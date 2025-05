P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Selects Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, May 06, 2025 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) welcomes its most recent Women of Empowerment members. This distinguished group of women have been chosen for membership based on their outstanding achievements and contributions in their respective fields.About The Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight the following Women of Empowerment who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abbie Edwards--MaritimeAlicia Buivis--Alternative MedicineAllure Unique--Life CoachingAmber DiGiovanni--Motivational SpeakerAmey Stark-Foust--ConsultingAmoni Perryman--ConsultingAnn Pierce--Virtual AdministrationAtonya D. Evans--E-CommerceAurora De Lucia--EntertainmentBeth D. Thibault--Mental Health CareBonnie Bley--PublishingBrookes McInnis--HospitalityCasey A. Maurice--HealthcareChea K.--MediaCheryl Casone--Financial ServicesChrissi Parrish--Non-Profit/VolunteeringChristine Harvey--ConsultingConnie Abe--Social ServicesCristina Bickerstaff--ArtDeborah Botfield--MediaDeborah Libertella--HealthcareDee Crouch--Non-Profit/VolunteeringDenise Olivera Schira--ConsultingDharmi Shah--Advertising/MarketingDionne Mack--Non-Profit/VolunteeringDonna M. Senechal--Cleaning ServiceDorellyn B. Lee--HealthcareEdna E. Osborne--MinistryFelecia White-Morris--TransportationGeraldine C. Simpson, VTA--TravelGlenda Carswell--EntertainmentGlenda L. Unruh--MinistryGrace Evelyn Espiritusanto--PublishingHerdina Cox--Retail IndustryInna Knyazevych--EstheticsJanella D. Dobbs--Mental Health CareJanine Victoria Trinidad--Health/FitnessJasmine Fitzgerald--Life CoachingJoeAnn M. Housey--JewelryJoyce Edwards--Cleaning ServiceJoyce Van Dyk--MinistryJoyce Lynne Lacey--CommunityJulie Sorenson--Mental Health CareKaryn M. Jones--HealthcareKathy Ehret--Mental Health CareKatina Davis--Non-Profit/VolunteeringKaty Elizabeth--ZoologyKiki Lauderdale--PublishingKim Metzger--MentoringKimberly "Survivor" Wyatt--Non-Profit/VolunteeringKisonah M. Smith--Apparel/FashionLana Tarasenkov--PublishingLaTanya Edenburgs--CoachingLaura Stinziano--PublishingLeAnne Montoya--EducationLena Clark--Life CoachingLinda Smyre-Knight--Food/BeveragesLindsay Garland--Real EstateLisa McSorley--Information Technology/ITLori Murphy--CoachingLynne M. Provance--ArtMadeleine Yvonne--TravelMagdalena "Maggie" McCloskey--ReligionMari Cartagenova--Spiritual ReadingsMaria L. Angeles--PublishingMeaghann A. Kenney--Human ServicesMelissa Valenzuela--MinistryMelissa A. Fisher--Law/Legal ServicesMichele D. Hampton--PublishingMichelle Kershaw--Human Resources/HRMichelle A. Bontemps--PublishingMorquita T. Leavy--PublishingNadia Benjamin Evans--Beauty/CosmeticsNakia T. McDougle--GovernmentNancian D. Hall--ReligionNasya Shepard--Consumer Products / ServicesNeemah B. Elizabeth--ReligionNelbie Anne Duran--HealthcareNichole D. Pettway--Human ServicesOlivia Villa-Real--EntertainmentPamelia Wright--Beauty/CosmeticsPaula Fidalgo--MediaPaula Jean Jones--HospitalityPauline A. Andrea--GovernmentPerla Lichi--Interior DesignPrecious E. Brown--Beauty/CosmeticsPriscilla L. Dingle--EducationRachel Tenuta--HealthcareRev. Sharon F.R. Avril--Alternative MedicineRhonda Gilbertson-Evans--PublishingRia Jean Schumacher--HospitalityRoxanne DeYoung-Nolan--HealthcareSakuntala Mangru--PublishingSanchez N. Dudley--E-CommerceSara Gorovits--Beauty/CosmeticsShaneka S. Ngom--HealthcareShannon Vosler-Kennedy--Life CoachingShelly Ruwe--CoachingSherri Jost--PublishingSherry Atkinson-Lively--Real EstateSheryl Palmieri--AgricultureSonya Nightingale--Apparel/FashionStacey Martin--Retail IndustryStar L. Charleston--E-CommerceSue Pipes--Interior DesignTamara Arnold--EngineeringTameka S. Stinson--HealthcareTamela A.B. Walker--MinistryTanginika Cuascud--HealthcareTareeah Janee Miller--Food/BeveragesTheresa K. Mills--EntertainmentTiffani Faison--Food/BeveragesTiffany Archer--Real EstateTiffany M. Watson--AccountingTikita Peagler--Life CoachingTraci Kubach--Social ServicesTrinene M. Davis--EducationValerie Henry--Beauty/CosmeticsVera N. Wilson--EducationVivica A. Fox--EntertainmentAbout P.O.W.E.R. Magazine - Professional Organization of Women of Excellence Recognized and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For nearly a decade, we've provided a platform for women from all walks of life and all stages of their career to connect, collaborate, and empower each other to reach new heights. 