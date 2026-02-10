Jose Luis Avila’s New Book, "Hijo, Mi Casa Es Tu Casa," Explores How Parents and Guardians Can Help Children Feel a Sense of Belonging and Acceptance in Their House
Chicago, IL, February 10, 2026 --(PR.com)-- Fulton Books author Jose Luis Avila, a native of Oaxaca, Mexico, who currently resides in Chicago and co-founded the social service organization "La Familia Unida," which provides individual, family, and couples therapy as well as reunification services, has completed his most recent book, “Hijo, Mi Casa Es Tu Casa”: a thought-provoking Spanish-language series that aims to show how helping a child feel as if they belong in one’s home can allow them to truly feel welcome and a part of one’s family.
The author shares, “‘Hijo, mi casa es tu casa’ es una expresión que no es comúnmente usada en los hogares. Al viajar y vivir por diferentes partes me di cuenta de que muchos padres prefieren decirles a otras personas que su casa es su casa y que son bienvenidos especialmente a norteamericanos o europeos. Pero a los hijos los rechazan y les dicen que esa casa es de ellos (los padres) y que por eso los hijos tienen que seguir sus reglas y que cuando crezcan se compren su casa y hagan lo que quieran. Al escuchar eso, los hijos se sienten rechazados y que no pertenecen a ese hogar. De ahí que el título de este libro es ayudar a los padres a que vean la importancia que tiene el ayudar a sus hijos a sentirse que pertenecen a ese hogar, que son parte de esa familia y, al hacerlo, les ayudan a sus hijos a sentirse que pertenecen, que son parte de. El sentirse que pertenece a un hogar, a una familia, a una tribu, a un grupo, les ayuda a sus hijos a llenar una necesidad humana y a sentirse seguros de quienes son, de dónde vienen y, por lo tanto, a dónde van.”
Published by Fulton Books, Jose Luis Avila’s book draws upon the author’s experiences of providing family therapy to deliver actionable steps one can take to address the needs of children who may feel cut off and isolated from their own home, offering a vital tool to help provide children with a true sense of belonging.
Readers who wish to experience this inspiring work can purchase “Hijo, Mi Casa Es Tu Casa” at bookstores everywhere, or online at the Apple iTunes store, Amazon, Google Play, or Barnes and Noble.
Please direct all media inquiries to Author Support via email at support@fultonbooks.com or via telephone at 877-210-0816.
