Technology & Design Education Kit (Teacher Edition)

Blocko (Nanjing) Robot Co., Ltd.

$35.00Product

The technology & design education kit (Teacher Edition) include blocks, axles, gears, wheels, pulleys, teacher guide and etc to build 5 models: 1. House 2. Separate System 3. Fire Room 4.

Products & Services 1 - 19 of 19