Manhasset, NY, October 13, 2021 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) welcomes their new Women of Empowerment members who are being recognized for their achievements and high level of success in the many fields and industries listed.About The New Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to welcome their new Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Emmy A. Jandernoa--Real EstatePatricia Mills--Notary PublicRosemarie DeSaro--Motivational SpeakerBarbara Williams--Real EstateTameeka Leon--CoachingSonia Rodriguez--Financial ServicesJessica Avery--Retail IndustryLinda Murray--Information Technology/ITVanessa Correa--AccountingPolly Emerson--GovernmentLaura Jean Kelly--ContractingTina Fletcher--Financial ServicesSherry A. McGregor--Real EstateDe Angela Jane Smith--Mental Health CareCaryn M. Goulet--Health ServicesMichelle L. Ekey--EducationBarbara G. Blake--EducationSusan K. Forinash--EngineeringTerri L. Carroll--Food/BeveragesT. Elizabeth King--Retail IndustryJennifer Engel Fisher--EducationYajaira Morales-Adamo--PhotographyHelen Wen--Event ServicesChristie M. Cook--AutomotiveGwen L. Jones--HealthcareCrystal Rella--Non-Profit/Mission OutreachLinda D. Hackett--EducationLaura McGiffert Slover--EducationKatherine E. Box--Mental Health CareJennifer L. Velarde--Law/Legal ServicesNancy Allin--Mental Health CareToy Parker--MediaAudrey W. Smith--HealthcareLoretta Adu--Non-Profit/Schooling for Children in AfricaChristina Junker--Non-Profit/Disabilities AssistancePatricia Cabarcos--Aerospace/AviationTalia J. Thornton--Beauty/CosmeticsMelissa A. Effinger--Beauty/CosmeticsNicole Yemothy--EducationRita Oliver--EntertainmentBeckymarie Evans--Real EstateMargaret M. Geittmann--HealthcareBarbara A. Di Clemente--HealthcareJakina N. July--Home HealthcareRonisha J. Frazier--HospitalityMichelle Finnegan--Health ServicesTracy Crutchfield--HealthcareMarjorie V. Pink--PublishingDebra J. Bittner--EducationCurtisha L. McDougal--Beauty/CosmeticsCecilia L. Singleton-Jenkins--EducationJoanne T. Farris--Real EstateRosslyn R. Gouthia--JewelrySvetlana Volkova--SeamstressShavonne M. Pritchard--PublishingKatie L. Cossette--EducationAnnie Delorise Whitlock--Food/BeveragesErika Oidale Cannet--Financial ServicesPassion P. Thomas--Motivational SpeakerKaren A. Dover--Cleaning ServicePatricia A. DePlasco--Non-Profit/Community ImprovementLori Strock--Real EstateCarlisa Thomas-Timpson--EducationKaren A. Brozowski--ManufacturingLuccia Rose Romeo--HealthcareConstance S. Wilkerson--GovernmentAlyse Bannister--EducationCatherine L. Gowdy—TransportationVanessa Compton--Non-Profit/Speaker Surviving Human TraffickingMarlinda M. Wise--Beauty/CosmeticsDonna M. Lantz--ManufacturingCheryl Borrillo--AccountingAbout P.O.W.E.R. Magazine - Professional Organization of Women of Excellence Recognized and Powerwoe.comP.O.W.E.R.-Professional Organization of Women of Excellence Recognized is an organization and an online community. P.O.W.E.R. Magazine is a digital and exclusive print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. Our mission is to provide a powerful network of women who will mentor, inspire, and empower each other to be the best they can be. Through our valuable services and collaborating with like-minded professionals, our members can potentially gain the recognition and exposure they deserve, as well as obtain knowledge from those who have already achieved success.