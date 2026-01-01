Products & Services
Artistry of Makeup Program
EI, School of Professional Makeup
$18,685.00Service
College Application Counseling
InGenius Prep
Service
College Preparatory Candidacy Building
InGenius Prep
Service
LSAC Application Counseling
InGenius Prep
Service
MBA Application Counseling
InGenius Prep
Service
Mock Interview
InGenius Prep
Service
Pre-Business Candidacy Building
InGenius Prep
Service
Pre-Law Candidacy Building
InGenius Prep
Service
Premed Application Counseling
InGenius Prep
Service
Premed Essay Editing Packages
InGenius Prep
Service