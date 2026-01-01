Products & Services

Within Special Food Services

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Products & Services

Caterering Trade Association

Caterering Trade Association

The Nationwide Caterers Association ( NCASS)

Service

Catering

Catering

Elegant Eats Personal Chef Service

Service

Elegant Eats offers the finest in in-home catering. Whether you want a romantic dinner for two, or an event for up to 75 of your friends or associates, having your own Personal Chef there to guide...

Cooking Classes

Cooking Classes

Elegant Eats Personal Chef Service

$25.00Service

Chef Shelley will work closely with you to ensure a successful, enjoyable event. She provides professional instruction including “tricks of the trade” insights, special techniques,...

Personal Chef Service

Personal Chef Service

Elegant Eats Personal Chef Service

$350.00Service

Elegant Eats Personal Chef Service helps solve the nightly “What’s for dinner?” problem for busy professionals, families on the go, people with special dietary needs and...

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