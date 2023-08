Author Juan DeJesus Burgos’s New Book, “Amor y Rendición Llave al Reino de los Cielos,” Explores What It Means to Truly Surrender to the Lord's Divine Teachings

Rego Park, NY, August 14, 2023 --( PR.com )-- Juan DeJesus Burgos, a loving father and devoted follower of the Lord, has completed his new book, “Amor y Rendición Llave al Reino de los Cielos”: an eye-opening, faith-based Spanish-language tool designed to help readers attain access to the kingdom of God through surrendering one’s life to the Lord’s calling.Born in the Dominican Republic, author Juan DeJesus Burgos immigrated to New York City at the age of eighteen. After attaining his high school diploma and studying humanities at Queensborough College, Burgos became interested in the culinary arts, eventually graduating in the field from the Institute of Culinary Education in New York. For over thirty years, the author developed a successful career as a chef in the hotel industry throughout the city, during which time he received his spiritual calling. Currently, Burgos resides in Queens, New York, and has dedicated his life to metaphysical studies and the cultivation of his own spiritual growth and self-knowledge.Burgos shares, “Dios quiere que todos Sus hijos regresemos a Él. Él y Sus santos ángeles nos esperan para darnos una bienvenida real a su reino de gozo, abundancia y paz. Pero, en un estado impuro, Él no puede recibirnos. El trabajo de sanación del alma debe comenzar aquí y ahora donde sea que él o ella se encuentre. Para poder regresar a Dios, el abandono del yo ego con todas sus artimañas macabras y destructivas a la voluntad divina de Dios se hace necesario.“Desde que el primer espíritu se separó de Dios, en la llamada caída de los ángeles; ha sido el más ferviente deseo de nuestro Señor unirnos nuevamente a Él, y entregarnos una vez más nuestro perdido estado de satisfacción y felicidad, nuestro verdadero patrimonio. Con este propósito fue creada la esfera terrestre para que sirviera como el planeta escuela en donde las almas morarían temporalmente, y se prepararían para este inevitable retorno a su morada eterna desde donde descendieron. En este imperfecto ambiente de dualidad, desafíos, confusión, dolor, y sufrimiento, los también imperfectos espíritus podían corregir y eliminar sus imperfecciones, pecados o formas erradas de proceder que le separan de su creador. Y al pasar por este proceso de purificación estar nuevamente listos para reclamar su posición perdida de hijos e hijas.”The author continues, “El trabajo que nos corresponde a todos hacer en este mundo es el trabajo de purificación del alma; la gran obra de liberar el alma de las ataduras del pequeño ego. Cuando a través de nuestro propio esfuerzo, sana y armoniosa disciplina, bajo la sublime guía de la intuición, podamos domar y entrenar nuestro ego a que se someta, rija, y conduzca bajo la voluntad de Dios en vez de la voluntad del yo inferior, la meta habrá sido lograda. Podremos en amor, y verdad, unidos a nuestro creador, entrar al reino de los cielos, y disfrutar de todas las maravillas que en Él se encuentran. Paz, amor, gozo, radiancia, belleza, abundancia y felicidad sin fin.”Published by Covenant Books of Murrells Inlet, South Carolina, Juan DeJesus Burgos’s new book calls upon readers to reflect inwards and open one’s mind and hearts to the valuable teachings that God provides through his Holy Scripture. By sharing his writings and story, Burgos provides the necessary path for readers to allow oneself to accept the Lord into one’s life and attain salvation.Readers can purchase “Amor y Rendición Llave al Reino de los Cielos” at bookstores everywhere, or online at the Apple iTunes store, Amazon or Barnes and Noble.Covenant Books is an international Christian owned and operated publishing house based in Murrells Inlet, South Carolina. Covenant Books specializes in all genres of work which appeal to the Christian market. For additional information or media inquiries, contact Covenant Books at 843-507-8373.