Author Peter Walton’s New Book "Las Lecciones de Dios" is a Faith-Based Account of the 2010 Chilean Mining Accident That Left Thirty-Three Miners Trapped Underground

Lancaster, PA, May 30, 2023 --( PR.com )-- Peter Walton has completed his new book, "Las Lecciones de Dios: En el rescate de la mina chilena del 2010": a captivating true account of the harrowing story of 33 Chilean miners that became trapped underground in 2010 and how their faith and resilience carried them through until they were rescues."El rescate de 33 mineros atrapados bajo el nivel del suelo en el desierto chileno por 69 días en el 2010 reunió al mundo en oración," writes Walton. "Esto es un testimonio a la fe, la creencia y la persistencia de los mineros, las tripulaciones de rescate y el poder de Dios para llevar a cada hombre de nuevo al nivel del suelo. La parte extra de este libro detalla un rescate milagroso similar en la Mina Quecreek en Somerset, PA en julio del 2002. Este tiempo de 18 hombres, 9 de los cuales estuvieron atrapados por 3 días y medio, con el agua que subía a un nivel donde se hallaron presionados contra el techo, tomando lo que consideraban sus últimos suspiros."Published by Covenant Books of Murrells Inlet, South Carolina, Peter Walton's new book takes readers through the incredible rescue mission that captivated the entire world, as many came together in prayer for their miraculous safety. Along with another mine collapse incident in 2002, Walton reveals how when one allows faith to lead their way, anything is possible with God's guidance and love.Readers can purchase "Las Lecciones de Dios: En el rescate de la mina chilena del 2010" at bookstores everywhere, or online at the Apple iTunes store, Amazon or Barnes and Noble.