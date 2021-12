Free Breakfast and Lunch Meals During Winter Break

LOS ANGELES, CA, December 10, 2021 --( PR.com )-- ThruGuidance Inc. will be serving Summer Food Service Program (SFSP) meals to children during the winter break Monday thru Friday from December 20 to January 7, 2022.The meal service dates, locations, and service times are below.Anderson Munger Family YMCA4301 W. 3rd St.Los Angeles, CA 9002012/20/2021 - 1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmAntelope Valley Family YMCA43001 10th Street West Lancaster, CA 9353412/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmCollins & Katz Family YMCA1466 S Westgate Ave.Los Angeles, CA 9002512/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmCrenshaw Family YMCA3820 Santa Rosalia Drive, Los Angeles, CA 9000812/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch11am-12pmDowney Family YMCA11531 Downey Ave.Downey, CA 9024112/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch1-2pmGardena-Carson Family YMCA1000 W. Artesia Boulevard, Gardena, CA 9024812/20/2021 -1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmKetchum-Downtown Pre-School2916 W. 8th StreetLos Angeles, 9000512/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmLegacy LA1350 San Pablo Street, Los Angeles, CA 9003312/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmMid Valley YMCA6901 Lennox AvenueVan Nuys, CA 9140512/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmSan Pedro and Peninsula YMCA301 S Bandini StreetSan Pedro, CA 9073112/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmSoutheast Rio Vista YMCA4801 E 58th Street, Maywood, CA 9027012/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9:30-10:30amLunch12-1pmWeingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 9002312/20/2021 - 1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmWilmington YMCA1127 N Avalon Boulevard, Wilmington, CA 9074412/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmSEA East Los Angeles Resource Center4876 Gleason St.Los Angeles, CA 9002212/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmSEA South Central Resource Center2718 S. Central Ave.Los Angeles, CA 9001112/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmCalvary Baptist Church4081 W. El Segundo Blvd. Hawthorne, CA12/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmMontebello-Commerce YMCA2000 W. Beverly Blvd.Montebello, CA 9064012/20/2021 - 1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmWest Valley Family YMCA18810 Vanowen St., Reseda, CA 9133512/20/2021 -1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmHollywood YMCA1553 N Schrader Blvd. Hollywood, CA 9002812/20/2021 -1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmWeingart Wellness Aquatic Center9900 S Vermont Ave., Los Angeles, CA 9004412/20/2021-1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmEast Valley Family YMCA5142 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 9160112/20/2021-1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmLugo Park7810 Otis Ave.Cudahy, CA 9020112/20/2021-1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmSouth Gate Park4900 Southern Ave., South Gate, CA 9028012/20/2021-1/7/2022Breakfast9:30-10:30amLunch12-1pmCulver-Palms Family YMCA4500 Sepulveda Blvd., Culver City, CA 9023012/20/2021-1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmPalmdale Lighthouse Assembly of God Church38500 9th Street East, Palmdale, CA 9355012/20/2021-1/7/2022Breakfast9-10amLunch12-1pmVictory Outreach Palmdale37419 25th St. EPalmdale, CA 9355012/20/2021-1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmResurrection School3360 Opal StreetLos Angeles, CA 9002312/20/2021-1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmSacred Heart School2821 Baldwin StreetLos Angeles, CA 9003112/20/2021-1/7/2022Breakfast8-9amLunch12-1pmCourtney Lockridge, Director of Nutrition ServicesNutritious Life, Powered by ThruGuidanceClientServices@NutritiousLife.org | Email(323) 657-7677 ext 700 | Direct