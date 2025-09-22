IN Focus First Expands Virtual ADHD Treatment Services Throughout Indiana
IN Focus First, Psychiatry Simplified, a premier online ADHD and anxiety clinic, now serves Louisville, KY, Washington, D.C., Fort Lauderdale, FL, and Miami, FL. Offering functional medicine psychiatry with next-week appointments.
Carmel, IN, September 22, 2025 --(PR.com)-- IN Focus First, premier online psychiatric clinic for adult ADHD treatment, has expanded virtual services beyond Indianapolis to Fort Wayne, Bloomington, Terre Haute, West Lafayette, and Evansville. The expansion makes ADHD care more accessible to working professionals throughout Indiana. The clinic offers comprehensive evaluations, treatment plans, medication management, and 24/7 digital resources. IN Focus First's patient-centered approach treats ADHD and conditions like anxiety, depression, and insomnia. New patients are currently being accepted at infocusfirst.com.
IN Focus First Indianapolis, premier online psychiatric ADHD clinic specializing in adult ADHD treatment, announced a significant expansion of its virtual services across Indiana. The expansion extends ADHD care beyond the greater Indianapolis area to include Fort Wayne, Bloomington, Terre Haute, West Lafayette, and Evansville, marking a milestone in improving mental health accessibility for Indiana residents.
"Our mission has always been to provide effective, personalized ADHD treatment to professionals who need flexible options," says Jessica Walsh at IN Focus First. "The expansion allows us to bring expertise across Indiana, ensuring geographic location is no longer a barrier to receiving ADHD care."
The expansion comes at a time when demand for adult ADHD treatment continues to rise. Through IN Focus First's virtual platform, patients can access care from the comfort of their homes or offices, eliminating long commutes and waiting room time.
The clinic offers:
- 60-minute initial evaluation.
- Treatment plans tailored to individual.
- Medication management with licensed providers.
IN Focus First's patient-centered approach combines treatment with convenient virtual delivery. The clinic specializes in treating ADHD along with associated conditions like anxiety, depression, and insomnia.
"What distinguishes IN Focus First Indianapolis is our understanding that each patient's ADHD journey is unique," adds Jessica. "Our expansion throughout Indiana means more professionals can access our specialized care while maintaining their busy schedules."
The clinic's transparent pricing structure for ongoing treatment following the initial evaluation makes specialized ADHD care more accessible to working professionals statewide. Patients connect with providers through a secure online platform, receive electronic prescriptions, and access support resources on demand.
Residents in Fort Wayne, Bloomington, Terre Haute, West Lafayette, and Evansville can now benefit from the same specialized care previously available only in Indianapolis. This expansion demonstrates IN Focus First Indianapolis's commitment to eliminating geographical barriers to mental health treatment while maintaining the exceptional standard of care that has established it as Indianapolis's leading ADHD clinic.
For more information or to schedule an initial consultation, visit https://infocusfirst.com. IN Focus First Indianapolis is currently accepting new patients throughout Indiana.
About IN Focus First Indianapolis:
IN Focus First Indianapolis is a leading virtual psychiatric clinic specializing in adult ADHD treatment. The clinic delivers personalized care through an online platform, making mental health services accessible to working professionals across Indiana.
IN Focus First Indianapolis, premier online psychiatric ADHD clinic specializing in adult ADHD treatment, announced a significant expansion of its virtual services across Indiana. The expansion extends ADHD care beyond the greater Indianapolis area to include Fort Wayne, Bloomington, Terre Haute, West Lafayette, and Evansville, marking a milestone in improving mental health accessibility for Indiana residents.
"Our mission has always been to provide effective, personalized ADHD treatment to professionals who need flexible options," says Jessica Walsh at IN Focus First. "The expansion allows us to bring expertise across Indiana, ensuring geographic location is no longer a barrier to receiving ADHD care."
The expansion comes at a time when demand for adult ADHD treatment continues to rise. Through IN Focus First's virtual platform, patients can access care from the comfort of their homes or offices, eliminating long commutes and waiting room time.
The clinic offers:
- 60-minute initial evaluation.
- Treatment plans tailored to individual.
- Medication management with licensed providers.
IN Focus First's patient-centered approach combines treatment with convenient virtual delivery. The clinic specializes in treating ADHD along with associated conditions like anxiety, depression, and insomnia.
"What distinguishes IN Focus First Indianapolis is our understanding that each patient's ADHD journey is unique," adds Jessica. "Our expansion throughout Indiana means more professionals can access our specialized care while maintaining their busy schedules."
The clinic's transparent pricing structure for ongoing treatment following the initial evaluation makes specialized ADHD care more accessible to working professionals statewide. Patients connect with providers through a secure online platform, receive electronic prescriptions, and access support resources on demand.
Residents in Fort Wayne, Bloomington, Terre Haute, West Lafayette, and Evansville can now benefit from the same specialized care previously available only in Indianapolis. This expansion demonstrates IN Focus First Indianapolis's commitment to eliminating geographical barriers to mental health treatment while maintaining the exceptional standard of care that has established it as Indianapolis's leading ADHD clinic.
For more information or to schedule an initial consultation, visit https://infocusfirst.com. IN Focus First Indianapolis is currently accepting new patients throughout Indiana.
About IN Focus First Indianapolis:
IN Focus First Indianapolis is a leading virtual psychiatric clinic specializing in adult ADHD treatment. The clinic delivers personalized care through an online platform, making mental health services accessible to working professionals across Indiana.
Contact
IN Focus First, Psychiatry SimplifiedContact
Jessica Walsh
(317) 886-8118
infocusfirst.com
Jessica Walsh
(317) 886-8118
infocusfirst.com
Categories