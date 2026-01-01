Products & Services

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BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE -1LX13Hx15/NAME-MODULE COMBO

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE -1LX13Hx15/NAME-MODULE COMBO

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit for both boys and girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. The price includes the unit, the blower, patch kits,...

BOUNCER SLIDE COMBO. NAME-SPORT ARENA COMBO. SIZE 31Lx13Wx15H

BOUNCER SLIDE COMBO. NAME-SPORT ARENA COMBO. SIZE 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit both for boys and girls and even adults at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. The price includes the unit, the...

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H/ NAME- HOT AIR BALLOON COMBO

BOUNCER SLIDE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H/ NAME- HOT AIR BALLOON COMBO

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit both for boys and girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All the balloons are made through the heat sealing...

Dual Lane Curly Water Slide

Dual Lane Curly Water Slide

Unique World

$4,295.00Product

What an excitement and a challenge! Two kids or two adults may slide down at the same time on this perfectly built unique slide made out of unique material.

INFLATABLE SLIDE. NAME 20 FOOTER BACKYARD SLIDE. SIZE -20Hx12Wx25L

INFLATABLE SLIDE. NAME 20 FOOTER BACKYARD SLIDE. SIZE -20Hx12Wx25L

Unique World

$2,895.00Product

What could be more challenging and attractive for kids than an inflatable slide? New belly free feature of this slide will allow you to better deflate the unit. It weighs less than all the full...

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME -Rainbow Castle Combo. SIZE 31Lx13Wx15H

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME -Rainbow Castle Combo. SIZE 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great outstanding quality extra strong and extra durable combination inflatable. Excellent unit for all ages and any event. Meant for any geographical region and for any indoor and outdoor...

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME-PRINCESS CASTLE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H

JUMPING CASTLE SLIDE COMBO. NAME-PRINCESS CASTLE COMBO. SIZE- 31Lx13Wx15H

Unique World

$2,495.00Product

A great combination unit for girls at any event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. The price includes the...

WATER SLIDE. SIZE 37Lx11,5Wx17H NAME- SEA WORLD WATER SLIDE

WATER SLIDE. SIZE 37Lx11,5Wx17H NAME- SEA WORLD WATER SLIDE

Unique World

$2,495.00Product

A great water inflatable for any occassion. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. The price includes the...

WATER SLIDE. NAME GIANT DOUBLE LANE WATER SPLASH

WATER SLIDE. NAME GIANT DOUBLE LANE WATER SPLASH

Unique World

$4,250.00Product

What can be more exciting than a double lane Front Loader Water Slide. This Giant Wavy Water Splash with new features and crave waves is a great lovely unit for indoor and outdoor amusements. A...

WATER SLIDE. NAME Ocean Wave Wet/Dry Slide+Pool. SIZE-37Lx11,5Wx18H

WATER SLIDE. NAME Ocean Wave Wet/Dry Slide+Pool. SIZE-37Lx11,5Wx18H

Unique World

$2,895.00Product

An excellent inflatable unit for any summer or any other season event. Excellent for any outdoor and indoor facility and an amazingly attractive unit. All handmade and stitched decor on the unit. You...

WATER SLIDE. NAME- GIANT DOLPHIN RUN

WATER SLIDE. NAME- GIANT DOLPHIN RUN

Unique World

$4,100.00Product

Amazing Brand New Dophin Run Inflatable Ride. Can be used both with and without water. It has a wonderful feeling to slide on that ride under the cold and fresh splash of the water. The price...

Products & Services

12' Round Aquarium Tile Overlap Liner

12' Round Aquarium Tile Overlap Liner

PcPools

$169.99Product

Aquarium Tile Overlap Pool Liners ALL SIZES AVAILABLE Round Sizes from 12' to 33' Oval Sizes from 8'x12' to 21'x42' THE EXCLUSIVE LAMICLEAR™ PROCESS MEANS LONGER POOL LINER DURABILITY! Our...

12' Round Pool: Winter Pool Cover 16' (navy) (Above Ground Winter Pool Cover)

12' Round Pool: Winter Pool Cover 16' (navy) (Above Ground Winter Pool Cover)

PcPools

$19.99Product

Winter Pool Cover 8 Yr Warranty GIANT 4-FOOT OVERLAP FOR LONGER WEAR! Our competitors only use 3-ft. overlaps - We don't skimp on fabric! Arctic Armor above-ground winter pool covers use an extra...

18” Sta-Rite Sand Pool Filter w/ 1-hp Pump

18” Sta-Rite Sand Pool Filter w/ 1-hp Pump

PcPools

$389.99Product

STA-RITE® PUTS QUALITY IN THIS HIGH PERFORMANCE, LOW-MAINTENANCE POOL PUMP & FILTER SYSTEM These rugged high-performance pool pump and sand filter systems will deliver years of trouble-free...

300 Sq. Ft. Sta-Rite Mod Media™ w/ 1-1/2 hp Pump

300 Sq. Ft. Sta-Rite Mod Media™ w/ 1-1/2 hp Pump

PcPools

$1,129.99Product

Sta-Rite In Ground Mod Media Pump & Filter Systems ENJOY THE CLARITY OF A CARTRIDGE FILTER WITH THE EASY OPERATION OF SAND This system features specially designed Mod Media™ cartridges...

5’ x 13’ Pool Deck System w/Ladders

5’ x 13’ Pool Deck System w/Ladders

PcPools

$2,039.99Product

5’ x 13’ Pool Deck System w/Ladders Out of stock until July 14th RUGGED RESIN 5’ X 13’ END DECK BIG NEW DECKING SYSTEM IS MODULAR FOR EASY INSTALLATION BY ANYONE This new...

Alta 12' Round 48" Steel Pool with 6" Toprail with 20-GA. Blue Overlap Liner (NL201-20)

Alta 12' Round 48" Steel Pool with 6" Toprail with 20-GA. Blue Overlap Liner (NL201-20)

PcPools

$879.99Product

On Sale Alta™ Above Ground Pools THE QUALITY OF OUR ECONOMICAL 6” TOPRAIL ABOVE GROUND POOL SURPASSES THAT OF POOLS COSTING HUNDREDS OF DOLLARS MORE! You can rest assured that our...

Aqua-Rite® Chlorine Generator

Aqua-Rite® Chlorine Generator

PcPools

$994.99Product

Aqua-Rite® Chlorine Generator AUTOMATICALLY PRODUCES CHLORINE TO KEEP YOUR POOL CRYSTAL CLEAR Aqua Rite® makes sanitizing your pool automatic with its premium chlorine generator. The Aqua...

Aquabot™ In ground Automatic Pool Cleaner

Aquabot™ In ground Automatic Pool Cleaner

PcPools

$789.99Product

Aquabot™ Automatic Pool Cleaner AQUABOT #1 SELLING ROBOTIC POOL CLEANER! This computer-controlled dynamo is fully automatic to scrub, vacuum and even filter your pools water! Just plug in the...

Aquabot™ Turbo T In ground Automatic Pool Cleaner

Aquabot™ Turbo T In ground Automatic Pool Cleaner

PcPools

$1,299.99Product

Aquabot™ Turbo T Automatic Pool Cleaners CLEANS YOUR POOL IN HALF THE TIME! The Turbo T is the fastest cleaning, most technically advanced robotic automatic pool cleaner in its class. Now, with...

Banana Box Groceries

Banana Box Groceries

AuctionWholesaler Liquidators

Product

Banana boxes are items which were not sold by the original supermarket chain. These items will include dented cans, boxed goods with crushed corners, close to or slightly past expiration date, label...

Barbados 12' Round 48" Steel Pool with 6" Toprail with 20-GA. Blue Overlap Liner (NL201-20)

Barbados 12' Round 48" Steel Pool with 6" Toprail with 20-GA. Blue Overlap Liner (NL201-20)

PcPools

$699.99Product

Barbados™ Above Ground Pool HIGH QUALITY ABOVE GROUND POOL AT THIS GREAT PRICE! The Barbados™ steel constructed above ground pool will give you and your family many years of fun in the...

Barracuda Zoom™ Above Ground Cleaner

Barracuda Zoom™ Above Ground Cleaner

PcPools

$194.99Product

Barracuda® Zoom™Above Ground Automatic Pool Cleaner The Ultimate Automatic Above Ground Automatic Pool Cleaner! This powerful new automatic pool cleaner features the same technology as...

Bella 12'x24' Oval 52" Steel Pool with 8" Toprail with 20-ga. Swirl Bottom Overlap Liner (NL297-20)

Bella 12'x24' Oval 52" Steel Pool with 8" Toprail with 20-ga. Swirl Bottom Overlap Liner (NL297-20)

PcPools

$2,149.99Product

Bella™ 52" Oval Above Ground Pools OUR HEAVY DUTY 8" TOPRAIL ABOVE GROUND POOL COMBINES HIGH QUALITY WITH AN ATTRACTIVE EXTERIOR Our deluxe Bella™ steel above ground pool will...

Bermuda 24’ Round 54” Aluminum Above Ground Pool with 25-Ga. Rolling Rock Uni-Bead Liner (NL933825)

Bermuda 24’ Round 54” Aluminum Above Ground Pool with 25-Ga. Rolling Rock Uni-Bead Liner (NL933825)

PcPools

$3,899.99Product

Pre Season Sale Bermuda Above Ground Pools TOP OF THE LINE ABOVE GROUND ALUMINUM SWIMMING POOL IS SUPER STRONG, DURABLE AND BEAUTIFUL This top of the line above ground ALL aluminum swimming pool...

Brand New Jollysun Branded Red Alto Saxophone With Case.

Brand New Jollysun Branded Red Alto Saxophone With Case.

Jadecity Industries Limited

$325.00Product

Brand new jollysun red alto saxophone with case. This saxophone has the f# key and it is detachable. This saxophone also has a floral engraving and the brand is engraved in it. This...

Cabriolet Pool Lounger

Cabriolet Pool Lounger

PcPools

$89.99Product

Cabriolet This rugged lounge has everything you need for relaxing around the pool this summer. Our Cabriolet lounge features a super heavy duty PVC bladder on the inside with a tough nylon covering...

Capri 15' Round 54" Resin Pool with 8" Toprail with 25-ga. Rolling Rock Uni-bead Liner (NL930225)

Capri 15' Round 54" Resin Pool with 8" Toprail with 25-ga. Rolling Rock Uni-bead Liner (NL930225)

PcPools

$1,679.99Product

On Sale Capri Above Ground Pools OUR PREMIUM ABOVE-GROUND POOL FEATURING A HI- TECH RESIN STRUCTURE THAT IS 100% CORROSION-PROOF! Beautiful and contemporary style combined with high-tech materials...

Dirt Devil® Above Ground Automatic Cleaner

Dirt Devil® Above Ground Automatic Cleaner

PcPools

$149.99Product

Dirt Devil® Above Ground Automatic Pool Cleaner QUICKLY CLEANS ALL TYPES OF ABOVE GROUND POOLS This top-of-the-line automatic pool cleaner will scrub your above ground pool spotlessly clean.

Forgan Golf Red SQUARE 460cc Driver + Golf Stand Bag

Forgan Golf Red SQUARE 460cc Driver + Golf Stand Bag

The Sports HQ

$0.00Product

LIMITED TIME OFFER - ORDER TODAY AND GET FREE POWERBILT STAND BAG WORTH £129.99 FREE PLUS FREE HEADCOVER WORTH £9.99 Deals dont get better than this one - only 500 available at this...

G-Force Pool Slide

G-Force Pool Slide

PcPools

$3,034.99Product

G-Force Pool Slide ROCKET DOWN THIS 360° MONSTER FOR ACTION-PACKED POOL FUN! This big pool slide puts water park entertainment in your backyard. Measuring a full 6 feet at the seating area, this...

Giant Swan Rideable

Giant Swan Rideable

PcPools

$39.99Product

Giant Swan Rideable Kids will love riding this graceful giant swan! Made of heavy duty vinyl this swan is super sized at 75” long.

LX250 (Natural Gas) 250,000 BTU In Ground Pool Heater

LX250 (Natural Gas) 250,000 BTU In Ground Pool Heater

PcPools

$1,974.99Product

Laars LX Pool Heaters FEATURING FAN ASSISTED COMBUSTION AND ADVANCED BUT EASY-TO-USE DIGITAL CONTROLS – THE POOL HEATER OF THE FUTURE! The LAARS LX’s fan- assisted combustion provides...

MiniMax® – Millivolt (Natural Gas) Size: 100,000 BTU Above Ground Pool Heater

MiniMax® – Millivolt (Natural Gas) Size: 100,000 BTU Above Ground Pool Heater

PcPools

$809.99Product

MiniMax® Above Ground Pool Heaters FOR ABOVE-GROUND POOLS AND HOT TUBS Our high performance Mini Max 100 above ground pool heater is a compact lightweight pool and spa heater that delivers...

Oasis In Ground Step with Stainless Steel Handrails

Oasis In Ground Step with Stainless Steel Handrails

PcPools

$589.99Product

Oasis Pool Step OASIS IN GROUND POOL STEP THIS POPULAR STEP HAS BEEN REDESIGNED FOR 2005! This popular step has been redesigned in 2005! Our new deluxe in ground step is the perfect addition for...

Oozora Kendama - Cherry Red

Oozora Kendama - Cherry Red

Kendama

Product

The Oozora kendama is made by Japanese woodcraft company Yamagata Koubou. The cherry red color is one of the most popular kendama colors.

Pool Jam™ In Ground Pool VolleyBall/Basketball Game

Pool Jam™ In Ground Pool VolleyBall/Basketball Game

PcPools

$104.99Product

Pool Jam™ In Ground Pool VolleyBall/Basketball Game This great game combo combines your two favorite pool games - volleyball and basketball. Both games feature Hardbody™ stands that will...

Pool size: 12' x 20': Winter Pool Cover 17' x 25' (In Ground Winter Pool Cover)

Pool size: 12' x 20': Winter Pool Cover 17' x 25' (In Ground Winter Pool Cover)

PcPools

$49.99Product

Winter Pool Cover 15 Yr Warranty STRONG, LONG-LASTING WINTER POOL COVERS Arctic Armor winter pool covers are woven strong with long-lasting polyethylene strands to produce a winter pool cover that...

Pool Size: 12' X 24' Mesh Safety Pool Cover -Green

Pool Size: 12' X 24' Mesh Safety Pool Cover -Green

PcPools

$559.99Product

Mesh Safety Pool Cover 15 Yr Warranty ARCTIC ARMOR SAFETY POOL COVERS PROTECT YOUR POOL AND OUTPERFORM ALL OTHER MESH SAFETY POOL COVERS! Features Superior Shading, Strength, and a Tighter...

Pool Size: 12' x 24' Solid 15 Year Safety Pool Cover- Green

Pool Size: 12' x 24' Solid 15 Year Safety Pool Cover- Green

PcPools

$629.99Product

Solid Safety Pool Cover 15 Yr Warranty SUPERIOR PROTECTION FROM A REMARKABLY LIGHTWEIGHT FABRIC! Solid safety pool covers that seal out all dirt, debris, and algae have long been hampered by their...

Pool Size: 12' x 24' Solid Safety Pool Cover-Blue

Pool Size: 12' x 24' Solid Safety Pool Cover-Blue

PcPools

$529.99Product

Solid Safety Pool Cover 12 Yr Warranty SAFETY POOL COVERS GUARD YOUR CHILDREN & PETS AND PROTECT YOUR POOL! Durable, long-lasting Arctic Armor safety pool covers are strong enough to support...

Pool Size: 12' x 24': Safety Pool Cover-Blue

Pool Size: 12' x 24': Safety Pool Cover-Blue

PcPools

$329.99Product

Mesh Safety Pool Cover 12 Yr Warranty SAFETY POOL COVERS GUARD YOUR CHILDREN & PETS AND PROTECT YOUR POOL! Durable, long-lasting Arctic Armor safety pool covers are strong enough to support...

Recyclers Raft

Recyclers Raft

RSEE Innovations

$49.95Product

This is one of the most eco-friendly rafts on the market today. This unique green-designed air mattress turns recycling into fun for the whole family! Insert your empty two liter soda bottles...

RecyclersRaft

RecyclersRaft

RSEE Innovations

$49.95Product

This is one of the most eco-friendly rafts on the market today. This unique green-designed air mattress turns recycling into fun for the whole family! Insert your empty two liter soda bottles into...

Reverse Logistics

Reverse Logistics

AuctionWholesaler Liquidators

Service

AuctionWholesaler is a reliable resource for purchasing and selling customer returned and excess merchandise. At AuctionWholesaler our goal is to provide our customers with a secure, reliable,...

San Marino 15’ Round 54” Steel Wall Pool with Resin Toprail and S.S. Panel with 25-Ga. Rolling Rock

San Marino 15’ Round 54” Steel Wall Pool with Resin Toprail and S.S. Panel with 25-Ga. Rolling Rock

PcPools

$1,729.99Product

Pre-Season Sale San Marino™ Above Ground Pools AN ELEGANT ROUND 9” RESIN TOP SEAT GIVES THE SAN MARINO ABOVE GROUND POOL BEAUTY AND DURABILITY OF RESIN WITH THE STRENGTH OF STEEL OUR...

Sanibel In Ground Pool Liner

Sanibel In Ground Pool Liner

PcPools

$0.00Product

TO ORDER A LINER: After receiving your measurements we will quote you a price for your pool's liner. When you place your order our expert craftsmen will build a liner to your exact specifications, so...

Solar Bear Economy A/G Solar Heating System (includes 1 - 4'x20' panel & system kit)

Solar Bear Economy A/G Solar Heating System (includes 1 - 4'x20' panel & system kit)

PcPools

$269.99Product

TOP-OF-THE-LINE SOLAR POOL HEATER IS FREE TO OPERATE! Manufactured by the premier company in the solar pool heating business (they have installed over 125,000 solar pool heating systems), these...

Sporting Goods Closeouts

Sporting Goods Closeouts

AuctionWholesaler Liquidators

Product

We have a large assortment of brand name sporting goods closeouts from a major west coast sporting goods company. This lot will consist of overstock and customer returns. Categories include: Hunting,...

Sta-Rite Mod Media System 100 sq. ft. w/ 1-hp Pump

Sta-Rite Mod Media System 100 sq. ft. w/ 1-hp Pump

PcPools

$579.99Product

Sta-Rite® Mod Media™ Above Ground Cartridge Filter & Pump Systems ADVANCED MOD MEDIA™ CARTRIDGES FILTER PARTICLES 3 TIMES FINER THAN SAND FOR CRYSTAL CLEAR WATER! Sta-Rite®...

Products & Services 1 - 50 of 55