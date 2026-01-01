Products & Services

Within Fast Food & Quick Service Restaurants

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Products & Services

Chicago Famous Italian Beef Sandwiches

Chicago Famous Italian Beef Sandwiches

Z's A Chicago Food Experience Inc

$5.69Product

Z's famous Italian beef sandwiches are available daily, you can get them dry, wet or DIPPED the Chicago Way in the Aujus sauce. Served with hot and sweet peppers. Cheese is also available

Z's Famous Hand Made French Fries

Z's Famous Hand Made French Fries

Z's A Chicago Food Experience Inc

$1.99Product

Z's famous french fries are available daily. We take pride in our french fries, it takes us 4 to 6 hours daily in preparation. Recently our fries received the honor of being the BEST hand made...

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