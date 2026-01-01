Products & Services

Within Data Network Operators

Platinum Products & Services

Burst

Burst

Parler

Service

**Amplify Your Voice** Create quick, impactful videos that resonate with your audience, allowing you to express yourself authentically and connect with others. **Express Yourself, Fast. Dive Into...

Parler Social

Parler Social

Parler

Service

Real People. Unfiltered Voices. True Freedom. Leading the charge toward a world where you can speak freely, unapologetically, and unrestricted—whether you’re sharing videos, posting...

ParlerPay

ParlerPay

Parler

Service

Simple & Secure Payments With Your Friends Experience the future of payments. Send and receive digital rewards and tokens effortlessly with friends, making every transaction easy, social, and...

PlayTV

PlayTV

Parler

Service

Power creators to broadcast and create freely. It’s time to Play. Grow Your Audience  One Epic Video at a Time Create engaging videos that resonate with viewers and help you build a loyal...

Products & Services

10U Colocation, Hosting

10U Colocation, Hosting

River City Internet Group

$395.00Service

100% Uptime Guarantee! Shared 10 Amp 110 Volt Power (un-metered) 100 Mbps Dedicated Network Up-link 5 Mpbs @ the 95th percentile Included Full BGP Network with Multiple Upstream Providers Diverse...

11 Colors of Liquid Tight Conduit

11 Colors of Liquid Tight Conduit

PDU Cables

Service

Most data centers have adopted the use of redundant power sources and a good way to organize those dual power feeds is to match liquid tight conduit by color for each power source. For added...

Advanced Dedicated Server, Hosting

Advanced Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$229.00Service

Quad Core Xeon X3440 2.53Ghz 8 GB Ram 2 X 750 GB 7200 RPM Sata Drives Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 10 TB Monthly Transfer

Air-Guard Extreme

Air-Guard Extreme

PDU Cables

Product

The Air-Guard Extreme is a heavy duty double layer gasket system, incorporating a flexible EDPM synthetic “rubber” gasket material along with Air-Guard brush technology to deliver...

Air-Guard Flush Mount

Air-Guard Flush Mount

PDU Cables

Product

The award winning Air-Guard Flush Mount is the ideal cable seal when making new installations in your data center to maximize energy efficiency. The overlapping brushes in Air-Guard cable seal...

Air-Guard Surface Mount

Air-Guard Surface Mount

PDU Cables

Product

Looking for a quick fix to cover existing cable cutouts? The Air-Guard Surface Mount is designed to retro-fit around existing cables without the need to disconnect cables. Simply remove adhesive tape...

Business VPS, Hosting

Business VPS, Hosting

River City Internet Group

$99.95Service

3072MB Dedicated Memory 160GB Disk Space 2000GB Monthly Transfer 4 X 2.40GHz Xeon Processors

Cable Configuration Tool

Cable Configuration Tool

PDU Cables

Service

Document your cable floor plans. Simplify and create custom power cable and equipment lists from your data center plan take-offs. Downloading the Power Cable & Equipment Configurator will save...

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

PDU Cables

Service

Color coding in a mission critical facility makes tracing and managing primary and redundant power sources and key infrastructural systems and components easier. In the complex world of data center...

Custom Labeling

Custom Labeling

PDU Cables

Service

Labeling cables, be it a power or data cable, can prove to be critical if a problem arises. Labeling of power cables allow for easier installation when on site and for quicker isolation of cables if...

Extreme Dedicated Server, Hosting

Extreme Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$329.00Service

2x Quad Core Xeon E5620 2.66Ghz w/ HT 16 GB DDR RAM 2x 750GB 7200 RPM Sata Drive Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 20 TB Monthly Transfer

Personal VPS, Hosting

Personal VPS, Hosting

River City Internet Group

$39.95Service

1024MB Dedicated Memory 40GB Disk Space 500GB Monthly Transfer 2 X 2.40GHz Xeon Processors

Standard Dedicated Server, Hosting

Standard Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$129.00Service

Quad Core Xeon X3440 2.53Ghz 4 GB Ram 1 X 750 GB 7200 RPM SATA Drive Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 5 TB Monthly Transfer

Standard VPS, Hosting

Standard VPS, Hosting

River City Internet Group

$69.95Service

2048MB Dedicated Memory 80GB Disk Space 1000GB Monthly Transfer 3 X 2.40GHz Xeon Processors

Starter Plus VPS

Starter Plus VPS

River City Internet Group

$19.95Service

512MB Dedicated Memory 10GB Disk Space 100GB Monthly Transfer 1 X 2.40GHz Xeon Processor

Starter VPS, Hosting

Starter VPS, Hosting

River City Internet Group

$9.95Service

256MB Dedicated Memory 10GB Disk Space 100GB Monthly Transfer 1 X 2.40GHz Xeon Processor

UL Listed Power Whips

UL Listed Power Whips

PDU Cables

Service

Underwriters Laboratory (UL) is the standard for safety and compliance. Underwriters Laboratory identifies a product that is certified for conformity and tested for quality. All cables are...

Wholesale Remote Backup Solution

Wholesale Remote Backup Solution

River City Internet Group

$100.00Service

Wholsale Managed storage, software, and business tools for delivering a remote backup service to Value Added Resellers.

Products & Services 1 - 22 of 22