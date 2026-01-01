Products & Services

Within Technical & Trade Schools

Products & Services

Advanced Marketing Management for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Advanced Marketing Management for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Rayner Institute For Career Development

Service

As today's business environment becomes increasingly more competitive, physician, nurses, cosmetologists, estheticians, and career professionals need to focus on fresh approaches and innovative ideas...

Appearance Counseling For CEU's/Distance Education

Appearance Counseling For CEU's/Distance Education

Rayner Institute For Career Development

Service

Appearance counseling is an image development certification program designed to increase the revenue of aestheticians, cosmetologists, nurses, psychologists, career professionals and the general...

Artistry of Makeup Program

Artistry of Makeup Program

EI, School of Professional Makeup

$18,685.00Service

EI, School of Professional Makeup www.ei.edu This one-year program of study prepares students to become fully-trained makeup artists capable of working in all aspects of the various makeup...

Camouflage Therapy Distance Education for CEU's

Camouflage Therapy Distance Education for CEU's

Rayner Institute For Career Development

Service

Camouflage therapist is a specialty that helps people with disfigurments help themselves. When working with desfigured patients, camouflage therapist are brought face to face with people who have...

Confidential Document Shredding

Confidential Document Shredding

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Shredding and disposal of confidential documents.

Dermatology Skin Care Distance Education for CEU's

Dermatology Skin Care Distance Education for CEU's

Rayner Institute For Career Development

Service

The A to Z of what does the practice of dermatology include. In order to be part of the healthcare team graduates must learn...

Dissertation Editing

Dissertation Editing

Redmark Editing

$7.00Service

PhD Dissertation Editing Starts at $7 per page. 1 page is counted for 250 words. Editing is offered for all subjects including science, management, accounting, life sciences, sociology and...

Group Island Tours

Group Island Tours

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Group island tours for challenged individuals.

Habilitation-Supported Employment

Habilitation-Supported Employment

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Competitive-wage opportunities for individuals with developmental disabilities.

How To Launch & Build A Medical Esthetic Practice Distance Education for CEU's

How To Launch & Build A Medical Esthetic Practice Distance Education for CEU's

Rayner Institute For Career Development

Service

This course will assist certified estheticians, nurses, and career professionals in making the transition from beauty and health care providers to medical esthetics practitioners. The intent and...

Online Electrical Training Test Papers

Online Electrical Training Test Papers

Bycon Ltd

Service

Bycon offer online, electrical, multiple-choice and written question papers. Each paper has 30 sample questions. They have been prepared by Bycon Ltd lecturers to give students a good idea of the...

Patient Coordinator/Clinical Coordinator for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Patient Coordinator/Clinical Coordinator for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Rayner Institute For Career Development

Service

Patient coordinators / clinical coordinators are highly-sought out by cosmetic surgeons, dermatologists and other practitioners offering medically-driven, physical enhancement services. Learn all...

Personal Assistant

Personal Assistant

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant services for developmentally disabled individuals.

Personal Assistant - Chore

Personal Assistant - Chore

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Personal Assistant - Chore services for developmentally disabled individuals.

Shredded Packing Materials

Shredded Packing Materials

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Product

Used newspaper, shredded into value-added packing materials.

Skin Care Management For Menopause & Hormonal Dysfunction for CEU's/Distance Education

Skin Care Management For Menopause & Hormonal Dysfunction for CEU's/Distance Education

Rayner Institute For Career Development

Service

70 million women (8000 a day) are now entering or experiencing menopausal symptoms. This is the largest segment of the female consumer market. The financially successful esthetician/nurse can not...

Ti Leaves and Foliage

Ti Leaves and Foliage

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Product

Assorted ti leaves and other foliage at wholesale prices.

Transportation

Transportation

Puna Kamali'i Flowers, Inc.

Service

Transportation services for developmentally challenged individuals.

Products & Services 1 - 18 of 18