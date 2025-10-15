A-Team Group Announces Inaugural AI in Capital Markets Award Winners
A-Team Group has announced the winners of its inaugural AI in Capital Markets Awards, recognizing the top AI and machine learning solutions driving real-world value for financial institutions globally.
London, United Kingdom, October 15, 2025 --(PR.com)-- The awards highlight innovation across four critical areas: Data Management, Trading Technology, RegTech, and ESG. The winning solutions are helping firms significantly improve operational efficiency, strengthen compliance and risk management, and support the market's transition to sustainable growth.
The winners were selected across more than 40 categories, including "Best AI Solution for Historical Data Analysis," "Best AI Solution for Regulatory Horizon Scanning," and "Best AI Solution for Trader Workflow Management."
The prestigious Editor’s Recognition Award for AI Professional of the Year was presented to Dr. Iro Tasitsiomi, Head of AI & Investments Data Science at T. Rowe Price.
Andrew Delaney, President and Chief Content Officer at A-Team Group, commented: “Our congratulations go to all the winners. In a competitive field, their solutions stood out as a testament to their innovation and hard work in advancing the practical application of AI in finance.”
To learn more about the winners and the A-Team Group awards, click https://bit.ly/ATGAwards
Winners:
Best AI Solution for Historical Data Analysis - Bloomberg
Best AI Solution for Regulatory Horizon Scanning - RegPass
Best AI Solution for Trader Workflow Management - Symphony
Best AI-Enabled App for Capital Markets - Finastra
Best AI Solution for Research Summarisation - S&P Global Market Intelligence
Editor's Recognition Award for AI Professional of the Year - Iro Tasitsiomi, PhD, Head of AI & Investments Data Science, T.Rowe Price
Best Agentic AI Platform for Capital Markets - Acuity Knowledge Partners
Most innovative use of AI in an enterprise data management initiative - Alkymi
Best AI Consultancy for Capital Markets - Element22
Best AI Solution for Regulatory Intelligence - Muinmos
Most innovative AI in Regulatory Compliance Initiative - n-Tier
Best AI Solution for Credit Risk Analysis - Oxane Partners
Best AI Solution for Risk Management - Nasdaq
Best AI-Based Solution for Data Management - Opensee
Most Innovative AI in Trading Initiative - 3AI
Best AI Solution for Client Communications - AiMi
Best AI Solution for Conduct Risk Management - AP Solution IO
Best AI Solution for Document Management & Data Extraction - Canoe Intelligence
Best AI Solution for Sanctions Screening - Castellum AI
Best AI-Based Solution for Data Quality - Confluence
Best AI Solution for Compliance Mapping & Policy Management - Corlytics
Best AI Solution for KYC & AML Due Diligence - Encompass
Best AI Solution for Transaction Cost Analysis - FactSet
Best AI Start Up for Institutional Markets - HAWK:AI
Best Solution for AI Model Orchestration - IBM
Best AI Solution for Portfolio Construction & Analytics - Index One
Best AI Solution for Threat Detection & Operational Risk Management - ITRS
Best AI Solution for High-Performance Data Processing - KX
Best AI Solution for Know Your Vendor - LexisNexis® Risk Solutions
Best AI Solution for Pre-Trade Analytics - LSEG Data & Analytics
Best AI Solution for Data Security - Microsoft
Best Guardrail Solution for AI Models - Mindgard
Best AI Solution for Credit Risk Analysis - Oxane Partners
Best AI Solution for Privacy - Pegasi AI
Best AI / ML solution for ESG - Physis Investment
Best Vector DB & RAG Solution for AI Deployment - Pinecone
Best AI Solution for Regulatory Reporting - Qomply
Best AI-Enabled Foundation Models for Capital Markets - Sense Street
Best AI Solution for Liquidity Discovery - Tradeweb
Best AI Solution for Trade Surveillance - Trading Technologies
Best AI Solution for Software Development - TurinTech AI
Best AI Solution for Quantitative Analysis & Risk Management - Vidrio Financial
Best AI-Based Solution for Data Discovery & Classification - ZL Tech
Contact
A-Team GroupContact
Leigh Hill
44 (0)20 8090 2055
a-teamgroup.com/
