Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Honors Newest Members

Farmingdale, NM, April 26, 2023 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York is proud to recognize their newest members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide is pleased to introduce their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide Directory and online website:William L. Cruze--ConstructionChristopher W. Merola--PackagingFaith M. Aznar--LogisticsDarlene N. Harris--HealthcareLarry Pedersen--Agriculture/Predator ControlPaul J. Dimiceli II--FinancialGrace Romero Hicks--AutomotiveShirley A. Hampton--Human ServicesThuy H. Sekhou-Duong--HealthcareEvelyn M. Anderson--CleaningMelissa A. Garcia--CleaningH. Michael Theobald--PharmacologyJeremy C. Garlington--ConsultingJohn W. Morash--Education/WeldingNilo A. Hernandez Jr.--Education/DentistryRoberto La Rocca--Real EstateEdward E. Jackson--HealthcareTiffany L. Brown--NonprofitStephen L. McIntosh--LegalScott A. Smith--HealthcareCecilia Rodriguez--EducationCurtis G. Wong--Information Technology/ResearchPaola A. Alban--Real EstateWilliam E. Tabb--HealthcareDennis L. Divine--BatteriesBeat von Allmen--Environmental EngineeringRon L. Magnus--LegalAnthony Camilleri Jr.--SecurityJerry L. Casler--Financial/AuditingMisty H. Burkemper--E-CommerceRobert Spann--E-Commerce/FoodAnne M. Moise--Import/ExportNivel P. Conley--EducationStephen P. Crowe--SecurityTC (Anthony) Williams--Landscaping/IrrigationRoland A. Gibson--EducationJeffory L. Heath--MilitaryRasheed Pattan Meerasaheb--Information TechnologyGeorge J. Pfluger--LegalMarlow Daniel McGuire--ReligionTimothy R. Larsen--MedicalSteven Gonzalez--ConstructionByron E. Jones--EntertainmentSteven M. Gamella--PublishingDan J. Frisby--MinistryMohammad M. Mosleh--HealthcareChristopher Kuster--Retail/Sporting GoodsMike P. Johnson--CleaningMomtaz K. Wassef--Government/HealthcareDonald L. Mercer--CounselingEdward M. Price--TransportationRandy L. Clark--AviationMichael Wynn Martin--Dance EducationTonja L. Sook--ElectricalShebra R. Pagan--HealthcareDonna E. Warren--Religious ProductsCharles P. Silvia Jr.--DentistryBen Soliz--EntertainmentPaul A. Hall--Retail/AutomotiveTaurus J. Baker--AquariumBill Chaudhry--Retail/Medical SuppliesHarry B. Roitman--EducationJohn B. Robinson--ChemistryJennifer L. Brewers--Lucia A. Kulp--Nancy C. Duda--Real EstateMark A. Osborne--EducationJanet Sheinkin--FinancialGreg A. Granato--FinancialBrandon Joseph--EntertainmentMichael W. Sullivan--ConsultingChaz Louis Feitel--Real EstateMichael Lane Walraven--TelecommunicationsSammy L. Jackson--ReligionLary A. Littlepage--Retail/CoffeeOnekia B. Taylor--Medical DevicesIgnacia A. Heidke--Translation ServiceJames A. Hipsher--Entertainment/PublishingLarry Laird--Landscape DesignCarl D. Waren--FinanceDeocalli Ramnarine--EducationDouglas Sandoval--LandscapingWilliam E. Freeman IV--ConsultingOlena H. Tomlinson--Real EstateJames S. Karas--Real EstateRobert H. Klein--DentistryJames Norvin Weir--RestaurantJason Carrine--Entertainment/OperaFrank T. Di Lorenzo Jr.--Business AnalyticsCaSara S. Jackson--ArtRebecca E. Pearce--Executive ConsultingJimmy Lewis Baylor Sr.--FoodKevin Hill--Real EstateChristopher M. Newport--ConsultingCarl H. Sharperson Jr.--ConsultingLars Kry--FoodBenjamin E. Staley--AutomotiveMignonne D. Hollis--NonprofitRebecca L. Bingham--HealthcareCindy M. Kennedy--CleaningChris Stevenson--Karate EducationAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business. For more information visit www.strww.com