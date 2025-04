Impact LA is Offering Free Meals for Kids All Summer Long

Los Angeles, CA, April 08, 2025 --( PR.com )-- Impact LA will be serving the Summer Food Service Program meals to children during the summer Monday thru Friday from June 9, 2025 through August 15, 2025 and closed July 4. Free meals will be provided to all children, without eligibility documentation, who are 18 years of age and younger at the following site(s):Frontier Park - City of La Mirada13212 Marquardt AveLa Mirada, CA 906386/9/2025 - 8/8/2025Lunch: 12:00PM - 1:00PMGrant AME Church, Kirkland Academy for Excellence, LOL Day Camp10435 S Central Ave, Los Angeles, CA 900026/23/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8AM - 8:30AMLunch: 12:30PM - 1:00PMGerdes Park14700 Gridley Rd. Norwalk CA 906506/9/2025 - 8/8/2025Lunch:12PM - 2PMNorwalk Park12155 Sproul StreetNorwalk, CA 906506/9/2025 - 8/8/2025Lunch: 12PM - 2PMSara Mendez Park11660 Dune St., Norwalk CA6/9/2025 - 8/8/2025Lunch: 12PM - 2PMVista Verde Park11459 Ratliffe St. Norwalk CA6/9/2025 - 8/8/2025Lunch: 12PM - 2PMSoLa Foundation Tech & Entrepreneurship Center Summer Program961 E 61st St, Los Angeles, CA 900016/16/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8:30am - 9:30amLunch: 12:00pm - 1:00pmReady Aim Fire2926 W Florence Ave Los Angeles, CA 900436/20/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8:00am - 10amLunch: 12pm - 2pmHeart and Soul Design Communications Center, Inc.9317 S. Budlong Ave Los Angeles, CA 900446/16/2025 - 8/1/2025Breakfast: 9:30am-10:00amLunch: 12:30pm-1:00pmBusisa Foundation45134 Sierra Hwy, Lancaster, CA 935346/10/2025-8/8/2025Breakfast: 9:00am -11amLunch: 2pm-4pmJoseph Learning Lab1316 E 29th StSignal Hill, CA6/23/2025 - 8/1/2025Breakfast: 8:00am-8:30amLunch: 12:00pm-12:30pmCreative World Inc7243 Encino AveVan Nuys, CA 914066/11/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8:30am-9:00amLunch: 12:00pm-12:45pmCity of Lynwood / Avalos Community Center11832 Birch StreetLynwood, CA 902626/16/2025 - 8/8/2025Breakfast: 9:00AM - 9:45AMLunch: 12:30PM - 1:15PMCity of Lynwood / Henning Youth Center11409 Birch StreetLynwood, CA 902626/16/2025 - 8/8/2025Breakfast: 9:00AM - 9:45AMLunch: 12:30PM - 1:15PMCommunity Resource Center of Wilmington911 North Avalon Blvd. Wilmington CA 907446/15/2025 - 8/1/2025Lunch: 12-2pmSisters of Watts1530 E 101st Street Los Angeles, CA 900026/11/2025 - 8/1/2025Breakfast: 10:00am - 11:00amLunch: 1:00pm- 2:00pmSolid Rock Mission Church1601 E. Alondra Blvd Compton, Ca 902216/9/0205 - 8/8/2025Breakfast: 11am-12pmLunch: 2pm-3pmProject 43 Team Post Center6841 Crenshaw Blvd Los Angeles CA 900436/11/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8:00A - 9:00ALunch: 11:00am - 12:00pmHealing Los Angeles Together Inc11001 Crenshaw Blvd Los Angeles Ca 903036/9/2025 - 8/15/2025Breakfast: 9AM-11AMLunch: 12PM - 2PMSpecial Needs Network1428 W. Adams Blvd Los Angeles, CA 900077/7/2025 - 8/8/2025Breakfast: 8:00am-9:00pmLunch: 12:00pm-1:00pmCity of Daly City- SYRP Gellert Park50 Wembley Dr., Daly City CA 940156/16/2025 - 8/1/2025Lunch: 12P - 1PMCity of Daly City- SYRP Westlake Park145 Lake Merced Blvd., Daly City CA 940156/16/2025- 8/1/2025Lunch: 12P - 1PM